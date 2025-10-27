Mundo

En su llegada a Japón, Donald Trump fue recibido en el Palacio Imperial de Tokio por el emperador Naruhito

El presidente estadounidense fue recibido con honores, marcando el inicio de su visita oficial en medio de expectativas por acuerdos en defensa y comercio con la nueva primera ministra

Donald Trump fue recibido en
Donald Trump fue recibido en el Palacio Imperial de Tokio por el emperador Naruhito (REUTERS/Issei Kato)

El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió una bienvenida real la noche de este lunes, al arribar al Palacio Imperial de Tokio, donde fue recibido por el emperador japonés, Naruhito. El acto marcó la llegada de Trump a Japón, segunda parada de su gira por Asia, poco después de aterrizar en la capital nipona.

Vestido con traje azul y corbata dorada, Trump saludó amistosamente al emperador al descender de su vehículo oficial y estrecharon la mano ante los medios de comunicación antes de entrar al edificio. De acuerdo con el grupo de redes de Estados Unidos que difundió las imágenes, el acceso al interior del palacio estuvo restringido para la prensa, aunque cámaras captaron el efusivo saludo entre ambos líderes. “Es un gran hombre”, declaró Trump a su salida del encuentro.

El mandatario estadounidense sostuvo una
El mandatario estadounidense sostuvo una reunión privada con el emperador Naruhito, en el marco de una gira asiática que busca fortalecer la cooperación bilateral y abordar temas clave como inversiones y seguridad regional (REUTERS/Issei Kato)

La visita de Trump a Japón se desarrolla en un contexto relevante para las relaciones bilaterales, con especial énfasis en comercio y defensa, bajo el liderazgo de la recién elegida primera ministra japonesa, Sanae Takaichi. Trump fue el primer jefe de Estado extranjero en reunirse con Naruhito tras su ascenso al trono en 2019, y este nuevo encuentro se produce antes de la reunión oficial entre el mandatario estadounidense y Takaichi, programada para el martes, 28 de octubre.

Horas antes de su llegada, Trump elogió desde el Air Force One la “filosofía cercana” de Takaichi al fallecido ex primer ministro Shinzo Abe, señalando: “Va a ser muy bueno. Eso realmente ayuda a Japón y a Estados Unidos. Creo que va a ser fantástica”, según declaraciones recogidas por el grupo de medios estadounidense. En respuesta, la primera ministra escribió en su perfil de la red social X: “¡Bienvenido a Japón! Espero con ganas verte mañana y tener una conversación fructífera sobre cómo podemos fortalecer aún más nuestra gran alianza”, mensaje acompañado de una fotografía de emblemáticos edificios de Tokio iluminados con los colores estadounidenses.

El efusivo encuentro entre el
El efusivo encuentro entre el presidente de Estados Unidos y el emperador japonés destaca en la agenda diplomática, previo a la esperada reunión con la primera ministra Sanae Takaichi (KAZUHIRO NOGI/REUTERS)

Durante su viaje, Trump prevé mantener conversaciones con líderes de Asia oriental. En la primera parada, Malasia, anunció acuerdos con cuatro países del sudeste asiático. La gira concluirá el jueves, 30 de octubre, con una cumbre junto al presidente chino, Xi Jinping, en Corea del Sur.

Está previsto que el comercio y la defensa centren la agenda de la próxima cumbre bilateral con Takaichi. Trump ha instado a Japón a incrementar su gasto militar y su aportación al despliegue de tropas estadounidenses en el archipiélago. Resta por definir el destino de los USD550.000 millones que Japón se comprometió a invertir en Estados Unidos en virtud del acuerdo comercial alcanzado en julio, según informó el grupo informativo estadounidense.

