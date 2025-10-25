Mundo

Un informe revela el programa ruso de adoctrinamiento militar de jóvenes ucranianos en territorios ocupados

Adolescentes de regiones ocupadas son trasladados a instalaciones rusas donde reciben formación castrense bajo supervisión de altos mandos

Por Francisco González Tomadin

Un niño evacuado de la ciudad ucraniana controlada por Rusia de Kherson mira desde un autobús con destino a Crimea (REUTERS/Alexander Ermochenko)

Altos mandos rusos implementaron un programa estructurado para la instrucción militar de menores ucranianos en territorios ocupados, según una investigación de Kyiv Independent.

La estrategia implica el traslado de adolescentes de Kherson, Zaporizhzhia, Luhansk y Donetsk a campos de entrenamiento en la región de Volgogrado, donde reciben formación castrense bajo supervisión de responsables con experiencia en acciones bélicas.

Kyiv Independent identificó al Centro Guerrero para la Educación Militar y Patriótica, fundado en 2022 por mandato de Vladimir Putin, como la organización que articula la operación.

Rusia planea reclutar a niños ucranianos secuestrados, según inteligencia británica (REUTERS/ARCHIVO)

Los jóvenes son enviados a campos denominados “Tiempo de Héroes Jóvenes”, donde la disciplina y la capacitación operativa priorizan el uso de drones, explosivos, armas y tácticas de combate.

Entre los menores trasladados, se reportó el testimonio de Oksana, una adolescente cuyo nombre fue modificado, alojada en uno de esos recintos a los 16 años en 2024. “Se nos sometió a entrenamiento militar desde el principio”, declaró a Kyiv Independent.

Más de 1.200 menores ucranianos fueron trasladados por Rusia a campos de entrenamiento en Volgogrado (Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images/)

El liderazgo del Centro Guerrero presenta una estructura civil y militar expuesta públicamente. Al frente figura Viktor Vodolatsky, diputado de la Duma Estatal de Rusia y condecorado por la toma de Crimea, quien ha visitado zonas del este ucraniano durante el conflicto para inspeccionar autoridades, según el medio.

Por su parte, la jefatura operativa quedó bajo Andranik Gasparyan, coronel con experiencia en campañas en Chechenia, Siria y Crimea, encargado del cuerpo instructor, acompañado por personal acusado en Ucrania de secuestros, golpizas, asesinatos y agresión sexual a una menor.

Entre las filiales, una opera bajo Igor Vorobyov, ex teniente coronel del sistema penitenciario ruso y herido en combate en Donetsk, que luego fue designado en Volgogrado como encargado local del programa.

Andranik Gasparyan, coronel ruso, dirige operativamente los programas de militarización de menores ucranianos (Agencia de gobierno)

El plantel de instructores incluye también a Yegor Sokov, antiguo integrante del Grupo Wagner, con participación verificada en operaciones contra Soledar y Popasna, así como condecoraciones en la República Centroafricana. Actualmente, dirige la enseñanza de telecomunicaciones para adolescentes ucranianos.

La investigación reportó el caso de Anatolii Yushko, menor oriundo de Donetsk, quien pasó por el sistema de adoctrinamiento, se incorporó al movimiento “Yunarmiya” y se alistó como combatiente en la ocupación rusa en 2022, para luego volver como instructor al Centro Guerrero.

Solo en 2024, la cifra de menores ucranianos que atravesaron estos programas superó las 1.290 personas, según el informe citado.

Testimonios de niños ucranianos relatan condiciones estrictas y entrenamiento militar en los campamentos (Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images/)

En paralelo, Ukraine Business News informó que países europeos y Kiev trabajan en un plan de paz de doce puntos que exige la restitución de menores deportados como condición indispensable para avanzar hacia un cese del fuego y la reconstrucción.

Las medidas propuestas incluyen la creación de un consejo de paz liderado por Estados Unidos, intercambio de prisioneros, garantías de seguridad y el rechazo internacional a los reclamos territoriales rusos en las zonas ocupadas.

