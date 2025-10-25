Jóvenes rusos exigieron frente al Kremlin la liberación del grupo Stoptime tras su detención por interpretar canciones críticas

Una multitud se congregó para pedir la liberación de "Stoptime" (X)

Este sábado varios jóvenes se congregaron frente a la sede del Gobierno ruso en Moscú para exigir la liberación de los integrantes de Stoptime, un grupo musical arrestado por interpretar canciones críticas hacia el Kremlin.

La protesta, organizada a escasos metros de la Plaza Roja, estuvo liderada por seguidores de la banda y se consolidó como una de las expresiones públicas más visibles en apoyo a músicos cuestionados por autoridades y simpatizantes oficialistas.

La banda Stoptime fue detenida tras interpretar canciones de protesta en San Petersburgo

Yekaterina Duntsova, figura opositora, utilizó su canal de Telegram para convocar la manifestación, estimando la asistencia en 150 personas.

Los participantes marcharon hacia la Administración presidencial en demanda de la excarcelación de los artistas y solicitaron una investigación sobre las delaciones masivas que, de acuerdo con los manifestantes, sirven como justificación para perseguir a ciudadanos acusados de desacreditar a las Fuerzas Armadas rusas.

Jóvenes rusos pidieron la liberación del grupo musical "Stoptime" (X)

La detención de Diana Loginova, conocida como Naoko, junto a Aleksandr Orlov y Vladislav Leontyev, todos miembros de Stoptime, ha generado repercusión dentro y fuera de Rusia.

Yekaterina Duntsova reclamó, además de la liberación de la banda, una investigación sobre delaciones (Reuters)

Loginova, reconocida por sus interpretaciones al aire libre en San Petersburgo, fue arrestada en octubre y condenada a trece días de cárcel tras un proceso judicial.

Sus colegas recibieron penas similares, y enfrentan cargos por alteración del orden público y desprestigio a las Fuerzas Armadas, informó The New York Times.

Los manifestantes presentaron una solicitud por la liberación de los músicos (X)

Se estima, que en pocas semanas, el fenómeno en torno a Stoptime creció abruptamente. En Telegram, la cuenta del conjunto alcanzó 37.000 suscriptores tras el inicio de la represión.

Vladislav Leontyev es el baterista de Stoptime arrestado junto a sus compañeros (Reuters)

Las presentaciones del grupo se viralizaron gracias a covers de artistas exiliados como Noize MC, Zemfira y Monetochka, todos identificados con el pacifismo y la oposición al Kremlin. El respaldo de estos músicos transformó a Stoptime en emblema de la resistencia cultural en San Petersburgo, según EFE.

Una de las canciones emblemáticas interpretadas, identificada por la policía, fue “Svetlaya Polosa” (“Franja de luz”), de Noize MC. Si bien el tema no menciona hechos militares de manera explícita, The Moscow Times reportó que Loginova fue acusada por el contenido metafórico de la letra y por publicaciones relacionadas al músico.

Loginova, conocida como Naoko, ganó popularidad por sus conciertos callejeros (Reuters)

La artista negó los cargos y expuso en el tribunal que sus textos solo contienen imágenes poéticas, sin aludir a la guerra.

Otras piezas, como “Eto Bylo V Rossii” de Monetochka y “Kooperativ Lebedinoye Ozero” de Noize MC, incrementaron tanto la popularidad como la persecución del trío.

Sin embargo, en mayo, un tribunal ruso prohibió esta última alegando que promovía el derrocamiento violento del gobierno y amenazaba la formación moral juvenil.

Documentos judiciales indican que la canción fue interpretada ante cientos de personas en la capital rusa, antes de la intervención policial.

Diana Loginova continúa procesada en una causa judicial tras cumplir su pena administrativa (Reuters)

Quienes impulsan estas acciones sostienen que los repertorios persiguen desestabilizar la escena política local. Sin embargo, la masividad de la asistencia y la difusión de videos dan cuenta del alcance entre el público joven, tanto en línea como en la calle.

Testimonios recogidos por The New York Times resaltan el peso simbólico de la banda. “Están haciendo algo peligroso, pero son importantes porque al menos alguien debería decir la verdad”, expresó un joven de 17 años asistente frecuente a los recitales.

Otro participante, de 19 años, destacó que estos espectáculos se transformaron en espacios alternativos de libertad de expresión, vitales en un clima represivo.