Marco Rubio: “Hamas no puede gobernar ni estar implicado en ningún futuro gobierno de Gaza”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, subrayó este viernes desde el nuevo Centro de Coordinación Civil Militar en el sur de Israel, cerca de la Franja de Gaza, que Hamas no tendrá ninguna implicación ni gobernará en un futuro la Franja de Gaza.

“Hamas no puede gobernar ni estar implicado en ningún futuro Gobierno de Gaza”, dijo.

Y agregó: “Necesitamos entender, el mundo necesita entender, que al otro lado de esa línea amarilla (la zona donde se ha retirado el Ejército dentro de Gaza) todavía hay un grupo terrorista armado al que hemos visto actuar contra su propia población”.

Al hacer esa referencia, Rubio se refirió a cuando los terroristas de Hamas se enfrentaron a milicias rivales y ejecutaron en público a siete hombres en la Franja de Gaza hace 10 días.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron una escena estremecedora en la que siete hombres son ejecutados públicamente. En el video, se observa a las víctimas forzadas a arrodillarse en el suelo, con las manos atadas detrás de la espalda, mientras varios terroristas con el rostro cubierto —algunos portando diademas con símbolos de Hamas— los vigilan de cerca. Tras unos segundos de tensión, se escuchan disparos y los hombres caen al suelo.

Los terroristas de Hamas ejecutaron públicamente a siete hombres en Gaza poniendo en riesgo el cese el fuego

El asesinato múltiple se produjo ante una multitud exaltada que gritaba “Allah Akbar” (Dios es grande) y acusaba a las víctimas de ser “colaboradores”, mientras numerosas personas grababan la secuencia con sus teléfonos móviles.

Según informó la agencia Reuters, la autenticidad del video fue confirmada por una fuente de Hamas. Esta operación ocurrió al tiempo que el grupo terrorista movilizaba a unos 7.000 miembros de sus fuerzas de seguridad para reforzar el control interno sobre las zonas de Gaza recientemente abandonadas por las tropas israelíes.

