La ONU advirtió que la tregua entre Israel y Hamas es “extremadamente frágil” y pidió por más acceso de ayuda humanitaria en Gaza

El enviado adjunto de las Naciones Unidas para Oriente Medio, Ramiz Alakbarov enfatizó la necesidad de una asistencia masiva para los ciudadanos y la reconstrucción del enclave para no caer nuevamente en “en la violencia” dentro de la región

Palestinos solicitan ayuda humanitaria a
Palestinos solicitan ayuda humanitaria a la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Estados Unidos, en la Franja Central de Gaza (REUTERS)

El enviado adjunto de la ONU para Oriente Medio, Ramiz Alakbarov, afirmó el jueves que el alto el fuego en Gaza representa una “oportunidad excepcional” para poner fin al conflicto entre Israel y Hamas, pero advirtió que la tregua es “frágil” y “precaria”.

Sin un apoyo decidido para la reconstrucción y la entrega de ayuda, la región corre el riesgo de volver a caer en la violencia”, dijo Alakbarov ante el Consejo de Seguridad, agregando que la tregua es “extremadamente frágil” y que “debe evitarse a toda costa la vuelta al conflicto”.

El diplomático elogió los esfuerzos de mediación de Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía, calificando el alto el fuego como “un avance crucial” que debe consolidarse “mediante la moderación y la cooperación”.

Alakbarov también instó a la devolución inmediata de los restos de los rehenes fallecidos y solicitó que la ayuda humanitaria ingrese al enclave a gran escala para atender las “enormes y urgentes necesidades” de la población.

Ciudadanos transportan suministros de ayuda
Ciudadanos transportan suministros de ayuda que ingresaron a Gaza (REUTERS/Mahmoud Issa)

Desde la entrada en vigor de la tregua, la ONU y sus socios han ampliado las operaciones de ayuda en Gaza, incluyendo un plan humanitario de 60 días para agilizar trámites aduaneros, ampliar rutas de acceso y restablecer servicios básicos.

El flujo de asistencia había aumentado un 46% en la primera semana del alto el fuego”, dijo, aunque reconoció que el acceso sigue siendo limitado y que “queda mucho por hacer”, citando la necesidad de "más cruces fronterizos, un paso seguro para los trabajadores humanitarios y la entrada sostenida de combustible y productos esenciales”.

Una vista aérea muestra la
Una vista aérea muestra la destrucción en un barrio residencial en Gaza (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

“La constante violencia, incluyendo ataques israelíes, ataques de militantes palestinos y aparentes represalias por parte de grupos armados, sigue poniendo en peligro las labores de ayuda y la estabilidad en el territorio”, afirmó Alakbarov.

De cara al futuro, el enviado de la ONU sostuvo que la reconstrucción debe estar liderada por los palestinos, con apoyo firme de socios regionales e internacionales, y destacó que la próxima Conferencia de Reconstrucción de El Cairo, copatrocinada por Egipto, la Autoridad Palestina y la ONU, será un “foro importante” para impulsar la recuperación del enclave.

Miles de palestinos viven en
Miles de palestinos viven en tiendas de campaña cerca de edificios destruidos por el miedo al derrumbe de las edificaciones (REUTERS/Ebrahim Hajjaj)

Es importante mencionar que el miércoles pasado, la Corte Internacional de Justicia falló contra Israel y aseguró que el país debe permitir el ingreso de la ayuda de la ONU al enclave. En paralelo, un monitoreo internacional declaró la hambruna en zonas de Gaza a fines de agosto. Hasta la fecha, la organización mundial logró ingresar más de 10.600 toneladas de suministros esenciales, como alimentos, medicinas y materiales para refugios.

El vocero Jonathan Harounoff de la misión israelí ante la ONU, aseguró que Tel Aviv sigue comprometido con el plan de paz asegurado el 10 de octubre por el presidente Donald Trump, pero advirtió que “Israel tomará medidas para garantizar el éxito del acuerdo”.

(Con información de EFE)

