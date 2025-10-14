Los terroristas de Hamas se enfrentaron a milicias rivales y ejecutaron en público a siete hombres en la Franja de Gaza

Los terroristas de Hamas ejecutaron públicamente a siete hombres en Gaza poniendo en riesgo el cese el fuego

A menos de 24 horas de la firma del acuerdo internacional de paz en Gaza, la violencia y la inestabilidad han regresado de la mano de los combatientes terroristas de Hamas, amenazando la viabilidad del alto el fuego. Este martes, miembros armados del grupo islamista incrementaron su presencia en las calles de la franja, llevaron a cabo ejecuciones públicas y se enfrentaron abiertamente con milicias rivales, generando un clima de incertidumbre y temor entre la población.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran una escena estremecedora en la que siete hombres son ejecutados públicamente. En el video, se observa a las víctimas forzadas a arrodillarse en el suelo, con las manos atadas detrás de la espalda, mientras varios terroristas con el rostro cubierto —algunos portando diademas con símbolos de Hamas— los vigilan de cerca. Tras unos segundos de tensión, se escuchan disparos y los hombres caen al suelo.

Ejecuciones de Hamas en la Franja de Gaza (captura de video)

El asesinato múltiple se produce ante una multitud exaltada que grita “Allah Akbar” (Dios es grande) y acusa a las víctimas de ser “colaboradores”, mientras numerosas personas graban la secuencia con sus teléfonos móviles. Según informó la agencia Reuters, la autenticidad del video fue confirmada por una fuente de Hamas. Esta operación ocurre al tiempo que el grupo terrorista moviliza a unos 7.000 miembros de sus fuerzas de seguridad para reforzar el control interno sobre las zonas de Gaza recientemente abandonadas por las tropas israelíes.

Fuentes médicas y de seguridad palestinas han informado de decenas de muertes en los últimos días como consecuencia de los enfrentamientos internos.

La reaparición de operativos armados, ejecuciones sumarias y choques entre facciones rivales de Hamas pone en entredicho la viabilidad del reciente acuerdo (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Al mismo tiempo, fuentes locales reportaron graves incidentes en el barrio de Sajayiyeh en la ciudad de Gaza, donde militantes de Hamas intercambiaron disparos con grupos armados a los que acusaron de ser “criminales y colaboradores” de Israel. Según declaraciones recogidas por Haaretz, portavoces terroristas de Hamas justificaron estos operativos como necesarios para “restaurar el orden” tras meses de inestabilidad. Sin embargo, fuentes opositoras afirman que se trata de una maniobra para reafirmar su control territorial ante la posible llegada de una fuerza internacional o árabe a la región.

Enfrentamientos entre Hamas y milicias rivales reavivan la violencia en la Franja de Gaza (REUTERS/Mahmoud Issa)

Este repunte de violencia en Gaza llega inmediatamente después de la liberación de los últimos 20 secuestrados vivos y de la firma del acuerdo de alto el fuego, mediado por el presidente estadounidense, Donald Trump, junto a los líderes de Egipto, Qatar y Turquía. El acuerdo fue presentado como un “amanecer histórico” y buscaba iniciar la reconstrucción de la franja, pero la reacción de los terroristas de Hamas demuestra los enormes obstáculos para mantener la paz.

La Unión Europea expresó su “profunda preocupación por los reportes de múltiples muertes en Gaza debido a los enfrentamientos entre Hamas y bandas armadas”, pidiendo a todas las partes que mantengan la moderación para proteger la frágil tregua.

Aunque las fuerzas israelíes se replegaron de las principales zonas urbanas según las condiciones del acuerdo, mantienen posiciones estratégicas dentro del enclave. Fuentes médicas informaron de la muerte de cinco personas a causa de disparos de drones mientras inspeccionaban viviendas y de otra víctima mortal cerca de Khan Younis. Hamas acusó a Israel de violar la tregua; el ejército israelí afirmó que respondió únicamente ante el cruce de la línea de seguridad por personas que ignoraron repetidas advertencias, como ocurrió en el incidente de la Línea Amarilla el lunes.

La violencia interna y las ejecuciones sumarias ponen en duda la sostenibilidad del alto el fuego (REUTERS/ARCHIVO)

Portavoces terroristas de Hamas declararon a Reuters su intención de intensificar la persecución de “colaboradores” y bandas armadas bajo el pretexto de restablecer el control. Al mismo tiempo, el grupo ha desplegado brigadas para retirar escombros y reparar infraestructuras esenciales, sosteniendo su presencia en las calles con operaciones de vigilancia y represión a cualquier desafío a su poder.

Por su parte, el gobierno israelí, liderado por Benjamin Netanyahu, reiteró que la guerra no terminará mientras los terroristas de Hamas mantengan las armas y el control efectivo de Gaza, condición rechazada por el grupo.

La intensificación de ejecuciones, enfrentamientos y violencia interna pone en duda la sostenibilidad del acuerdo y oscurece el futuro inmediato del alto el fuego en Gaza, resaltando la fragilidad de la paz y la gravedad de la crisis que enfrenta la región.