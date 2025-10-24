Los aliados europeos presionan para usar los activos rusos congelados para Ucrania

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen; el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky; el primer ministro británico, Keir Starmer; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; y el primer ministro de los Países Bajos, Dick Schoof, hablan con los medios después de una reunión de la "Coalición de la Voluntad" en Londres, Reino Unido, el 24 de octubre de 2025. Kirsty Wigglesworth/Pool vía REUTERS

Los aliados europeos de Ucrania afirmaron que los activos rusos congelados debían utilizarse con rapidez para financiar el apoyo a Kiev, una de las varias medidas discutidas en las conversaciones celebradas el viernes en Londres para aumentar la presión sobre Vladimir Putin.

El primer ministro británico, Keir Starmer, fue anfitrión de las conversaciones de la “Coalición de la Voluntad” en Londres con el presidente Volodimir Zelensky y otros líderes, donde se abordaron diversas iniciativas, como retirar el petróleo y el gas rusos del mercado global y dotar a Kiev de más misiles de largo alcance.

El jefe de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, seguía considerando el envío de misiles Tomahawk a Ucrania. El primer ministro holandés, Dick Schoof, afirmó que la Unión Europea debería seguir las sanciones británicas y estadounidenses a las empresas petroleras rusas.

Starmer afirmó el viernes que durante la reunión hubo “absoluta claridad” en cuanto a que el progreso en el uso de los activos rusos congelados para financiar un préstamo de apoyo a Ucrania debe concretarse con rapidez.

Líderes de la UE no aprobaron el plan sobre activos congelados

El jueves, los líderes de la Unión Europea no aprobaron un plan para utilizar activos rusos congelados para financiar un gigantesco préstamo a Kiev, debido a las preocupaciones planteadas por Bélgica, donde se guardan cientos de miles de millones de dólares en reservas rusas.

Zelensky había solicitado a los líderes de la UE en Bruselas el jueves misiles de largo alcance y el uso de los activos congelados para obtener más armas.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmó que debe encontrarse una solución sobre cómo utilizar los activos rusos antes de Navidad.

“Tenemos que trabajar para tener una solución antes de Nochebuena y así garantizar la financiación de Ucrania durante los próximos años”, declaró a la prensa. “Estoy segura de que podremos lograrlo”.

Starmer celebró el último paquete de sanciones de la UE contra Rusia, pero afirmó que en la reunión quedó absolutamente claro que los avances en el uso de los activos congelados debían “concretarse en un plazo breve”.

Rusia advirtió sobre una respuesta dolorosa

Zelensky celebró la decisión de Trump esta semana de imponer sanciones a las dos mayores compañías petroleras de Rusia, un drástico cambio de rumbo tras el anuncio de la semana pasada de sus planes para una cumbre con Putin.

Sin embargo, Trump ha declarado que aún no está listo para proporcionar a Ucrania misiles Tomahawk de largo alcance. Rutte afirmó haber tratado el tema con Trump.

“En particular, sobre los Tomahawks, por supuesto, el presidente y yo lo discutimos. El presidente sigue analizando el asunto y, repito, Estados Unidos debe decidir”, declaró Rutte.

Moscú ha prometido una “respuesta dolorosa” si se incautan los activos. Putin también afirmó que las sanciones estadounidenses a las compañías petroleras eran un acto hostil, pero que no afectarían significativamente a la economía rusa.

Zelensky comenzó su última visita a Gran Bretaña reuniéndose con el rey Carlos en el Castillo de Windsor. El rey ha expresado con frecuencia su apoyo a Ucrania, en particular al recibir a Zelensky en su residencia privada poco después de que el líder ucraniano mantuviera una tensa reunión con Trump en febrero.

