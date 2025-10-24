Mundo

Los aliados europeos presionan para usar los activos rusos congelados para Ucrania

En Londres, líderes europeos urgieron a avanzar rápidamente en el uso de los activos rusos bloqueados para financiar el apoyo a Ucrania, en medio de debates sobre nuevas sanciones y envío de armamento de largo alcance

Por Alistair SmoutyWilliam James

Guardar
La primera ministra de Dinamarca,
La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen; el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky; el primer ministro británico, Keir Starmer; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; y el primer ministro de los Países Bajos, Dick Schoof, hablan con los medios después de una reunión de la "Coalición de la Voluntad" en Londres, Reino Unido, el 24 de octubre de 2025. Kirsty Wigglesworth/Pool vía REUTERS

Los aliados europeos de Ucrania afirmaron que los activos rusos congelados debían utilizarse con rapidez para financiar el apoyo a Kiev, una de las varias medidas discutidas en las conversaciones celebradas el viernes en Londres para aumentar la presión sobre Vladimir Putin.

El primer ministro británico, Keir Starmer, fue anfitrión de las conversaciones de la “Coalición de la Voluntad” en Londres con el presidente Volodimir Zelensky y otros líderes, donde se abordaron diversas iniciativas, como retirar el petróleo y el gas rusos del mercado global y dotar a Kiev de más misiles de largo alcance.

El jefe de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, seguía considerando el envío de misiles Tomahawk a Ucrania. El primer ministro holandés, Dick Schoof, afirmó que la Unión Europea debería seguir las sanciones británicas y estadounidenses a las empresas petroleras rusas.

Starmer afirmó el viernes que durante la reunión hubo “absoluta claridad” en cuanto a que el progreso en el uso de los activos rusos congelados para financiar un préstamo de apoyo a Ucrania debe concretarse con rapidez.

Líderes de la UE no aprobaron el plan sobre activos congelados

El jueves, los líderes de la Unión Europea no aprobaron un plan para utilizar activos rusos congelados para financiar un gigantesco préstamo a Kiev, debido a las preocupaciones planteadas por Bélgica, donde se guardan cientos de miles de millones de dólares en reservas rusas.

El primer ministro británico, Keir
El primer ministro británico, Keir Starmer, se sienta con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y el primer ministro holandés, Dick Schoof, frente a una pantalla con otros participantes que se unen por videoconferencia mientras dirige una reunión de la "Coalición de la Voluntad" de socios internacionales sobre Ucrania en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) en Londres, Gran Bretaña, el 24 de octubre de 2025. Henry Nicholls/Pool vía REUTERS

Zelensky había solicitado a los líderes de la UE en Bruselas el jueves misiles de largo alcance y el uso de los activos congelados para obtener más armas.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmó que debe encontrarse una solución sobre cómo utilizar los activos rusos antes de Navidad.

Tenemos que trabajar para tener una solución antes de Nochebuena y así garantizar la financiación de Ucrania durante los próximos años”, declaró a la prensa. “Estoy segura de que podremos lograrlo”.

Starmer celebró el último paquete de sanciones de la UE contra Rusia, pero afirmó que en la reunión quedó absolutamente claro que los avances en el uso de los activos congelados debían “concretarse en un plazo breve”.

Rusia advirtió sobre una respuesta dolorosa

Zelensky celebró la decisión de Trump esta semana de imponer sanciones a las dos mayores compañías petroleras de Rusia, un drástico cambio de rumbo tras el anuncio de la semana pasada de sus planes para una cumbre con Putin.

Sin embargo, Trump ha declarado que aún no está listo para proporcionar a Ucrania misiles Tomahawk de largo alcance. Rutte afirmó haber tratado el tema con Trump.

“En particular, sobre los Tomahawks, por supuesto, el presidente y yo lo discutimos. El presidente sigue analizando el asunto y, repito, Estados Unidos debe decidir”, declaró Rutte.

Moscú ha prometido una “respuesta dolorosa” si se incautan los activos. Putin también afirmó que las sanciones estadounidenses a las compañías petroleras eran un acto hostil, pero que no afectarían significativamente a la economía rusa.

Zelensky comenzó su última visita a Gran Bretaña reuniéndose con el rey Carlos en el Castillo de Windsor. El rey ha expresado con frecuencia su apoyo a Ucrania, en particular al recibir a Zelensky en su residencia privada poco después de que el líder ucraniano mantuviera una tensa reunión con Trump en febrero.

(Reuters)

Temas Relacionados

ucraniarusiaguerra rusia ucrania

Últimas Noticias

La tormenta Melissa avanza por el Caribe y podría convertirse en huracán: Jamaica y Cuba, en máxima alerta

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió que la tormenta tropical podría intensificarse, tras provocar la muerte de tres personas en Haití y dejar a más de un millón de usuarios sin agua en República Dominicana

La tormenta Melissa avanza por

Los socialistas franceses votarán para destituir al Gobierno si el Ejecutivo no acepta sus condiciones presupuestarias

El próximo 4 de noviembre está prevista una votación clave en la Asamblea Nacional que podría desencadenar una crisis política al poner en riesgo la continuidad del gabinete de Sébastien Lecornu, en un escenario marcado por tensiones en el Parlamento

Los socialistas franceses votarán para

Estados Unidos lanzó una nueva investigación arancelaria sobre China antes de la reunión entre Trump y Xi

La administración Trump afirma que China podría haber incumplido sus promesas comerciales, lo que reaviva los riesgos de nuevas tarifas contra productos chinos en noviembre

Estados Unidos lanzó una nueva

Las acciones europeas cierran en máximos históricos tras los datos positivos de inflación en Estados Unidos

Los mercados europeos alcanzaron niveles sin precedentes impulsados por datos de inflación moderada en Estados Unidos, expectativas de un acuerdo comercial con China y alzas en sectores clave como consumo, energía e industria

Las acciones europeas cierran en

La reacción de Canadá tras el enojo de Trump por el video de Reagan: “No podemos controlar las políticas comerciales de EEUU”

La decisión de la Casa Blanca tomó desprevenido al Gobierno de Ottawa, que había redoblado los esfuerzos para eliminar o reducir los aranceles a sus exportaciones

La reacción de Canadá tras
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Trump, el proteccionismo para la

Trump, el proteccionismo para la tecnología, y el rol de Perú

El drama de Agustín, torturado y amenazado por sus dos jefes en una estancia de Vedia: “Te hago desaparecer”

Estanislao Bachrach: “Cuanto más curioso sos, más chance hay de que tengas ideas creativas”

Qué es la Lista Clinton en la que Estados Unidos incluiría a Petro y su familia por presuntos nexos con el narcotráfico

Donovan “N” es vinculado a proceso por el asesinato del abogado David Cohen

INFOBAE AMÉRICA
Fallece Jose Mari Argoitia, "un

Fallece Jose Mari Argoitia, "un león inolvidable"

VÍDEO: El Rey apuesta por "educar en valores" para garantizar la "convivencia democrática" y dar herramientas de futuro

La Casa Blanca ve improbable que se publiquen los datos del IPC de octubre por el 'cierre' del Gobierno

Iñaki Williams sufre "una lesión muscular severa"

La Reina Sofía conquista Oviedo con un dos piezas en color marfil

ENTRETENIMIENTO

George Clooney se emociona al

George Clooney se emociona al hablar de su familia y la increíble conexión con su hijo

Keith Urban pidió a sus fans dejar de especular sobre los cambios en las letras de sus canciones tras el divorcio con Nicole Kidman

Hailey Bieber responde a las teorías que la acusan de ser una mujer transgénero

Bad Bunny gana el Premio Billboard Latino al Mejor Artista del Siglo XXI y dedica su triunfo a los jóvenes soñadores

Cómo es la rara enfermedad que causó la muerte de Isabella Tate, actriz de la serie ‘9-1-1 Nashville’