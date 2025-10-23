Donald Trump indultó a Changpeng Zhao, fundador de la plataforma de criptomonedas Binance

Foto de archivo: Zhao Changpeng, fundador y director ejecutivo de Binance, asiste a la conferencia Viva Technology, dedicada a la innovación y las startups, en el centro de exposiciones Porte de Versailles en París, Francia, el 16 de junio de 2022. (REUTERS/Benoit Tessier/Foto de archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump concedió un indulto presidencial a Changpeng Zhao, fundador de Binance, lo que pone fin a un prolongado proceso judicial que involucró al ejecutivo más visible de la industria de las criptomonedas. Zhao, conocido como CZ, había sido sentenciado a cuatro meses de prisión tras no haber evitado que su plataforma fuera utilizada para transferencias de fondos vinculados a abuso sexual infantil, tráfico de drogas y terrorismo. La decisión de Trump se formalizó el jueves y marca otro ejemplo del uso del poder de clemencia por parte del mandatario.

En un mensaje publicado en redes sociales, Zhao expresó: “Profundamente agradecido por el indulto de hoy y al presidente Trump por defender el compromiso de Estados Unidos con la equidad, la innovación y la justicia”.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó mediante un comunicado que la administración de Joe Biden había procesado a Zhao por “un deseo de castigar a la industria de las criptomonedas” y que no existían “acusaciones de fraude o víctimas identificables” en el caso contra el fundador de Binance.

Según informan los medios estadounidenses, el indulto probablemente abrirá el camino para el regreso de Binance a Estados Unidos, luego de que la compañía se declarara culpable en 2023 de violar las leyes contra el lavado de dinero y se le prohibiera operar en el país.

El fundador y exdirector de Binance, Changpeng Zhao, quien se declaró culpable de violar la ley estadounidense al no implementar un programa para prevenir el lavado de dinero, llega para su audiencia de sentencia en el tribunal federal del distrito de Seattle, Washington (EE. UU.), el 30 de abril de 2024. (REUTERS/Deborah Bloom)

En relación con la clemencia presidencial, Trump ya ha otorgado indultos a aliados políticos, figuras públicas y otros condenados por delitos. Zhao y Binance fueron contribuyentes significativos para diversas empresas de criptomonedas vinculadas a la familia Trump. El propio presidente ha manifestado posiciones a favor del sector tanto en la regulación como en el desarrollo de negocios, lo que generó expectativas favorables en los mercados de criptoactivos tras el anuncio.

El ex fiscal federal Mark Bini, actualmente abogado defensor en temas de criptomonedas en el despacho Reed Smith, afirmó que la condena de Zhao fue por “lo que parece una infracción regulatoria, o en el peor de los casos algo parecido”. Añadió que “aunque involucra al nombre más grande en criptomonedas, no es muy sorprendente”.

Zhao había sido excarcelado el año pasado, después de cumplir su condena. Fue la primera persona sentenciada a prisión en virtud de la Ley de Secreto Bancario en Estados Unidos, legislación que exige a las instituciones financieras conocer a sus clientes, vigilar las operaciones y reportar actividades sospechosas.

Foto de archivo: El fundador de Binance, Changpeng Zhao, también conocido como CZ, habla en la conferencia Bitcoin Asia, en Hong Kong, China, el 29 de agosto de 2025. (REUTERS/Tyrone Siu/Foto de archivo)

Durante el juicio, el juez manifestó inquietud por la decisión de Zhao de ignorar los requisitos legales para favorecer el rápido crecimiento de Binance. En mensajes internos referidos por la fiscalía, Zhao instó a sus empleados a preferir “pedir perdón antes que permiso” frente a las restricciones legales, mientras que la plataforma procesó más de 1,5 millones de operaciones por casi USD 900 millones que infringieron sanciones estadounidenses incluso contra organizaciones como las Brigadas al-Qassam de Hamás, al-Qaeda e Irán.

En su audiencia de sentencia el año pasado, Zhao asumió su responsabilidad y expresó: “Fallé aquí. Lamento profundamente mi fracaso y lo siento”.

Nacido en la China rural, Zhao emigró a Canadá después de la masacre de la Plaza de Tiananmén en 1989 y, tras trabajar en empleos ocasionales incluyendo McDonalds, se formó en tecnología antes de fundar Binance en 2017.

El entorno regulatorio en Estados Unidos hacia las criptomonedas ha experimentado cambios en la gestión de Trump. Su actual administración ha suspendido varias restricciones a empresas del sector que se iniciaron bajo el mandato de Biden y ha desmantelado el equipo del Departamento de Justicia dedicado a investigar la industria.

El presidente estadounidense Donald Trump muestra la Ley GENIUS, que regula las stablecoins, un tipo de criptomoneda, tras firmarla en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 18 de julio de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Según datos de CoinMarketCap, un token de World Liberty Finance registró un fuerte incremento de precio el jueves, poco después de difundirse el indulto. World Liberty Finance es un proyecto de criptomonedas fundado por Trump junto con Donald Jr. y Eric Trump, y tuvo el respaldo de un fondo de inversión de los Emiratos Árabes Unidos que utilizó USD2.000 millones en stablecoins de la plataforma para comprar una participación en Binance. Las stablecoins mantienen su valor vinculado al dólar estadounidense y se consideran catalizadores clave en la expansión de las inversiones digitales. Según revelaciones, esta asociación ha agregado más de 5 mil millones de dólares a la fortuna de la familia Trump.

Aunque Zhao declaró a principios de año que sus abogados habían solicitado formalmente el perdón, por ahora no resulta claro qué consecuencias tendrá la decisión sobre las operaciones de Binance y de Binance.US, la filial restringida al mercado estadounidense y enfocada en productos de comercio más limitados.

