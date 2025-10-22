Murió Dionysis Savvopoulos, ícono de la música griega

Dionysis Savvopoulos. (Facebook Dionysis Savvopoulos)

El popular cantautor griego Dionysis Savvopoulos, conocido por sus letras alegóricas y profundamente poéticas que abordaban la política, la identidad y la sociedad griegas, falleció. Tenía 80 años.

Savvopoulos, figura destacada de la escena cultural e intelectual griega, falleció el martes por la noche, según anunció su familia en su cuenta oficial de redes sociales. El músico había estado hospitalizado en los últimos días y llevaba varios años luchando contra el cáncer.

Conocido por su apodo Nionios —un apodo común para Dionisio—, Savvopoulos saltó a la fama en la década de 1960, alcanzando fama nacional con sus canciones sutilmente revolucionarias durante la dictadura militar de 1967-1974. Fue encarcelado brevemente por la junta, y sus canciones se convirtieron en himnos de resistencia para jóvenes y disidentes en Grecia.

Los homenajes a Savvopoulos llegaron desde todo el mundo político y cultural griego.

Su álbum debut, “Fortigo” (que significa “Camión”), se lanzó en 1966. (Facebook Dionysis Savvopoulos)

“No quiero creerlo, pero nuestro Dionisio ya no está aquí”, publicó el primer ministro Kyriakos Mitsotakis en sus redes sociales. “Savvopoulos se ha ido, dejando una profunda huella en la música, las letras y el estilo público. Porque con su trabajo y su postura, demostró ser un compositor maravilloso. Un griego sensible”.

Nacido en Tesalónica el 2 de diciembre de 1944, Savvopoulos estudió Derecho, pero nunca terminó sus estudios. Se mudó a Atenas en 1963 y comenzó su carrera musical, actuando en pequeños clubes de la capital griega.

Sus canciones mezclaban múltiples géneros, incluida la música popular griega con elementos de rock y folk-rock, la música de músicos estadounidenses como Bob Dylan y Frank Zappa, así como la música tradicional griega.

Compuso tanto la música como la letra de la mayoría de sus canciones, con un profundo contenido político, romántico y humorístico. Su álbum debut, “Fortigo” (que significa “Camión”), se lanzó en 1966 y se convirtió en un gran éxito, catapultándolo a la fama con su combinación de comentarios políticos, influencias del rock y modismos folclóricos griegos.

El artista sufría de cáncer. (Facebook Dionysis Savvopoulos)

Consolidó su éxito con su segundo álbum, “The Fool’s Garden”, publicado tres años después, en 1969, durante la dictadura militar. Savvopoulos se convirtió rápidamente en una de las principales voces de la disidencia artística griega, y para la caída de la junta en 1974, era considerado uno de los compositores griegos más importantes y originales de su generación.

En 1972, lanzó el álbum “The Dirty Bread”, que incluía la canción “The Angel Herald”, una adaptación de “The Wicked Messenger” de Bob Dylan, mientras que en 1997 lanzó “The Hotel”, un álbum dedicado a artistas que lo habían inspirado, incluidos Bob Dylan, Nick Cave, Jethro Tull, Van Morrison, Lou Reed, Lucio Dalla y otros.

“Fue un gran artista, un hombre extraordinario, apreciado por el pueblo griego por su personalidad, su obra y su contribución al arte”, declaró el presidente griego Konstantinos Tassoulas en un comunicado. “Inflexible, innovador y audaz, encarnó el espíritu de cuestionamiento de la forma más sensible y poética a través de obras que marcaron la historia de la canción griega y se convirtieron en hitos de la cultura moderna de nuestro país”.

Savvopoulos, un talentoso artista escénico, cautivaba a públicos de todas las edades con su música y narrativa. Continuó actuando a lo largo de su carrera, participando en conciertos en vivo tan recientemente como este año, cuando actuó en un festival de música de verano a las afueras de Atenas.

Alcanzó la fama nacional con sus canciones sutilmente revolucionarias durante la dictadura militar de 1967-1974. (Facebook Dionysis Savvopoulos)

Savvopoulos publicó su autobiografía, “Por qué pasan los años”, a principios de 2025, donde habló abiertamente sobre su batalla contra el cáncer de pulmón, diagnosticado en 2020.

“La muerte es algo inaceptable. Pero una vez que la aceptas, es cuando empiezas a vivir”, dijo en una entrevista televisiva.

A Savvopoulos le sobreviven su esposa Aspa, dos hijos y dos nietos. Los detalles del funeral se anunciarán más adelante, según informó su familia.

(con información de AP)