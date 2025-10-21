Mundo

Trump declaró que Ucrania podría “ganar” la guerra contra Rusia y afirmó que “cualquier cosa puede pasar”

“La guerra es un asunto muy extraño”, dijo el mandatario en la Casa Blanca al ser preguntado por sus afirmaciones de hace algunas semanas, cuando aseguró que Kiev estaba en condiciones de hacer mucho daño a Moscú

Trump declaró que Ucrania podría “ganar” la guerra contra Rusia y afirmó que “cualquier cosa puede pasar” (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que Ucrania podría “ganar” la guerra contra Rusia, horas después de conocerse que advirtió a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, que Moscú destruiría su país si no aceptaba sus condiciones.

“Aún puede ganarla. No creo que lo haga, pero aún pueden ganarla. Nunca he dicho que la ganarían. He dicho que puede ganarla. Puede pasar cualquier cosa. Saben que la guerra es una cosa muy extraña. Pasan muchas cosas malas”, dijo Trump en la Casa Blanca al ser preguntado por sus afirmaciones de hace algunas semanas, cuando aseguró que Kiev estaba en condiciones de hacer mucho daño a Moscú, y su aparente cambio de parecer.

“He resuelto ocho guerras en ocho meses. No está nada mal. Me queda una más. Es la de Rusia y Ucrania, y creo que lo lograremos. Pero ha resultado ser desagradable, porque hay dos líderes que se odian de verdad”, aseguró el mandatario estadounidense durante una reunión con el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

Las declaraciones del republicano se produjeron después de que el Financial Times informara que el encuentro entre Trump y Zelensky, realizado el viernes pasado, fue “tremendamente bronco” y no tuvo éxito en el intento de que Washington transfiriera misiles Tomahawk a Kiev.

Según el medio británico, que citó fuentes conocedoras de los detalles, Trump le dijo a Zelensky que “estaba perdiendo la guerra y que llegaba a un acuerdo o se exponía a la destrucción”.

Las declaraciones del republicano se produjeron después de que el Financial Times informara que el encuentro entre Trump y Zelensky, realizado el viernes pasado, fue “tremendamente bronco” y no tuvo éxito en el intento de que Washington transfiriera misiles Tomahawk a Kiev (REUTERS)

El diario también aseguró que ambos líderes mantuvieron un “intercambio de gritos”, y que el mandatario estadounidense “maldijo constantemente” durante la reunión.

De acuerdo con las mismas fuentes, Trump apartó con malos modos mapas del frente de guerra ucraniano, instó a Zelensky a entregar toda la región del Donbás al presidente ruso, Vladimir Putin, y le habló de los argumentos presentados por el líder del Kremlin en una conversación telefónica del día anterior.

El mandatario, que intenta acercar posturas entre Rusia y Ucrania para poner fin al conflicto, sostuvo recientemente que se debe “establecer la frontera en la actual línea del frente”.

En su intervención de este lunes, Trump añadió: “La mayoría de las personas que mueren son soldados, entre 5.000 y 7.000 a la semana. Es increíble. Es un baño de sangre. El peor desde la Segunda Guerra Mundial”.

“No nos afecta de ningún modo. No pagamos nada por las armas que tienen. La OTAN nos paga por las armas, como saben”, agregó.

El mandatario, que intenta acercar posturas entre Rusia y Ucrania para poner fin al conflicto, sostuvo recientemente que se debe “establecer la frontera en la actual línea del frente”

Durante el mismo encuentro con Albanese, el presidente estadounidense abordó la relación con China y señaló que la “muy buena” relación comercial entre ambos países servirá para evitar conflictos sobre Taiwán o Australia.

“Creo que vamos a llevarnos muy bien en lo que respecta a Taiwán. Eso no significa que no sea la niña de sus ojos porque probablemente sí lo es, pero no veo que vaya a pasar nada. Tenemos una muy buena relación comercial”, destacó.

Vamos a alcanzar un acuerdo comercial muy fuerte. Los dos vamos a estar contentos”, añadió en referencia a la reunión prevista con el presidente chino, Xi Jinping, en Corea del Sur.

(Con información de EFE y EP)

