El Louvre extiende el cierre tras el robo de joyas históricas: cuándo será la reapertura

El robo de joyas históricas obliga al cierre temporal del Museo del Louvre en París - (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El Museo del Louvre, uno de los destinos culturales más emblemáticos de París, permanece cerrado tras el robo de joyas históricas ocurrido el 19 de octubre de 2025. Según información oficial del museo, la reapertura está programada para el miércoles 22 de octubre, aunque la confirmación definitiva se comunicará ese mismo día.

Las entradas adquiridas para los días afectados serán reembolsadas, de acuerdo con el anuncio realizado en el sitio web y las redes sociales de la institución. Un portavoz del Louvre, citado por ARTnews, desmintió las versiones que atribuían el cierre a una huelga espontánea del personal, como había informado previamente The Times of London.

“Convocamos al personal a una reunión en el auditorio para tratar el robo, pero los reportes de que el cierre se debió a una huelga de los agentes de seguridad son incorrectos”, afirmó el representante. Además, añadió que el museo, que habitualmente no abre los martes, espera retomar sus actividades el miércoles, aunque la decisión final se confirmará esa mañana.

La corona de la emperatriz Eugenia es recuperada tras ser abandonada durante la huida - (REUTERS)

El robo, que afectó tanto a la comunidad artística como al público general, se produjo en la mañana del domingo. Según medios locales, un grupo de ladrones no identificados entró en el museo mientras se encontraba abierto al público.

Los asaltantes estaban armados con pequeñas sierras eléctricas y huyeron en motocicletas. En cuanto al robo, accedieron a la sala objetivo utilizando un montacargas de mercancías.

Entre las piezas sustraídas figuran joyas de la época napoleónica, como un collar y unos pendientes de esmeraldas que Napoleón Bonaparte regaló a su segunda esposa, Marie-Louise, con motivo de su boda.

Los ladrones sustraen joyas napoleónicas y huyen en motocicletas tras el asalto al museo - (REUTERS)

El valor total de los objetos robados aún está bajo evaluación, aunque se confirmó que la corona de la emperatriz Eugenia fue recuperada después de haber sido abandonada por los ladrones durante la huida, según un comunicado del Ministerio de Cultura.

Robo, controversia y reclamos

La reacción del personal del Louvre fue inmediata. Durante la reunión convocada por la dirección, la directora Laurence des Cars fue recibida con abucheos, lo que reflejó el malestar acumulado entre los trabajadores.

Esta inconformidad ya existía desde hacía meses: en junio, el museo cerró temporalmente por una protesta de vigilantes de sala, taquilleros y agentes de seguridad, quienes denunciaron la insuficiencia de personal y condiciones laborales insostenibles.

El museo reembolsará las entradas y prevé reabrir el 22 de octubre, sujeto a confirmación - (REUTERS)

Uno de los principales reclamos fue la reducción de 200 puestos de trabajo a tiempo completo en los últimos 15 años, sobre una plantilla total cercana a los 2.000 empleados.

“No podemos prescindir de la vigilancia física”, declaró un representante sindical a la Agence France-Presse. Yvan Navarroa, miembro del sindicato CGT, expresó a France Info radio: “Las colecciones no están seguras y el personal tampoco”.

El vicealcalde de París, David Belliard, recordó en la red social X que el robo se produjo meses después de que los empleados del museo alertaran sobre fallos en la seguridad. “¿Por qué la dirección del museo y el ministerio ignoraron esas advertencias?”, cuestionó.

Robo de "La Gioconda" en el Louvre - (Crédito: Biblioteca Nacional de Francia)

Un informe oficial elaborado antes del robo, citado por el diario Le Figaro, calificó los sistemas de seguridad del Louvre como obsoletos e insuficientes, señalando la falta de cámaras de videovigilancia (CCTV) y la postergación reiterada de mejoras, que solo se implementaron en salas renovadas. El aumento del número de visitantes también contribuyó al deterioro de los equipos de seguridad.

El robo reciente se inscribe en una larga historia de hurtos y problemas de seguridad en el Louvre. El museo, fundado durante la Revolución Francesa para proteger el patrimonio nacional, fue escenario de robos notorios, incluido el célebre hurto de la Mona Lisa en 1911.

En aquella ocasión, Vincenzo Peruggia, antiguo empleado, sustrajo la pintura disfrazado con su uniforme de trabajo y logró ocultarla durante dos años. La investigación llevó incluso a la policía a interrogar brevemente a Pablo Picasso, quien devolvió unas esculturas robadas por temor a ser implicado.

La ministra de Cultura anuncia nuevas cámaras y una inversión de EUR 160 millones en seguridad - (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, Archivo)

Tras la ocupación nazi de Francia en 1940, el director del museo coordinó la evacuación de más de 1.800 cajas de obras de arte al campo, aunque algunas piezas quedaron en manos de altos mandos alemanes.

En las décadas siguientes, el Louvre sufrió robos a plena luz del día: desde joyas antiguas recuperadas en Nueva York en 1966, hasta la desaparición de pinturas y objetos valiosos en los años 70, 90 y finales del siglo XX. Aunque algunos objetos fueron recuperados, otras piezas siguen en paradero desconocido.

En respuesta al último incidente, la ministra de Cultura, Rachida Dati, anunció la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia y recordó que ya se habían destinado EUR 160 millones (USD 187 millones) a la modernización de los sistemas de seguridad del Louvre, dentro de un plan decenal impulsado por el presidente Emmanuel Macron en junio, según medios locales.