Las Fuerzas de Defensa de Israel identificaron uno de los dos cuerpos de rehenes entregados por Hamas

Los restos de Ronen Engel fueron devueltos este sábado. El proceso de identificación de víctimas sigue activo, mientras las autoridades israelíes reiteran su compromiso de repatriar a todos los cautivos asesinados por el grupo terrorista

Las Fuerzas de Defensa de
Las Fuerzas de Defensa de Israel identificaron uno de los dos cuerpos entregados por Hamas y el Foro de Familias (Créditos: The Times of Israel)

El Centro Nacional de Medicina Forense, junto a la Policía de Israel y el Rabinato Militar, anunció, a través de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la identificación de uno de los dos cuerpos de rehenes asesinados entregados el sábado por el grupo terrorista Hamas a Israel.

Según detalló el Ejército a través de su cuenta oficial de X, se informó a la familia de Ronen Tommy Engel que sus restos fueron recuperados para su entierro. Aún resta identificar el otro cuerpo devuelto por el grupo palestino.

Ronen Tommy Engel, de 54 años, murió el 7 de octubre de 2023 cuando intentó proteger a su familia durante el ataque terrorista en el kibutz Nir Oz. La información de las FDI señala que su cuerpo fue secuestrado y llevado a Gaza ese mismo día. Sin embargo, su fallecimiento se confirmó el 1 de diciembre.

Engel fue asesinado y dejó una familia destrozada por la tragedia: su esposa, Karina, sus tres hijos y un hermano. Karina, y dos de sus hijas, Mika y Yuval, también fueron secuestradas y posteriormente liberadas en noviembre de 2023 bajo el acuerdo “Puertas del Cielo”.

El proceso de identificación de las víctimas sigue en curso en el Centro Nacional de Medicina Forense y las FDI mantienen el contacto con todas las familias afectadas”, mencionó el comunicado presentado en la red social antes mencionada.

Vehículos de la Cruz Roja
Vehículos de la Cruz Roja transportan rehenes, retenidos en Gaza desde el mortífero ataque del 7 de octubre de 2023 (REUTERS)

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas se hizo eco de la noticia y manifestó que “abraza a la familia Engel” y califica el regreso como “una forma de alivio para una familia que vivió en una agonizante incertidumbre y duda durante más de dos años”.

Las FDI expresaron su solidaridad con los allegados y aseguraron que seguirán dedicando esfuerzos para recuperar los cuerpos de los secuestrados fallecidos y darles sepultura. Además, exigieron que Hamas cumpla su parte del acuerdo y facilite la devolución de los rehenes muertos para que sus familiares puedan despedirse con un entierro adecuado.

El Ejército de Israel informó en la noche del sábado que recibió otros dos cuerpos de rehenes asesinados que permanecían en manos de Hamas en la Franja de Gaza. Los restos fueron entregados por milicianos palestinos a miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Según la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu, después de ser retirados por el CICR en el sur de Gaza, los ataúdes fueron inspeccionados por personal militar y cubiertos con banderas israelíes. La breve ceremonia estuvo a cargo de un rabino castrense.

La policía trasladó los cuerpos al instituto forense Abu Kabir, en Tel Aviv, para su identificación. Las familias serán notificadas por las FDI solo tras la confirmación oficial del cuerpo médico.

La entrega de cuerpos por
La entrega de cuerpos por parte del grupo palestino Hamas se enmarca en un acuerdo de alto el fuego e intercambio de rehenes-prisioneros entre los terroristas e Israel (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

La entrega de los dichos cuerpos ocurre en el marco de los compromisos acordados entre Israel y Hamas como parte de la reciente tregua, que establece la devolución de los restos de 28 rehenes muertos en 72 horas. Pese a los plazos, buena parte de las entregas se han efectuado fuera del periodo originalmente estipulado.

Hamas afirmó en un comunicado, difundido en su canal de Telegram y recogido por Al Jazeera, que enfrenta grandes dificultades para localizar y recuperar los cuerpos de rehenes debido a la destrucción masiva en la Franja de Gaza, la presencia de explosivos sin detonar y el control militar israelí de varias zonas. “La recuperación de los cadáveres restantes requiere un equipo especializado para extraerlos de los escombros”, sostuvo la organización.

Medios palestinos difundieron imágenes de excavadoras trabajando en la búsqueda de otro cuerpo en Khan Younis, donde, según el diario israelí Yedioth Ahronot, se intentaba localizar a Amiram Cooper, rehén presuntamente fallecido tras el colapso del túnel donde permanecía cautivo

El viernes por la noche, Hamas entregó los restos de otros dos rehenes; el Centro de Medicina Forense Abu Kabir confirmó la identidad de uno de ellos como Eliyahu Margalit, de 75 años, asesinado el 7 de octubre de 2023 durante el ataque de Hamas en el sur de Israel.

