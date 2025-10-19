Mundo

El rincón del Atlántico que se volvió famoso por James Bond y hoy atrae a miles de aventureros

Entre acantilados, vientos furiosos y un mar impredecible, este sitio se convirtió en un destino de culto tras aparecer en “No Time to Die”

Por Brisa Bujakiewicz

La isla de Kalsoy, en
Viajeros en busca de escenarios imponentes llegan a un rincón remoto del Atlántico norte, donde los acantilados se alzan como murallas naturales y el mar golpea con furia impredecible. No es un paisaje cualquiera: aquí, James Bond encontró su final en No Time to Die, y desde entonces este paraje se convirtió en destino de culto para los más aventureros.

Se trata de la Isla Kalsoy, uno de los tesoros ocultos del archipiélago de las Islas Feroe, bajo soberanía danesa y situado entre Escocia, Noruega e Islandia. Pese a su reducido tamaño, este conjunto de 18 islas escalonadas atrae a decenas de miles de visitantes cada año, ofreciendo una alternativa auténtica y menos saturada que la popular Islandia, con la promesa de paisajes únicos y emociones intensas.

Más allá de sus pequeñas dimensiones geográficas y población, este grupo de 18 islas escalonadas sobre el océano se posiciona como una alternativa menos saturada y artificial que su vecina Islandia.

Según The Associated Press, las rutas no muestran parques temáticos ni atracciones sobrecargadas: en su lugar, los viajeros encuentran naturaleza indómita, silencio, y la misma atmósfera dramática que llevó a los productores de James Bond a rodar allí la escena más impactante de la saga.

De acuerdo con la crónica de la agencia, los riesgos existen y no son menores. En septiembre de este año, tres turistas desaparecieron cerca de un famoso salto de agua. La policía local advirtió sobre la necesidad de extremar los cuidados y trabajadores del lugar señalaron que “cuando cometés un error acá, la naturaleza suele imponerse”.

Los residentes, acostumbrados desde generaciones a desafiar nieblas repentinas y pendientes sin vallas de seguridad, desarrollaron una intuición especial para anticipar peligros imposibles de notar para quien visita por primera vez.

La fama de James Bond

La fama global que otorga ser escenario de un fenómeno cultural como James Bond se sumó a otros factores que aumentan el atractivo feroés. Nuevos túneles submarinos, entre ellos el primer roundabout subacuático del mundo, conectan pueblos y acortan distancias, mientras el fútbol local y la co-presidencia en el Consejo Ártico refuerzan la visibilidad ante el mundo.

El paisaje que sirvió de escenario para la despedida fílmica de James Bond guarda ahora un homenaje tangible al célebre espía. Según la información publicada por Guide to Faroe Islands, los vecinos locales levantaron una lápida conmemorativa en el mismo punto donde el personaje encontró su destino en No Time to Die.

La pieza, fabricada en basalto feroés por un tallador experimentado del pueblo de Skopun, replica la forma de la tumba de los padres de Bond que apareció en la película Skyfall.

En la piedra, figura la inscripción leída por M al final del film: “The proper function of man is to live, not to exist” (“La función adecuada del hombre es vivir, no solo existir”). La cita, realizada originalmente por Jack London y adoptada en el universo Bond, conecta el mito con la belleza áspera y remota de Kalsoy, donde hoy cientos de turistas se detienen ante este símbolo para rendir tributo al espíritu aventurero del agente 007.

Belleza y riesgo

Asimismo, desde 2019, las autoridades impulsan el innovador programa “Cerrado por Mantenimiento”. Una vez al año, decenas de voluntarios internacionales colaboran en el control de la erosión, el reacondicionamiento de caminos y la protección de ecosistemas vulnerables.

Al mismo tiempo, el Museo Nacional de las Islas Feroe, citado por The Associated Press, promueve la conservación de tierras y biodiversidad. Este año la oficina de turismo implementó recorridos autoguiados que distribuyen a los visitantes hacia rincones menos transitados, como pueblos marítimos con festivales musicales, jardines botánicos, monumentos históricos junto a fiordos y los escasos bosques de la región.

La experiencia turista combina la belleza y el riesgo. El propio sitio oficial Visit Faroe Islands adviertió: “El viento feroz puede volcar autos, lanzar bicicletas, carretillas, ovejas, o cualquier objeto que no esté seguro”. El clima cambiante, los caminos angostos sin barandas y la convivencia con ovejas sobre el asfalto forman parte de la cotidianeidad feroesa.

Un empleado de un restaurante tailandés en Kalsoy comentó a la prensa que en verano recibe hasta 200 personas al día, cifra notable para una isla que durante gran parte del año se mantiene aislada y tranquila.

Los visitantes encuentran propuestas para todos los gustos: rutas de ciclismo sobre colinas, pesca, suéteres tejidos, platos con salmón local y excursiones para observar aves marinas como el frailecillo. El verano permite conciertos dentro de cuevas marinas y paseos en barco. En tanto, el invierno es crudo, y episodios como el que arrancó el techo de una vivienda costera en Sydradalur recuerdan la potencia de la naturaleza.

El crecimiento de turistas trajo también roces culturales. Pobladores colocaron señales con advertencias en cementerios donde se requiere silencio, en paradas de ferry para evitar que laven calzado en los baños y en caminos donde el peligro no siempre resulta evidente. El inglés es común en la cartelería y casi todos los habitantes lo hablan con fluidez. Asimismo, cámaras web permiten verificar las condiciones del tiempo antes de cada salida.

A pesar de la expansión, las Islas Feroe continúan su esfuerzo por conservar la autenticidad y la seguridad. El turismo representa hoy una fuente importante para una economía basada principalmente en la pesca y la exportación. Sin embargo, la mayor riqueza de estas islas sigue siendo la combinación de hospitalidad, paisajes majestuosos y esa dosis real de peligro que suelen buscar quienes admiran los lugares que James Bond convirtió en leyenda.

La transformación radical de Eminem: de la adicción y la oscuridad, a la sobriedad, el ejercicio y una nueva vida familiar

Los momentos más impactantes de “Keeping Up With the Kardashians”: el reality que transformó la fama y la cultura pop

Las impactantes revelaciones del nuevo libro de Kevin Federline y cómo reabre viejas heridas con Britney Spears

El ex esposo de Denise Richards fue arrestado en una corte de Los Ángeles por múltiples cargos de violencia doméstica

Eminem se enamoró de su estilista de confianza, Katrina Malota, tras años de amistad y trabajo