Zelensky condenó los nuevos ataques rusos contra infraestructuras civiles y afirmó que el Kremlin “sigue aterrorizando la vida en Ucrania”

Zelensky aseguró que Rusia continúa atacando a civiles con sus ataques en Ucrania (Europa Press)

Krivói Rog, ciudad al sur de Kiev conocida por su producción de hierro, acero y carbón, fue víctima de un ataque masivo de drones explosivos “Shahed”, de fabricación iraní. “Ya hay más de diez explosiones y más de diez atacantes suicidas sobre la ciudad”, alertó el jefe del Consejo de Defensa local, Oleksandr Vilkul.

Ante la situación, las autoridades pidieron a los residentes que permanecieran en refugios hasta el final del toque de queda. “Nada ha cambiado para Rusia: sigue aterrorizando la vida en Ucrania”, fueron las palabras del presidente ucraniano Volodimir Zelensky al enterarse del ataque.

Por medio de su cuenta de X, detalló que un enjambre de drones alcanzó la infraestructura civil de Krivói Rog e informó que también se avistaron misiles rusos en el espacio invadido.

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania acudió a Krivói Rog para eliminar el fuego en las infraestructuras de energía dañadas (Facebook)

“De hecho, no ha pasado una sola noche en las últimas semanas sin ataques rusos contra Ucrania. La mayoría de los objetivos son infraestructuras: una campaña sistemática de terror contra nuestro sector energético”, denunció Zelensky, a pocas horas de reunirse con su par estadounidense Donald Trump y antes de su junta con representantes de la empresa de defensa Raytheon, que produce sistemas Patriot.

El mandatario ucraniano agregó: “Rusia intenta convertir esta parte de Europa en una isla de peligro y tormento para la vida humana. Es crucial evitarlo. Rusia se verá obligada a detener la guerra una vez que ya no pueda continuarla”.

El personal de los Servicios de Emergencias trabajó para extinguir un incendio tras un ataque ruso (Associated Press)

“La verdadera disposición de Rusia para la paz no reside en palabras —a Putin nunca le han faltado—, sino en el cese real de los ataques y las matanzas, y ahí es precisamente donde tiene un problema“, analizó Zelensky luego de que se conociera que Trump y Putin se reunirán próximamente en Budapest, Hungría.

Además, agradeció la ayuda de los países que respaldan a Ucrania: “Cada sistema de defensa aérea de Ucrania importa: salva vidas. Cada decisión que nos fortalezca acerca el fin de la guerra. La seguridad puede garantizarse si se implementa todo lo acordado, incluso aquí en Washington. ¡Gracias a todos los que apoyan a Ucrania!“.

Los ataques constantes de Rusia antes del invierno

Kiev impuso este viernes cortes de electricidad en todo el país por segundo día consecutivo ante los daños provocados por los bombardeos rusos. “Debido a la difícil situación del sistema energético, se han implementado cortes de electricidad de emergencia en todas las regiones de Ucrania”, comunicó la empresa estatal Ukrenergo en Telegram.

La medida se suma a restricciones previas que limitan el consumo de electricidad por parte de clientes industriales. En la región de Kharkiv, al noreste del país, localidades enteras quedaron a oscuras y los comercios funcionaron con generadores.

Rusia intensificó en las últimas semanas sus ataques con drones y misiles contra instalaciones eléctricas y de gas, justo cuando aumenta la demanda ante la llegada del frío.

Personal de las fuerzas de seguridad observan cómo se eleva el humo sobre la fábrica de Flextronics, alcanzada por un ataque con misiles rusos (REUTERS)

Naftogaz, compañía energética ucraniana, indicó que más de la mitad de su capacidad de producción resultó destruida y su director, Serguii Koretski, confirmó la interrupción “de una serie de instalaciones esenciales”.

La Fuerza Aérea ucraniana reportó que durante la noche del jueves Rusia lanzó 320 drones, de los cuales 283 fueron interceptados, y disparó 37 misiles, de los cuales cinco fueron derribados.

(Con información de AFP)