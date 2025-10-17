Mundo

Orbán aseguró que Budapest “está preparada” para la histórica cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin

“La reunión prevista entre los presidentes estadounidense y ruso es una gran noticia para los amantes de la paz de todo el mundo”, celebró el primer ministro Húngaro a través de un mensaje en su perfil de X

Viktor Orbaán aseguró que Budapest está lista para recibir a Putin y Trump (REUTERS/Bernadett Szabo)

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, comunicó el jueves que su gobierno está listo para acoger en Budapest un encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin. La reunión tiene por objetivo la exploración de una salida negociada a la guerra en Ucrania.

“La reunión prevista entre los presidentes estadounidense y ruso es una gran noticia para los amantes de la paz de todo el mundo. ¡Estamos preparados!”, celebró Orbán a través de un mensaje en su perfil de X.

Este mismo jueves, Trump anunció por medio de la plataforma Truth Social que ambos mandatarios acordaron verse en la capital húngara. “El presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra ignominiosa entre Rusia y Ucrania”, indicó Trump.

Orbán detalló que ya conversó telefónicamente con Trump: “Los preparativos para la cumbre de paz entre Estados Unidos y Rusia están en marcha. ¡Hungría es la isla de la paz!”.

El presidente Donald Trump se reunió con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el 13 de mayo de 2019, en Washington (Associated Press/Evan Vucci)

Según el titular del Gobierno de Hungría, “la paz requiere paciencia, fuerza y ​​humildad“. “Europa debe cambiar de postura. En lugar de arrogancia y avivar las llamas de una guerra interminable, necesitamos negociaciones con Rusia. Solo el diálogo puede traer la paz a nuestro continente“, agregó horas antes de dar a conocerse la junta presidencial en su país.

El encuentro entre Trump y Putin será el segundo durante el actual mandato del presidente norteamericano, tras la cumbre realizada el 15 de agosto en Alaska. Orbán, quien mantiene estrechos lazos tanto ambos líderes, había propuesto anteriormente a la capital húngara como sede de este tipo de negociaciones.

El anuncio de la cumbre llegó poco antes de que Trump reciba este viernes en la Casa Blanca al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, con quien prevé conversar sobre su reciente llamada a Putin y otros temas bilaterales, como la compra de armamento bélico.

Trump subrayó que el éxito de las conversaciones para el alto el fuego en Gaza puede facilitar el diálogo para resolver la guerra en Ucrania.

Washington sugirió esta semana la posibilidad de entregar misiles Tomahawk a Ucrania, una idea interpretada como nueva presión sobre el Kremlin. Moscú advirtió este jueves que dicha medida supondría “un nuevo nivel de escalada” en el conflicto.

Trump recibirá a Zelensky en la Casa Blanca este mismo viernes (Kenny Holston/The New York Times)

Comunicación telefónica con Putin

Antes del anuncio de la reunión con Putin, el presidente Donald Trump mantuvo una conversación telefónica con su homólogo ruso, en la que analizaron el conflicto entre Rusia y Ucrania y posibles vías para alcanzar un acuerdo de paz.

Según las palabras del norteamericano. la llamada fue “muy productiva” y destacó la disposición mutua para lograr una salida negociada al conflicto. Por su parte, el líder ruso felicitó a Estados Unidos por el “gran logro de la paz en Medio Oriente”.

Ambos mandatarios también abordaron las relaciones comerciales bilaterales y acordaron que altos asesores de ambos países se reúnan la próxima semana, con la delegación estadounidense encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio.

El Kremlin describió la comunicación como “extremadamente franca y llena de confianza”, y anunció el inicio inmediato de los preparativos para la próxima cumbre entre ambos líderes en Budapest.

(Con información de EFE)

El Mercosur y la India

El primer ministro de la

Sello con olor croissant: así

El ejército de Estados Unidos

El régimen de Nicaragua otorgó
