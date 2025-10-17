El líder militar del golpe de Estado en Madagascar tomará juramento como presidente interino del país

El coronel Michael Randrianirina asumirá el liderazgo en Madagascar (REUTERS/Zo Andrianjafy)

Madagascar se prepara este viernes para juramentar al coronel Michael Randrianirina como presidente interino, apenas unos días después de una toma de poder militar que obligó al mandatario Andry Rajoelina a huir del país y desató la alarma internacional ante un posible nuevo golpe de Estado en la isla del Índico.

El máximo tribunal del país tiene previsto formalizar la designación de Randrianirina en una ceremonia a las 9:00 de la mañana, poniendo fin a una semana convulsa en la que el Parlamento destituyó a Rajoelina el martes por “abandono de funciones” y el Ejército asumió el control político.

Frente a las críticas internacionales, incluidas las de las Naciones Unidas, el militar de 51 años negó haber encabezado un golpe de Estado, asegurando que su nombramiento cuenta con el respaldo de la Corte Constitucional.

Comandante de la unidad de élite CAPSAT, Randrianirina prometió organizar elecciones en un plazo de entre 18 y 24 meses, y declaró a medios locales que ya están en marcha consultas para designar a un primer ministro de consenso.

Michael Randrianirina junto a su círculo militar íntimo (REUTERS/Zo Andrianjafy)

“Madagascar no ha elegido un régimen militar”, afirmó el coronel el jueves. “El gobierno pertenece a los civiles. El consejo presidencial está compuesto por civiles y militares”, añadió.

El entorno de Rajoelina denunció irregularidades legales en la decisión de la Corte Constitucional de avalar el ascenso del comandante de CAPSAT, advirtiendo que la medida amenaza con desestabilizar la excolonia francesa.

El ex presidente, según su equipo, seguía siendo el legítimo líder del país y estaba buscando soluciones a los problemas estructurales de Madagascar, entre ellos los apagones eléctricos que desataron una ola de protestas juveniles el pasado 25 de septiembre.

Las fuerzas de seguridad fueron acusadas de una dura represión contra los manifestantes, con muertos y heridos, hasta que el 11 de octubre la unidad CAPSAT se negó a cumplir órdenes de disparar, marcando un punto de inflexión en la revuelta.

A partir de ese momento, el grupo fue aclamado por el movimiento de protesta, que ahora espera participar en la nueva administración.

El coronel Michael Randrianirina aseguró que llamará a elecciones en menos de dos años (REUTERS/Zo Andrianjafy)

En un comunicado difundido el miércoles, la oficina de Rajoelina confirmó que el mandatario había abandonado el país el mismo fin de semana en que CAPSAT se alineó con los manifestantes, alegando que temía por su vida.

Medios locales informaron que el expresidente, de 51 años, fue evacuado el domingo en un avión militar francés hacia la isla de Reunión, desde donde habría continuado viaje a Dubai.

Madagascar se suma así a la lista de excolonias francesas bajo control militar desde 2020, junto a Mali, Burkina Faso, Níger, Gabón y Guinea.

Es además la tercera transición militar en el país desde su independencia de Francia en 1960, después de los golpes de 1972 y 2009.

A pesar de sus riquezas naturales y biodiversidad, Madagascar sigue siendo uno de los países más pobres del mundo, con alrededor del 80% de su población de 32 millones viviendo en la pobreza, según el Banco Mundial.

(Con información de AFP)