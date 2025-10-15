Ucrania reclamó a la OTAN la compra urgente de armas estadounidenses para resistir el invierno y frenar los ataques rusos

Zelensky busca apoyo internacional para fortalecer la defensa aérea de Ucrania (Europa Press)

El Gobierno de Ucrania solicitó a los países miembros de la OTAN que utilicen el mecanismo de la Lista de Requisitos Prioritarios para Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés), con el objetivo de adquirir armamento estadounidense de forma coordinada y sostener la defensa nacional ante un invierno particularmente adverso.

El pedido fue realizado por el ministro de Defensa ucraniano, Denis Shmigal, tras la reunión del Consejo OTAN-Ucrania celebrada en Bruselas.

Denis Shmigal pide a la OTAN compras conjuntas para equipar al ejército ucraniano (Europa Press)

Shmigal destacó que PURL representa la única alternativa para acceder a misiles interceptores dependientes de los arsenales estadounidenses y afirmó que este esquema transforma el apoyo aliado en “capacidades tangibles”.

Más de la mitad de los integrantes de la OTAN, al menos 16 de 32, se han sumado a PURL, entre ellos Suecia, Letonia, Estonia, Dinamarca, Noruega, Eslovenia, Alemania, Países Bajos, Canadá y Finlandia.

La OTAN coordina la adquisición de material defensivo para Ucrania (Reuters)

Según la información de Europa Press, además, los países participantes han asignado hasta ahora cerca de USD 2.000 millones para la compra conjunta de armamento.

Desde Finlandia, el ministro de Defensa, Antti Häkkänen enfatizó ante los medios que Ucrania requiere “armas críticas” de Estados Unidos y que su país contribuirá tanto a la compra colectiva como con un paquete nacional propio.

Antti Häkkänen confirma la incorporación formal de Finlandia al mecanismo PURL (Reuters)

El titular de Defensa sueco, Pål Jonson, declaró la disposición de su país a ampliar la cooperación regional para asegurar nuevas partidas de material militar.

La solicitud ucraniana se produce en un contexto de contracción del apoyo militar occidental. Según datos difundidos por el Instituto Kiel de Alemania, la ayuda a Ucrania cayó un 43% en julio y agosto respecto al primer semestre de 2024.

Por eso, la OTAN y sus aliados han tratado de compensar esta tendencia coordinando envíos mensuales por un valor estimado de USD 500 millones cada uno.

La compra conjunta de armas representa una estrategia clave frente al agotamiento europeo (Reuters)

Sin embargo, el agotamiento de arsenales europeos y las limitaciones presupuestarias han condicionado la capacidad de respuesta, aunque Estados Unidos todavía cuenta con inventarios valorados entre USD 10.000 y 12.000 millones que podrían ser empleados para Ucrania.

Dentro de la OTAN existen posturas divergentes. Francia e Italia han argumentado restricciones presupuestarias para incrementar de inmediato el gasto militar, mientras que España, en palabras de la ministra Margarita Robles, condiciona su adhesión a PURL a un consenso interno.

En paralelo, la Unión Europea evalúa emplear activos rusos congelados, con un valor estimado cercano a €200.000 millones, como garantía de préstamos para sostener la economía ucraniana.

De acuerdo con Bloomberg, tanto el Reino Unido como Canadá han confirmado que apoyarán esta iniciativa. Se espera que el debate y aprobación política del plan se produzcan en la próxima cumbre continental.

El Reino Unido y Canadá respaldan el uso de activos rusos congelados en apoyo a Kiev (Reuters)

Respecto al refuerzo militar bilateral, el Reino Unido informó ayer que en los últimos seis meses envió a Ucrania más de 85.000 drones militares, con una inversión de GBP 600 millones (aproximadamente USD 800 millones).

Entre los drones entregados figuran modelos logísticos, de ataque unidireccional, de reconocimiento y vigilancia, y miles de drones interceptores “Octopus” desarrollados de manera conjunta por industrias británicas y ucranianas.

Los drones interceptores “Octopus” protegen la infraestructura ucraniana (Reuters)

Además, Ucrania espera la autorización de Estados Unidos para el envío de misiles Tomahawk, lo que le permitiría atacar objetivos en territorio ruso.

Ucrania solicita el envío de misiles Tomahawk a Estados Unidos para ataques estratégicos (Europa Press)

(Con información de Europa Press y AP)