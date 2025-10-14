Mundo

El Reino Unido envió más de 85.000 drones militares a Ucrania en los últimos seis meses

El aumento de la cooperación internacional impulsa el desarrollo conjunto de sistemas de interceptación y entrenamiento especializado

Empresas tecnológicas británicas lideraron la entrega de equipos avanzados para operaciones en el frente (AP Foto/Pavel Bednyakov)

Un comunicado emitido este martes por el Ministerio de Defensa británico informó que el Reino Unido envió a Ucrania más de 85.000 drones militares en los últimos seis meses, con una inversión de 600 millones de libras esterlinas (Casi 800 millones de dolares) en este periodo.

El comunicado detalló que estos drones incluyen tanto modelos logísticos para transporte de equipo como drones de ataque unidireccional, sistemas de reconocimiento y vigilancia, así como decenas de miles de drones de corto alcance con vista en primera persona.

El ministro de Defensa británico, John Healey, subrayó en el comunicado la importancia de aumentar la producción de drones en su país, como también en las naciones aliadas para poder responder a la escalada de ataques con drones rusos en Ucrania y a las incursiones que se dieron en territorio europeo durante el último tiempo.

John Healey preside la delegación británica en la reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania en Bruselas (Reuters)

Por otro lado, según funcionarios occidentales citados por Independent, Rusia incrementó el volumen de ataques con drones de ataque unidireccionales sobre Ucrania en los últimos meses. En septiembre se registraron unos 5.500 ataques, frente a los 4.100 de agosto, y sólo en octubre se lanzaron más de 2.400 ataques, enfocados principalmente en infraestructuras críticas como instalaciones de almacenamiento de gas y sitios productivos nacionales.

El comunicado ucraniano confirmó que miles de nuevos drones interceptores, mejorados con los datos de batalla recabados en el frente, llegarán cada mes para reforzar la línea defensiva de Kiev. Entre los interceptores destaca el modelo Octopus, resultado de la alianza entre ambos países y ya empleado en operaciones para proteger a civiles y plantas estratégicas.

El dron interceptor Octopus fue desarrollado mediante colaboración directa entre industrias británica y ucraniana (Reuters)

Además, se informó que la Coalición para la Capacidad de los Drones, liderada por el Reino Unido junto a Letonia, utiliza fondos internacionales para adquirir interceptores avanzados contra amenazas de drones rusos del tipo Shahed, de origen iraní.

Los drones Shahed, de origen iraní, constituyen una de las principales amenazas aéreas enfrentadas en el conflicto (Reuters)

Según el comunicado del Ministerio de Defensa de Ucrania, los nuevos interceptores británicos ya se están probando en el terreno, y se espera próximamente la adjudicación de contratos para la entrega de 35.000 sistemas interceptores adicionales en los próximos meses.

A su vez, el Ministerio de Defensa de Reino Unido anticipó el próximo despliegue de expertos militares británicos en Moldavia, donde colaborarán en la formación de las fuerzas armadas locales con tácticas antidrones, como parte de la expansión del apoyo internacional a los países vecinos de Ucrania expuestos a riesgos de seguridad derivados del conflicto.

Tanto el primer ministro británico como el secretario de Defensa remarcaron que la defensa de Ucrania es la base de la política de seguridad nacional del Reino Unido y la piedra angular de la estabilidad euroatlántica, contexto en el que justificaron el aumento del presupuesto de defensa al 2,6% del PIB desde 2027 y la continuidad del apoyo militar a Ucrania en todos los frentes estratégicos y logísticos.

(Con información de EFE)

