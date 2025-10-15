Israel entregó a Hamas los restos de otros 45 palestinos

La Cruz Roja recibe los cadáveres de los rehenes retenidos por Hamas en Gaza, el 14/10/2025 (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

Israel devolvió el miércoles a Gaza los restos de 45 palestinos, lo que eleva el número total entregado a 90 personas, informó el ministerio de Salud de este territorio gobernado por Hamas.

Periodistas de la AFP vieron a trabajadores de la morgue descargando camiones frigoríficos, aparcados junto a vehículos de la Cruz Roja en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

En virtud del acuerdo de alto al fuego impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, Israel debe entregar los cuerpos de 15 palestinos por cada israelí fallecido que Hamas le devuelva.

El lunes, Hamas entregó los restos de tres rehenes israelíes y uno nepalí para ser repatriado, y el martes otros tres israelíes y un cuerpo aún sin identificar que, según el ejército, no era de ninguna de las personas que figuraban en la lista de rehenes fallecidos.

El acuerdo también permitió el regreso a casa de los últimos 20 rehenes vivos que seguían cautivos en Gaza, a cambio de la liberación de casi 2.000 prisioneros palestinos de las cárceles israelíes, así como el cese de los combates y los bombardeos.

Los restos de otros 20 rehenes aún permanecen en Gaza, y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu está sometido a presiones internas para que vincule el ingreso de ayuda humanitaria a la franja a la devolución de los cuerpos.

Itamar Ben Gvir, ministro israelí de Seguridad Nacional, de extrema derecha, amenazó con cortar los suministros a Gaza si Hamas no devuelve los restos de los soldados que aún se encuentran en el territorio palestino.

FOTO DE ARCHIVO. Camiones que transportan ayuda con destino a Gaza pasan por el cruce fronterizo entre Egipto y la Franja de Gaza, después de que entrara en vigor un alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza, en Rafah, Egipto, el 12 de octubre de 2025 (REUTERS/Stringer)

El miércoles, el paso de Rafah, en la frontera entre Gaza y Egipto, permaneció cerrado pese a los informes de su reapertura para permitir la entrada masiva de ayuda humanitaria al territorio palestino, como estipula el acuerdo de alto el fuego.

Por la mañana, la radiotelevisión pública israelí KAN afirmó que la reapertura era inminente, pero fuentes humanitarias indicaron a la AFP que esto no había sucedido y una portavoz del gobierno ignoró las preguntas sobre el tema.

El jefe de las operaciones humanitarias de la ONU, Tom Fletcher, expresó su frustración porque la ayuda humanitaria aún no está fluyendo al devastado territorio palestino a pesar del alto el fuego.

“Tal y como acordó Hamas, deben hacer todo lo posible por devolver urgentemente los cuerpos de todos los rehenes fallecidos. También me preocupan profundamente las pruebas de violencia contra civiles en Gaza“, afirmó Fletcher.

“Tal y como acordó Israel, deben permitir la llegada masiva de ayuda humanitaria —miles de camiones a la semana— de la que dependen tantas vidas y que el mundo ha exigido. Necesitamos que se abran más pasos fronterizos”, agregó Fletcher.

La guerra en Gaza, desencadenada por el ataque de Hamas a suelo israelí el 7 de octubre de 2023, provocó una catástrofe humanitaria en el territorio palestino, que fue asediado por Israel.

A finales de agosto, Naciones Unidas declaró algunas zonas de Gaza en hambruna, una consideración que Israel rechaza.

La reanudación de la entrada de ayuda humanitaria figura en el plan de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump para el estrecho territorio.

Otro punto es el desarme de Hamas, una exigencia rechazada por el grupo islamista, que gobierna Gaza desde 2007.