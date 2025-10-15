Con 80 años, Natalie Grabow se quedó con el récord de la mujer de mayor edad en completar el Campeonato Mundial Ironman

La atleta estadounidense cruzó la meta tras 16 horas, 45 minutos y 26 segundos de esfuerzo en el Ironman 2025

A los 80 años, Natalie Grabow consiguió lo que hasta ahora parecía inalcanzable: convertirse en la mujer de mayor edad en completar el Campeonato Mundial Ironman en Kailua Kona, Hawái.

El 11 de octubre de 2025, la atleta de Estados Unidos cruzó la meta tras 16 horas, 45 minutos y 26 segundos de esfuerzo continuo. Grabow se impuso en la división F80-84 y celebró su 10° participación en la prueba más exigente del triatlón, según informó MiNDFOOD y Runner´s World. Este logro la posiciona como referente y modelo de superación para el deporte global.

Las dimensiones del Ironman: un desafío extremo

El Ironman de Hawái es reconocido mundialmente por su dificultad y exigencia física. Quienes lo afrontan deben completar 3,8 kilómetros de natación en mar abierto, 180 kilómetros en bicicleta y, finalmente, una maratón de 42 kilómetros bajo condiciones climáticas adversas.

Grabow, originaria de Nueva Jersey, logró completar cada segmento y superar ampliamente la marca anterior para mujeres mayores, registrada por Cherie Gruenfeld, quien compitió con setenta y ocho años. La edición 2025, como en años anteriores, se caracterizó por las altas temperaturas y la humedad, factores que exigen el máximo de cada atleta y ponen a prueba su resistencia física y mental.

Grabow superó la marca anterior de Cherie Gruenfeld y se impuso en la división F80-84 del Ironman (@bicycle.ranch)

La historia deportiva de Grabow comenzó tarde en términos competitivos pero estuvo marcada por una progresión extraordinaria. Tras décadas dedicadas a las carreras pedestres, incorporó el triatlón a su vida a los 70 años, demostrando que la edad no representa un límite.

Su avance fue notable: en Ironman Maryland clasificó al Mundial con un tiempo de 15 horas y 53 minutos, lo que la convirtió en la primera mujer en terminar esa prueba dentro de la categoría 75-79. Desde entonces, su nombre ha estado asociado con el espíritu de superación y la ruptura de barreras generacionales.

Filosofía y motivación: más allá de la competencia

La visión de Grabow sobre el deporte va mucho más allá de los resultados. Antes de la competencia, en declaraciones recogidas por MiNDFOOD, la atleta reflexionó: “Todos en el deporte somos competitivos y queremos hacerlo bien, pero lo que importa es el recorrido... Corro con gratitud”, afirmó. Hizo énfasis en que la satisfacción personal y la actitud con la que se enfrenta el reto son las que se recuerdan, más allá de cualquier podio o marca.

La entrenadora Michelle Lake resalta la disciplina y capacidad de aprendizaje de Grabow como claves de su éxit (Captura de video)

El entorno de Grabow fue clave en su preparación y éxito. Michelle Lake, su entrenadora, la calificó como una persona “resistente y disciplinada”. Resaltó, además, su capacidad de observar y aprender de las estrategias de otros competidores, incluso de los hombres de su misma franja etaria. Lake definió el compromiso y la constancia de la atleta como factores determinantes para alcanzar sus metas y marcar diferencias en cada competencia.

Un campeonato de alto nivel y nombres destacados

El Campeonato Mundial Ironman 2025 convocó a más de 1.700 atletas de distintas edades y nacionalidades, lo que subraya la magnitud y prestigio del evento. En la categoría profesional femenina, la noruega Solveig Lovseth logró la victoria con un tiempo de ocho horas, 28 minutos y 27 segundos, seguida por la británica Kat Matthews y la alemana Laura Philipp, campeona el año anterior. Vale destacar que la edición de la competencia para hombres se realizó en septiembre.

La hazaña de Natalie Grabow inspira a deportistas de todas las generaciones y redefine los límites del deporte de resistencia

La hazaña de Grabow no solo impactó a la comunidad del triatlón; los propios organizadores del Ironman destacaron su ejemplo, al señalar que es “un ícono de la resistencia” y subrayaron que la determinación de la atleta demuestra que la edad no representa un límite para alcanzar grandes metas.

La historia de Natalie Grabow redefine los parámetros del deporte de resistencia y se convierte en inspiración para deportistas de todas las generaciones, dejando claro que la pasión y la disciplina pueden derribar cualquier barrera.