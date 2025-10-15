Mundo

Con 80 años, Natalie Grabow se quedó con el récord de la mujer de mayor edad en completar el Campeonato Mundial Ironman

La atleta estadounidense cruzó la meta del Ironman de Hawái y rompió todos los registros de la prueba, según reportaron medios como MiNDFOOD y Runner’s World

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
La atleta estadounidense cruzó la meta tras 16 horas, 45 minutos y 26 segundos de esfuerzo en el Ironman 2025

A los 80 años, Natalie Grabow consiguió lo que hasta ahora parecía inalcanzable: convertirse en la mujer de mayor edad en completar el Campeonato Mundial Ironman en Kailua Kona, Hawái.

El 11 de octubre de 2025, la atleta de Estados Unidos cruzó la meta tras 16 horas, 45 minutos y 26 segundos de esfuerzo continuo. Grabow se impuso en la división F80-84 y celebró su 10° participación en la prueba más exigente del triatlón, según informó MiNDFOOD y Runner´s World. Este logro la posiciona como referente y modelo de superación para el deporte global.

Las dimensiones del Ironman: un desafío extremo

El Ironman de Hawái es reconocido mundialmente por su dificultad y exigencia física. Quienes lo afrontan deben completar 3,8 kilómetros de natación en mar abierto, 180 kilómetros en bicicleta y, finalmente, una maratón de 42 kilómetros bajo condiciones climáticas adversas.

Grabow, originaria de Nueva Jersey, logró completar cada segmento y superar ampliamente la marca anterior para mujeres mayores, registrada por Cherie Gruenfeld, quien compitió con setenta y ocho años. La edición 2025, como en años anteriores, se caracterizó por las altas temperaturas y la humedad, factores que exigen el máximo de cada atleta y ponen a prueba su resistencia física y mental.

Grabow superó la marca anterior
Grabow superó la marca anterior de Cherie Gruenfeld y se impuso en la división F80-84 del Ironman (@bicycle.ranch)

La historia deportiva de Grabow comenzó tarde en términos competitivos pero estuvo marcada por una progresión extraordinaria. Tras décadas dedicadas a las carreras pedestres, incorporó el triatlón a su vida a los 70 años, demostrando que la edad no representa un límite.

Su avance fue notable: en Ironman Maryland clasificó al Mundial con un tiempo de 15 horas y 53 minutos, lo que la convirtió en la primera mujer en terminar esa prueba dentro de la categoría 75-79. Desde entonces, su nombre ha estado asociado con el espíritu de superación y la ruptura de barreras generacionales.

Filosofía y motivación: más allá de la competencia

La visión de Grabow sobre el deporte va mucho más allá de los resultados. Antes de la competencia, en declaraciones recogidas por MiNDFOOD, la atleta reflexionó: “Todos en el deporte somos competitivos y queremos hacerlo bien, pero lo que importa es el recorrido... Corro con gratitud”, afirmó. Hizo énfasis en que la satisfacción personal y la actitud con la que se enfrenta el reto son las que se recuerdan, más allá de cualquier podio o marca.

La entrenadora Michelle Lake resalta
La entrenadora Michelle Lake resalta la disciplina y capacidad de aprendizaje de Grabow como claves de su éxit (Captura de video)

El entorno de Grabow fue clave en su preparación y éxito. Michelle Lake, su entrenadora, la calificó como una persona “resistente y disciplinada”. Resaltó, además, su capacidad de observar y aprender de las estrategias de otros competidores, incluso de los hombres de su misma franja etaria. Lake definió el compromiso y la constancia de la atleta como factores determinantes para alcanzar sus metas y marcar diferencias en cada competencia.

Un campeonato de alto nivel y nombres destacados

El Campeonato Mundial Ironman 2025 convocó a más de 1.700 atletas de distintas edades y nacionalidades, lo que subraya la magnitud y prestigio del evento. En la categoría profesional femenina, la noruega Solveig Lovseth logró la victoria con un tiempo de ocho horas, 28 minutos y 27 segundos, seguida por la británica Kat Matthews y la alemana Laura Philipp, campeona el año anterior. Vale destacar que la edición de la competencia para hombres se realizó en septiembre.

La hazaña de Natalie Grabow
La hazaña de Natalie Grabow inspira a deportistas de todas las generaciones y redefine los límites del deporte de resistencia

La hazaña de Grabow no solo impactó a la comunidad del triatlón; los propios organizadores del Ironman destacaron su ejemplo, al señalar que es “un ícono de la resistencia” y subrayaron que la determinación de la atleta demuestra que la edad no representa un límite para alcanzar grandes metas.

La historia de Natalie Grabow redefine los parámetros del deporte de resistencia y se convierte en inspiración para deportistas de todas las generaciones, dejando claro que la pasión y la disciplina pueden derribar cualquier barrera.

Temas Relacionados

Natalie GrabowCampeonato Mundial IronmanTriatlónKailua KonaIronman de Hawáistados UnidosMindfooodRunners´s WorldcarreraNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Wall Street sube con fuerza impulsado por resultados de bancos y empresas tecnológicas

El optimismo en torno a la inteligencia artificial y los beneficios bancarios compensaron las preocupaciones por la economía estadounidense

Wall Street sube con fuerza

Científicos alertan sobre los riesgos de alimentar tiburones tras el mortal ataque en Hadera

El reciente caso en la costa de Israel reabre el debate sobre la relación entre las prácticas de alimentación manual y el inesperado comportamiento agresivo observado en tiburones areneros, una especie antes considerada inofensiva

Científicos alertan sobre los riesgos

Reino Unido sancionó a las dos principales petroleras de Rusia en su mayor paquete de castigos hasta la fecha

Sólo el gigante público Rosneft produce el 6 por ciento del crudo global y casi la mitad del ruso. Junto a Lukoil, ambas compañías exportan 3,1 millones de barriles de petróleo al día

Reino Unido sancionó a las

Funcionarios ucranianos se reunieron con los fabricantes de los misiles Tomahawk previo al encuentro de Trump y Zelensky

Mientras se prepara el encuentro de los dos presidentes, delegados de Kiev fueron recibidos por ejecutivos de Lockheed Martin y Raytheon para fortalecer acuerdos militares: buscan obtener misiles de largo alcance y sistemas de defensa aérea

Funcionarios ucranianos se reunieron con

El sobrino de Arafat regresó a Cisjordania: propuso que Hamas se desarme y se convierta en partido político

Nasser al-Qudwa fue readmitido en Fatah tras cuatro años de autoexilio y presentó una hoja de ruta para el enclave. Criticó la corrupción y advirtió: “Los palestinos solo pueden ser gobernados por palestinos”

El sobrino de Arafat regresó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Guardianas del alma de una

Guardianas del alma de una nación: catedrales del Perú

Alerta por nuevo amago de incendio en Real Plaza Centro Cívico moviliza a unidades de Bomberos

Andrea Valdiri habló sobre los esfuerzos de su preparación para la pelea contra Yina Calderón y aseguró que le han exigido más a ella: “Están que se me salen las lágrimas”

El caballo del papa León XIV, un curioso regalo que rememora su llegada a los pueblos más alejados del Perú cabalgando

“No más con el uribismo”: la frase con la que Daniel Quintero incendió su ya quebrada relación con Iván Cepeda

INFOBAE AMÉRICA
El Ejército de Estados Unidos

El Ejército de Estados Unidos pidió a Hamas que ponga fin a la violencia contra civiles en Gaza y se desarme “sin demora”

Estados Unidos establecerá precios mínimos para combatir la “manipulación del mercado” de China en tierras raras

VÍDEO:Felipe VI inaugura el X CILE en Perú: "Esta reunión es una conversación en torno a lo que une, no a lo que separa"

LaLiga niega que vulnere la ley con el partido en Miami y apunta que es AFE la que dificulta el diálogo

Bessent avanza que EEUU ha doblado el paquete de ayuda a Argentina hasta los 34.366 millones de euros

ENTRETENIMIENTO

La emotiva confesión de Sean

La emotiva confesión de Sean Penn sobre Jack Nicholson: “Fue como un ángel sobre mi hombro”

Bella Hadid se sinceró sobre su batalla contra la ansiedad y la depresión: “No tengan miedo de pedir ayuda”

Kim Kardashian genera polémica por lanzar una tanga de vello púbico con su marca Skims

Paris Jackson recibió 65 millones de dólares de la fortuna de su padre: continúa la tensión con los administradores del patrimonio

Kim Kardashian comparte nuevos detalles de su “tóxico” matrimonio con Kanye West: “No sabía qué me iba a pasar al despertar”