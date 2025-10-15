Mundo

Científicos alertan sobre los riesgos de alimentar tiburones tras el mortal ataque en Hadera

El reciente caso en la costa de Israel reabre el debate sobre la relación entre las prácticas de alimentación manual y el inesperado comportamiento agresivo observado en tiburones areneros, una especie antes considerada inofensiva

Por Joaquín Bahamonde

Guardar
El incidente en Hadera reabre
El incidente en Hadera reabre el debate internacional sobre cómo las costumbres humanas pueden desencadenar riesgos imprevistos en las zonas costeras (AP)

Un ataque fatal protagonizado por tiburones areneros (Carcharhinus obscurus, conocidos también como tiburones oscuros) frente a la costa de Hadera, en el norte de Israel, encendió las alarmas dentro de la comunidad científica internacional. El episodio, ocurrido en abril de 2025, involucró a un hombre de 40 años que nadaba a unos 100 metros de la playa, donde fue víctima de un raro frenesí alimentario de estos depredadores.

El caso, estudiado por expertos y reportado por Smithsonian Magazine, reavivó el debate acerca de los peligros relacionados con la alimentación artificial de tiburones, práctica que, advierten los especialistas, podría estar alterando la conducta natural de estos animales y elevando el riesgo para los bañistas.

Este ataque, catalogado como extremadamente inusual por los científicos, se produjo en un área frecuentada por tiburones areneros y tiburones trozo (Carcharhinus plumbeus), atraídos por las aguas cálidas resultado del vertido de una planta eléctrica próxima.

Este depredador marino, habitual en
Este depredador marino, habitual en las costas de Israel, es capaz de recorrer grandes distancias y adaptarse a distintos hábitats, lo que facilita su interacción con el entorno urbano (HAGAI NETIV/MORRIS KHAN STATION FOR SEA EXPLORATION IN HAIFA UNIVERSITY)

Los biólogos marinos Eric Clua, de la Universidad PSL de Francia, y Kristian Parton, de la Universidad de Exeter en el Reino Unido, analizaron el suceso: la víctima nadaba sola al momento del ataque.

Testigos afirmaron haber escuchado gritos y visto aletas de tiburón en la superficie antes de que el hombre desapareciera y el agua se tiñera de rojo. Posteriormente, solo se hallaron sus prendas, lo que sugiere que los tiburones consumieron el cuerpo casi por completo, según relató Clua a Smithsonian Magazine.

La investigación, divulgada en agosto de 2025, se sustentó en entrevistas y grabaciones realizadas por testigos. Las imágenes revelan al menos dos tiburones areneros implicados, aunque los expertos estiman que otros pudieron participar bajo el agua. Clua advirtió que la excitación de un tiburón puede desencadenar una reacción en cadena entre otros individuos cercanos, un fenómeno frecuente tanto durante la búsqueda de alimento como al reaccionar ante amenazas.

La rápida respuesta de los
La rápida respuesta de los depredadores evidenció cómo un pequeño estímulo puede desencadenar una reacción colectiva letal bajo el agua (AFP)

Alimentación artificial y alteración de la conducta

El análisis científico apunta a la alimentación artificial como el principal factor desencadenante del ataque. En Hadera, es habitual que personas alimenten a los tiburones desde la playa o en aguas superficiales, ofreciéndoles carne directamente con la mano. Esta costumbre, subrayan Clua y Parton, hizo que los tiburones asocien la presencia humana con la obtención de comida, lo que propicia conductas de “mendicidad” hacia las personas en el agua.

“El principal desencadenante del accidente es la provisión artificial, lo que llamamos alimentación de tiburones. Alimentar con la mano es muy peligroso”, advirtió Clua en declaraciones recogidas por Smithsonian Magazine.

El incidente fue examinado en dos fases por los investigadores. La primera consistió en un posible mordisco accidental, potencialmente causado por la cámara GoPro que la víctima portaba. Estos dispositivos emiten señales electromagnéticas que los tiburones perciben a corta distancia gracias a órganos sensoriales especializados. Un animal habituado a recibir comida humana pudo acercarse y, al intentar morder la cámara o detectar la señal, hirió al nadador.

A partir de esa herida inicial, la situación escaló: la sangre, el ruido de las mandíbulas y el movimiento abrupto del herido atrajeron a otros tiburones y desencadenaron el frenesí alimentario.

Esto se produce cuando varios depredadores compiten agresivamente por una fuente limitada de alimento. Si bien este comportamiento suele asociarse con tiburones y pirañas, también está presente en otras especies marinas y aves. Clua subraya que el sonido de la carne desgarrándose y el tumulto en el agua resultan estímulos más efectivos que la sangre para atraer a otros tiburones, ya que el sonido se transmite en el agua a una velocidad muy superior a la del aire.

Por su parte, Aaron Wirsing, ecólogo de la Universidad de Washington, explicó en Smithsonian Magazine que estos episodios se amplifican por aprendizaje social: los tiburones tienden a imitar a sus congéneres cuando perciben una oportunidad de alimentarse.

Modificaciones en las rutinas del
Modificaciones en las rutinas del ecosistema generan cambios en el comportamiento animal, alterando el delicado equilibrio entre especies y seres humanos (AP)

Impacto y advertencias de la comunidad científica

Los especialistas consultados coinciden en que alimentar tiburones, y especialmente hacerlo con la mano, incrementa el riesgo de incidentes y puede modificar de forma peligrosa la relación entre humanos y estos animales marinos. Stephen Kajiura, biólogo marino de la Florida Atlantic University, subrayó: “Estos son animales salvajes. Hay que reconocer que no es sensato acercarse a ellos para alimentarlos”.

Clua reconoció que la alimentación controlada podría tener un valor educativo y contribuir a reducir el miedo infundado hacia los tiburones, pero insistió en que el suministro de alimento directo y sin regulación, como ocurre en Hadera o en destinos turísticos como las Bahamas, favorece conductas de acercamiento y puede ocasionar mordeduras.

A pesar de la percepción negativa que existe en torno a los tiburones, los ataques a humanos resultan muy poco frecuentes. Según cifras publicadas por Smithsonian Magazine, en 2024 los incidentes no provocados de tiburones a nivel mundial registraron su punto más bajo en casi 30 años.

Especialistas destacan que la presencia
Especialistas destacan que la presencia de humanos no regulada puede modificar la percepción de los animales, transformando la coexistencia en una fuente potencial de peligro (Europa Press)

En Estados Unidos, por ejemplo, los perros ocasionan cinco veces más muertes que los tiburones. Sin embargo, los científicos advierten que el auge de las prácticas como la alimentación directa podría modificar esta tendencia y aumentar la frecuencia de incidentes.

Ante esta realidad, la comunidad científica insiste en la importancia de evitar la alimentación artificial de grandes depredadores marinos.

Como recordó Wirsing en declaraciones tomadas por Smithsonian Magazine, nadie se acercaría a un oso o a una manada de leones portando comida en la mano; la lógica debe ser la misma cuando se trata de tiburones. El respeto a la naturaleza y la prudencia ante animales salvajes, advierten los expertos, constituyen la mejor herramienta para evitar tragedias.

Temas Relacionados

HaderaIsraelTiburonesTiburón AreneroCostaAlimentaciónAtaque De TiburonesComunidad CientíficaResponsabilidad HumanaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Wall Street sube con fuerza impulsado por resultados de bancos y empresas tecnológicas

El optimismo en torno a la inteligencia artificial y los beneficios bancarios compensaron las preocupaciones por la economía estadounidense

Wall Street sube con fuerza

Reino Unido sancionó a las dos principales petroleras de Rusia en su mayor paquete de castigos hasta la fecha

Sólo el gigante público Rosneft produce el 6 por ciento del crudo global y casi la mitad del ruso. Junto a Lukoil, ambas compañías exportan 3,1 millones de barriles de petróleo al día

Reino Unido sancionó a las

Funcionarios ucranianos se reunieron con los fabricantes de los misiles Tomahawk previo al encuentro de Trump y Zelensky

Mientras se prepara el encuentro de los dos presidentes, delegados de Kiev fueron recibidos por ejecutivos de Lockheed Martin y Raytheon para fortalecer acuerdos militares: buscan obtener misiles de largo alcance y sistemas de defensa aérea

Funcionarios ucranianos se reunieron con

El sobrino de Arafat regresó a Cisjordania: propuso que Hamas se desarme y se convierta en partido político

Nasser al-Qudwa fue readmitido en Fatah tras cuatro años de autoexilio y presentó una hoja de ruta para el enclave. Criticó la corrupción y advirtió: “Los palestinos solo pueden ser gobernados por palestinos”

El sobrino de Arafat regresó

Pakistán afirmó haber acordado una tregua de 48 horas con Afganistán, pero los talibanes no lo confirmaron

Islamabad dijo que el cese temporal de hostilidades fue solicitado por Kabul, en medio de acusaciones cruzadas y desplazamientos de civiles en la zona limítrofe

Pakistán afirmó haber acordado una
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Guardianas del alma de una

Guardianas del alma de una nación: catedrales del Perú

Gustavo Bolívar recomendó a Iván Cepeda y Carolina Corcho evaluar su permanencia en la consulta del Pacto Histórico

Sheinbaum confía en conservar el T-MEC y ampliar su alcance con Estados Unidos, prevé trato preferencial

Alejandro Masa, profesor en Irlanda, explica lo que más le sorprende de su trabajo: “Hay una cámara que graba todo lo que pasa”

Este es el fruto que previene diabetes, ‘quema grasa’ y desinflama el hígado

INFOBAE AMÉRICA
Gobierno de Canadá y sindicatos

Gobierno de Canadá y sindicatos culpan a los aranceles de EEUU del traslado de producción de Stellantis

La ONU confirma la entrega de un mayor volumen de ayuda en Gaza pero pide la apertura de nuevos cruces

Noboa atribuyó el coche bomba en Guayaquil a la “desesperación” de las mafias golpeadas por operativos mineros

Lanzan un canal que transmite en vivo la Tierra desde el espacio, las 24 horas

La SEOM destaca la importancia del deporte en el cáncer: "Debería figurar siempre al final del informe médico"

ENTRETENIMIENTO

La emotiva confesión de Sean

La emotiva confesión de Sean Penn sobre Jack Nicholson: “Fue como un ángel sobre mi hombro”

Bella Hadid se sinceró sobre su batalla contra la ansiedad y la depresión: “No tengan miedo de pedir ayuda”

Kim Kardashian genera polémica por lanzar una tanga de vello púbico con su marca Skims

Paris Jackson recibió 65 millones de dólares de la fortuna de su padre: continúa la tensión con los administradores del patrimonio

Kim Kardashian comparte nuevos detalles de su “tóxico” matrimonio con Kanye West: “No sabía qué me iba a pasar al despertar”