Mundo

Zelensky denunció que Rusia atacó infraestructuras energéticas, ferroviarias e instalaciones civiles en varias regiones de Ucrania

“Anoche continuó el terror aéreo”, indicó el mandatario. Según detalló, el Kremlin lanzó 96 drones en Kharkiv, Kirovograd, Sumy y Donetsk

Guardar

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, denunció este martes una nueva noche de bombardeos rusos contra infraestructuras energéticas, ferroviarias y otras instalaciones civiles en las regiones de Kharkiv, Kirovograd, Sumy y Donetsk.

Anoche continuó el terror aéreo de Rusia contra nuestras ciudades e infraestructuras. Los principales objetivos fueron nuestras instalaciones energéticas”, escribió el mandatario en la red social X. Según detalló, Rusia lanzó 96 drones de ataque, de los cuales la defensa aérea ucraniana derribó la mayoría, aunque no todos lograron ser interceptados.

En la región de Kharkiv, las fuerzas rusas atacaron con bombas aéreas una clínica, provocando 57 heridos. “Un ataque absolutamente terrorista y cínico contra un lugar donde se salvan vidas”, dijo Zelensky, que también confirmó daños en infraestructura energética en esa zona fronteriza con Rusia.

“Anoche continuó el terror aéreo
“Anoche continuó el terror aéreo de Rusia contra nuestras ciudades e infraestructuras. Los principales objetivos fueron nuestras instalaciones energéticas”, escribió el mandatario

En la región central de Kirovograd, el mandatario informó daños en infraestructura ferroviaria de dos municipios. De acuerdo con el ministro ucraniano para la Reconstrucción, Oleksí Kuleba, Rusia ha lanzado desde comienzos de agosto unos 300 ataques contra la red ferroviaria del país, en lo que expertos consideran un intento de interrumpir las rutas de suministro de armamento al frente.

Más al norte, en Sumy, fueron alcanzadas instalaciones energéticas e industriales, mientras que en la región oriental de Donetsk también se registraron ataques, donde continúan las hostilidades más intensas del conflicto.

En la región central de
En la región central de Kirovograd, el mandatario informó daños en infraestructura ferroviaria de dos municipios

Zelensky subrayó que “cada día y cada noche, Rusia golpea nuestras centrales eléctricas, nuestras líneas de distribución y nuestras instalaciones gasísticas”, y reiteró el pedido de más sistemas de defensa antiaérea como Patriot, NASAMS y SAMP/T a sus socios occidentales para “privar a Moscú de la capacidad de realizar ataques tan brutales contra la vida”.

El mundo debe obligar a Moscú a sentarse a la mesa para unas negociaciones genuinas. Solo la paz mediante la fuerza puede traer resultados”, concluyó el presidente ucraniano en su mensaje.

Zelensky subrayó que “cada día
Zelensky subrayó que “cada día y cada noche, Rusia golpea nuestras centrales eléctricas, nuestras líneas de distribución y nuestras instalaciones gasísticas”

Zelenski se reunirá el viernes con Trump en la Casa Blanca

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, confirmó el lunes que viajará a Estados Unidos esta semana para mantener conversaciones clave sobre el suministro de armas de largo alcance, en un momento de creciente presión militar rusa sobre la infraestructura energética ucraniana.

El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló que recibirá al mandatario ucraniano el viernes en la Casa Blanca. “Yo creo, sí”, respondió a una periodista en el avión presidencial que lo trasladaba de regreso a Washington desde Medio Oriente, cuando fue consultado sobre si el encuentro tendría lugar a fines de la semana.

Zelenski se reunirá el viernes
Zelenski se reunirá el viernes con Trump en la Casa Blanca (REUTERS)

El anuncio se produjo pocas horas después de que Trump advirtiera a Rusia que podría autorizar el envío de misiles Tomahawk a Kiev si Moscú no detiene su ofensiva. Estos misiles de largo alcance serían capaces de alcanzar objetivos dentro del territorio ruso, lo que elevaría de forma significativa el nivel de apoyo militar estadounidense a Ucrania.

Durante una reunión en Kiev con la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores,Kaja Kallas, Zelensky afirmó que la defensa aérea y las capacidades de largo alcance estarán entre los temas principales de sus conversaciones en Washington. “Los temas principales serán la defensa aérea y nuestras capacidades de largo alcance, para mantener la presión sobre Rusia”, dijo el mandatario ucraniano.

(Con información de EFE y AFP)

Temas Relacionados

UcraniaGuerra Rusia UcraniaRusiaVolodimir ZelenskyVladimir PutinÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Israel identificó a los cuatro cuerpos de los rehenes entregados por el grupo terrorista Hamas

Las Fuerzas de Defensa israelíes notificaron a las familias de Guy Iloz, ciudadano israelí de 26 años, y Bipin Joshi, ciudadano nepalí de 23, sobre la identificación de sus restos. Los nombres de los otros dos rehenes no fueron revelados a pedido de sus familias

Israel identificó a los cuatro

Medio Oriente, el día después: el acuerdo de Trump, las dudas de Israel y el desafío de reconstruir Gaza

El pacto alcanzado en Egipto pretende pacificar la Franja y reconstruir sus infraestructuras, pero la falta de claridad sobre el desarme de Hamas y la transición política amenaza su sostenibilidad

Medio Oriente, el día después:

Trump asistirá a la firma ceremonial del acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya durante la próxima cumbre de la ASEAN

Se espera que el líder estadounidense asista al encuentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que se celebrará en la capital de Malasia del 26 al 28 de octubre

Trump asistirá a la firma

Taiwán reportó un promedio de 2,8 millones de ciberataques diarios desde comienzos de 2025

Según la Oficina de Seguridad Nacional (NSB) de Taipéi, los ataques se concentraron en áreas como “proyectos de infraestructura críticos” e “información confidencial sobre la cooperación gubernamental en el exterior”

Taiwán reportó un promedio de

Aumentan las tensiones comerciales entre Estados Unidos y el régimen chino con la entrada en vigor de aranceles portuarios

Beijing aplicará este martes un gravamen a los buques estadounidenses, mientras Washington iniciará cargos a las embarcaciones de propiedad, bandera o construcción chinas

Aumentan las tensiones comerciales entre
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Estos son los motivos por

Estos son los motivos por los que deberías añadir vinagre a tus huevos fritos: mejora la cremosidad de la yema y aporta una textura más ligera

Cómo volver a conciliar el sueño tras despertarte entre las 3 y las 4 de la madrugada: “Es fundamental entender que no dormimos igual durante toda la noche”

Cómo un pequeño pueblo se ha convertido en capital mundial del arte callejero: 30.000 visitantes al año

Cuánto dinero tiene Cristiano Ronaldo: una máquina de hacer dinero muy diferente a la de leyendas como Roger Federer o Michael Jordan

No más errores al realizar una transferencia: el titular es obligatorio y deberá ser verificado antes de aceptar la emisión del dinero

INFOBAE AMÉRICA
Mueren cuatro palestinos en ataques

Mueren cuatro palestinos en ataques del Ejército de Israel en Gaza pese al acuerdo de alto el fuego

Al menos 14 muertos por el derrumbe de una mina de oro en el este de Venezuela

Trump, tras cumbre en Sharm el Sheij, sobre Palestina: "no estamos hablando de un solo Estado o de dos"

Hiba Abouk y Lara Dibildos, el incómodo reencuentro de las dos ex de Álvaro Escassi en pleno photocall

Sánchez saluda el permiso de defunción de Díaz pero avisa: hay que consensuarlo con los agentes sociales

ENTRETENIMIENTO

Sting confesó por qué la

Sting confesó por qué la jubilación no es una opción: “No me lo puedo permitir, hay demasiadas personas que dependen de mí económicamente”

El secreto detrás del regreso de Vin Diesel: su entrenamiento para volver como Riddick a los 58 años

Así se siente Michael J. Fox tras décadas de luchar contra el Parkinson: “Me gustaría no despertar un día”

Naomi Watts recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

MTV apagará definitivamente su señal tras 44 años de historia