Mundo

El presidente de Madagascar disolvió el Parlamento antes de un posible voto de destitución

Andry Rajoelina decretó la disolución de la Cámara Baja tras las masivas protestas y presiones opositoras, mientras una unidad militar insurrecta respalda las manifestaciones y el mandatario huyó “a un lugar seguro”

Guardar
El presidente Andry Rajoelina habla
El presidente Andry Rajoelina habla en una ceremonia estatal el 2 de septiembre de 2025, en Antananarivo, Madagascar. (AP Foto/Alexander Joe, archivo)

El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, disolvió este martes la Asamblea Nacional (Cámara Baja del Parlamento) en anticipación a una posible votación impulsada por la oposición para forzar su destitución dada la grave crisis que vive el país.

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Constitución, se disuelve la Asamblea Nacional”, afirmó en un decreto Rajoelina.

“Dada la urgencia de la situación (...), el presente decreto entrará en vigor inmediatamente después de su publicación por radio y/o televisión, independientemente de su inclusión en el Diario Oficial de la República”, agregó el texto oficial, datado en la capital, Antananarivo.

El decreto se publicó después de que este lunes Rajoelina confirmara que ha huido a un “lugar seguro” para proteger su vida, tras las protestas contra los recurrentes cortes de agua y luz, que sacuden el país desde hace casi tres semanas y han recibido el apoyo de una unidad militar de élite insurrecta.

Una vista aérea muestra a
Una vista aérea muestra a manifestantes reunidos frente al ayuntamiento en la Avenida Independencia durante una manifestación juvenil a nivel nacional contra los frecuentes cortes de electricidad y la escasez de agua, en Antananarivo, Madagascar, el 14 de octubre de 2025. REUTERS/Siphiwe Sibeko

En su cuenta de la red social X, el mandatario confirmó la emisión del decreto y subrayó que “esta decisión es necesaria para restablecer el orden en nuestra nación y fortalecer la democracia”.

“El pueblo debe ser escuchado una vez más. Abran paso a los jóvenes”, agregó Rajoelina, de 51 años.

El presidente ordenó la disolución mientras diputados opositores trataban de reunir firmas para impulsar la celebración de una sesión extraordinaria en la Asamblea Nacional con el fin de realizar una votación para destituir al gobernante.

En un vídeo emitido en la página de la Presidencia en la red social Facebook a última hora del lunes, Rajoelina confirmó que ha huido a un “lugar seguro” para proteger su vida, sin precisar ese sitio aunque dio a entender que puede encontrarse fuera del país.

Manifestantes se reúnen frente al
Manifestantes se reúnen frente al ayuntamiento en la Avenida Independencia durante una protesta nacional liderada por jóvenes contra los frecuentes cortes de electricidad y la escasez de agua, en Antananarivo, Madagascar, el 14 de octubre de 2025. REUTERS/Siphiwe Sibeko

El mensaje del mandatario se publicó después de que la emisora Radio Francia Internacional (RFI) informase de que Rajoelina abandonó el domingo este país insular del sudeste de África a bordo de un avión militar francés.

La salida de Rajoelina, que tiene doble nacionalidad (malgache y francesa), fue posible gracias a un acuerdo con la posible intervención del presidente francés, Emmanuel Macron, para facilitar una solución pacífica a la grave crisis política del país, según dicha emisora, aunque las autoridades francesas rehusaron hacer “comentarios”, a preguntas de EFE.

El mandatario voló este domingo a la isla de Santa María, en la costa este de Madagascar, y desde allí abordó el avión militar francés con destino a la Isla de la Reunión, antes poner rumbo hacia otro destino con su familia, de acuerdo con RFI, que señala Dubái como posible lugar de exilio.

En un comunicado, la Presidencia malgache denunció este domingo un intento de golpe de Estado después que grupos de soldados se unieran este sábado a miles de manifestantes antigubernamentales que protestan desde el pasado 25 de septiembre en el país.

La salida de Rajoelina, que
La salida de Rajoelina, que tiene doble nacionalidad (malgache y francesa), fue posible gracias a un acuerdo con la posible intervención del presidente francés, Emmanuel Macron.

Una unidad militar insurrecta, el Cuerpo de Administración de Personal y Servicios del Ejército de Tierra (CAPSAT), aseguró este domingo haber tomado el control de las Fuerzas Armadas.

Este sábado, después de que esta unidad pidiera “desobedecer” cualquier orden de disparar contra la población, grupos de militares en vehículos blindados se sumaron a miles de manifestantes en una nueva jornada de protestas masivas en Antananarivo.

El CAPSAT, con sede en Soanierana, a las afueras de la capital, ya participó en 2009 en un golpe de Estado que derrocó al entonces presidente, Marc Ravalomanana, y permitió llegar por primera vez al poder a Rajoelina.

Aunque inicialmente surgieron para protestar contra los recurrentes cortes de agua y electricidad, las movilizaciones, impulsadas por jóvenes de la generación Z, se tornaron antigubernamentales y exigían ahora la dimisión de Rajoelina, cuya propuesta de diálogo nacional fue rechazada por los organizadores.

Inspiradas en movilizaciones juveniles recientes en países como Kenia y Nepal, estas protestas son las peores que vive la isla del océano Índico en años y el mayor desafío que afronta el jefe de Estado desde su reelección en 2023.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

Andry RajoelinaMadagascarParlamentodisolución

Últimas Noticias

La ONU y la Cruz Roja reclaman la apertura total de los pasos fronterizos para la entrada de ayuda humanitaria en Gaza

A pesar del acuerdo de cese al fuego y promesas de envíos masivos, la entrada de asistencia sigue limitada por daños en la infraestructura y obstáculos logísticos

La ONU y la Cruz

Los mercados globales y el petróleo caen ante la escalada de tensiones entre Estados Unidos y China

Las sanciones chinas contra un constructor surcoreano aliado de la Marina estadounidense desataron una ola de ventas. El crudo perdió más de 2% y los futuros de Wall Street cayeron hasta 1,3%

Los mercados globales y el

Así quedó la Ciudad de Gaza tras la guerra: cómo será el desafío de la reconstrucción

La ONU estima que el 84 por ciento de la infraestructura de la Franja está destruida, con barrios donde el daño es casi total. La reedificación podría tardar décadas y se le dará uso a las miles de toneladas de escombros que quedaron

Así quedó la Ciudad de

El papa León XIV pidió a Italia mantener la apertura hacia los migrantes

El pontífice agradeció a las autoridades de Roma por su lucha contra la trata de personas y exhortó a fortalecer la integración de extranjeros en la sociedad durante su encuentro con el presidente Sergio Mattarella

El papa León XIV pidió

Comenzó la huelga general en Grecia para protestar contra la jornada laboral de 13 horas

El servicio público de transporte se ha visto gravemente afectado, con cortes generalizados en las principales ciudades del país de cara a la votación que tendrá lugar en el Parlamento

Comenzó la huelga general en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Beca Rita Cetina 2025: ¿Qué

Beca Rita Cetina 2025: ¿Qué estudiantes reciben su apoyo hoy martes 14 de octubre?

La película de Netflix que más vista en 55 países y que ha sido masacrada por la crítica: “torpe, manipuladora y previsible”

“Dejen de llamar”, la frase que no debe contestar si se comunican a cobrarle una deuda: esta es la manera adecuada

Angélica Lozano celebró que la Corte Suprema archivara investigación en su contra: “Se cayó la mentira del metro”

Video: cómo se vota con la Boleta Única de Papel que se usará en las elecciones 2025

INFOBAE AMÉRICA
PP, PSOE y Vox apoyan

PP, PSOE y Vox apoyan que España celebre el 250 aniversario de Estados Unidos, con el voto en contra de Sumar

Macron contempla disolver la Asamblea Nacional si cae el Gobierno de Lecornu

Siria detiene a tres personas por supuesto tráfico de drogas e incauta más de 265.000 pastillas de captagon

Robles visita al equipo restaurador del cuadro atacado en el Museo Naval y les agradece su labor

El FMI mejora su previsión de crecimiento para España al 2,9% en 2025 y al 2% en 2026

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Aniston reveló por qué

Jennifer Aniston reveló por qué nunca consideró la adopción como alternativa para ser madre

Hallan sin vida a influencer brasileña y a su hija en Río de Janeiro

George R. R. Martin rompió su silencio sobre la polémica por los retrasos de “Vientos de invierno”

De la pantalla al papel: Enzo Vogrincic se reinventa con un ensayo autobiográfico repleto de anécdotas

Taylor Swift rompe récord histórico con “The Life of a Showgirl”: más de 4 millones vendidos en una semana