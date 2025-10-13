Donald Trump habla ante el Parlamento de Israel en un día histórico: “Es el fin de una guerra, el fin de una era de terror y el comienzo de una era de fe y esperanza”

Donald Trump ante el Parlamento de Israel

Desde Israel.- Donald Trump ingresó al pleno de la Knesset cinco minutos antes de las 13, hora local, y tras una ovación de más de tres minutos, pronunció su discurso en un clima de emoción, dentro y fuera del Parlamento. Hoy, después de 738 días ya no hay más secuestrados con vida en poder del grupo terrorista Hamas. Terminó la guerra en Gaza.

“Hoy los cielos están en calma, las armas callan, las sirenas se han apagado y el sol sale sobre una tierra santa que por fin está en paz”, afirmó el norteamericano. Y agregó: “Esta tierra y esta región, si Dios quiere, vivirá en paz por toda la eternidad.

El norteamericano recordó que nadie pensaba que iba a lograrlo. Que siempre lo atacaban marcando su estilo confrontativo. Sin embargo, afirmó, se consiguió el acuerdo. “¡Qué bien se siente decirlo, los 20 rehenes están de regreso!”.

El mandatario norteamericano remarcó que no solo buscaba el regreso de los rehenes, sino buscará mantener el acuerdo y hacerlo duradero. “Esto no es solo el final de una guerra, es el final de una era de terror y el comienzo de una era de fe y esperanza, y de Dios. Es el comienzo de una gran concordia y una armonía duradera para todas las naciones de lo que pronto será una región verdaderamente magnífica. Lo creo firmemente. Este es el amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente".

Para Trump, “a medida que el polvo se asienta, el humo se disipa, los escombros se retiran y las cenizas se limpian del aire, amanece en una región transformada y un futuro hermoso y mucho más brillante aparece de repente al alcance. Este es un momento muy emocionante para Israel y para todo Oriente Medio, porque en toda la región, las fuerzas del caos, el terror y la ruina que la han asolado durante décadas se encuentran ahora debilitadas, aisladas y totalmente derrotadas".

Y casi con tono de promesa dijo: “Está surgiendo una nueva coalición de naciones orgullosas y responsables. Y gracias a nosotros, los enemigos de toda civilización están en retirada”.

Trump fue ovacionado en el Parlamento de Israel, luego de reunirse con faliliares de los secuetsrados y asesinados por Hamas (Reuters)

“Desde el 7 de octubre hasta esta semana, Israel ha sido una nación en guerra, soportando cargas que solo un pueblo orgulloso y fiel podría soportar. Fue un período muy difícil. Para tantas familias de todo el país, han pasado años desde que conocieron un solo día de verdadera paz. Pero ahora, por fin, no solo para los israelíes, sino también para los palestinos y para muchos otros, la larga y dolorosa pesadilla ha terminado por fin".

Netanyahu, minutos antes del dursurso de Trump, enumeró los principales hitos de la cooperación entre ambos países. Agradeció a Trump por el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, por su postura firme en la ONU frente a las acusaciones contra Israel y por el respaldo a los derechos israelíes en Cisjordania considerados por el primer ministro como la patria ancestral del pueblo judío. También resaltó la mediación estadounidense en los Acuerdos de Abraham, que abrieron la puerta a la normalización de relaciones con varios países árabes, y la decisión de retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, calificado por Netanyahu como “desastroso”.

Además de Trump y del premier israelí, habló el líder de la oposición Yair Lapid. “Señor presidente, usted ha salvado las vidas de nuestros rehenes. Pero ha salvado mucho más. Ha salvado las almas de los afligidos cuyos seres queridos ahora serán llevados a casa para ser enterrados. Ha salvado a miles de soldados que ahora no caerán en combate. Y ha salvado a millones de personas de los horrores de la guerra. Ha salvado más de una vida, y cada vida es un mundo entero”, afirmó.

Menos de 24 hs en Medio Oriente en busca de la paz

Trump firmó el libro de ingreso de la Knesset, el Parlamento de Israel

El mandatario estadounidense llegó a Israel esta mañana a las 9:30, fue recibido en el aeropuerto Ben-Gurión por el presidente Isaac Herzog y el primer ministro Benjamin Netanyahu. La agenda oficial incluyó reuniones privadas con Netanyahu y su histório discurso en la Knesset.

El acuerdo alcanzado, resultado de intensas negociaciones en las que Trump desempeñó un papel central, empezó a cumplirse esta mañana cuando comenzaron las liberaciones de los secuestrados con vida que permanecían cautivos del grupoterrorista Hamas en Gaza desde hace más de dos años.

La visión del norteamericano se centró en lograr resultados concretos a corto plazo, sin abordar de inmediato los temas más complejos. “Si se hubiéra intentado una negociación de paquete completo, no habríamos alcanzado estos resultados”, deslizaron días atrás... Ahora comienza la segunda fase, tan compleja -a priori- como lograr las liberaciones. Es que aunque el pacto representa un gran avance, sus límites son evidentes: no implica el desarme inmediato de Hamas ni una retirada total de las fuerzas israelíes.

Tas su paso relámpago por Israel, el norteamericano volará a la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, donde más de 20 líderes mundiales, entre ellos los mandatarios de Reino Unido, Italia, España y Francia, confirmaron su asistencia a la cumbre copresidida con el jefe de Estado egipcio Abdelfatá al Sisi. El objetivo central del encuentro es firmar el acuerdo que ponga fin a la guerra en Gaza y siente las bases para una nueva etapa de estabilidad en Oriente Medio.

El primer ministro de Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, afirmó que “Hamas está dispuesto a discutir cómo no representará una amenaza para Israel”, aunque ningún dirigente del grupo terrorista confirmó públicamente esa disposición ni aceptó el desarme total. La comunidad internacional, por su parte, insiste en la necesidad de avanzar hacia la reconstrucción de Gaza y la creación de un Estado palestino, aunque persisten las dudas sobre el liderazgo y la viabilidad de ese proyecto.

El impacto político de este episodio es profundo. Para Israel, la liberación de los rehenes y la retirada parcial de tropas ofrecen un respiro tras meses de aislamiento y críticas internacionales, pero también exponen la fragilidad de su posición y los desafíos que enfrenta el gobierno de Netanyahu. Para Trump, el acuerdo representa una gran victoria y la oportunidad para demostrar su capacidad de negociación y obtener reconocimiento internacional.

La implementación del pacto dependerá de factores aún inciertos, como la disposición real de Hamas a renunciar a las armas y la capacidad de la comunidad internacional para garantizar la estabilidad en Gaza.

En este contexto, la cumbre de Sharm el Sheij será clave y su exito se medirá en logros. El listado de tareas es tan amplio como complicado: buscan formalizar un plan de paz que incluya el desarme de Hamas, la creación de una fuerza internacional de seguridad y la instauración de un nuevo gobierno en Gaza. El proceso también contempla la reconstrucción del enclave y la coordinación internacional para asegurar una estabilidad duradera.

Hoy Trump obtuvo su primer gran triunfo geopolítico. Voló hasta Medio Oriente, disfrutó del reconocimiento y ahora toca demostrar que lo que parece una oportunidad se puede transformar en historia.

En desarrollo...