Steve Witkoff, Ivanka Trump y Jared Kushner participaron de la masiva marcha en Tel Aviv por los rehenes israelíes en Gaza

El enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, habló en la Plaza de los Rehenes, flanqueado por Jared Kushner e Ivanka Trump, en Tel Aviv, Israel, este 11 de octubre de 2025 (REUTERS/Ronen Zvulun)

Unas 400.000 personas se congregaron este sábado en la ahora llamada Plaza de los Rehenes de Tel Aviv para celebrar el acuerdo de alto el fuego e intercambio de rehenes israelíes y presos palestinos, resultado de intensas negociaciones internacionales. A la multitud se unieron el enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff; el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, y su esposa Ivanka Trump, generando un fuerte símbolo de acompañamiento internacional al proceso.

Durante el evento, Witkoff tomó la palabra en nombre del Gobierno estadounidense y agradeció al presidente Donald Trump, a Kushner, a líderes árabes y musulmanes, así como al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien fue abucheado por el público presente, y a las familias de los rehenes por su esfuerzo para lograr el acuerdo. “He soñado con esta noche durante mucho tiempo”, expresó. Y añadió: “Esta es la vista más poderosa. Los corazones laten como uno solo reunidos aquí en Tel Aviv por la paz, por la unidad y por la esperanza de este lugar sagrado que llamamos plaza de los Rehenes. Solo desearía que el presidente estuviera aquí”.

Witkoff caracterizó a Trump como “un hombre humanitario, con un espíritu indomable” y defendió que el acuerdo demuestra que “la fuerza y la paz van de la mano. No son contrarios, sino socios”. Reconoció la valentía de los líderes regionales y elogió la determinación de quienes “se niegan a rendirse”, atribuyendo especial reconocimiento tanto a Kushner como al propio Netanyahu, cuyo nombre volvió a despertar muestras de descontento entre los presentes. Witkoff también agradeció a líderes regionales, como el presidente turco Recep Erdogan y el emir de Qatar, así como a las familias de los rehenes, a quienes definió como quienes “han soportado el peso moral de esta nación”.

En su discurso, Witkoff concluyó recordando la memoria de los militares israelíes y proclamó: “Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América y que Dios bendiga a Donald J. Trump, el presidente más grande que haya visto nunca el mundo”.

Foto tomada desde un dron de personas reunidas en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv mientras sostienen un cartel gigante con las palabras "NOBEL PRESIDENT TRUMP" escritas en él este 11 de octubre de 2025 (REUTERS/Ilan Rosenberg)

Kushner, por su parte, subrayó que el acuerdo fue el producto de un esfuerzo total y “de todo corazón, con total compromiso” e insistió en la perseverancia de las partes implicadas. Repudió “el sufrimiento del pueblo de Gaza que, en su mayoría, sufría esta situación sin haber hecho nada para provocarla salvo nacer en una terrible situación” y señaló que Israel rechazó replicar “la barbarie del enemigo” y en su lugar defendió valores propios.

Ivanka Trump dirigió también unas palabras, transmitiendo a los presentes un mensaje de su padre. “El presidente los ve, los escucha y está siempre con ustedes, siempre”. Calificó la liberación de cada rehén como “un triunfo de la fe, la valentía y nuestra humanidad común”.

Durante otra movilización en Jerusalén, familiares de rehenes, incluyendo algunos fallecidos, compartieron testimonios que mezclaron alivio y dolor por la pérdida. Jon Polin, padre del fallecido Hersh Goldberg-Polin, reconoció la dificultad de dar por cerrado el capítulo, pero expresó esperanza de que pudiese tratarse de la última manifestación de este tipo. Polin enfatizó el papel de los negociadores y de la ciudadanía movilizada, a quien atribuyó el mérito de haber propiciado el acuerdo.

Miles de israelíes se reunieron para marcar los 735 días desde que Hamas tomó rehenes en Gaza, aferrándose ahora a la esperanza de que el alto el fuego marque el final de una prolongada crisis. Einav Zangauker, madre del rehén Matan Zangauker, expresó su emoción: “Para nosotros y para todo Israel, que quiere de vuelta a los rehenes y espera verlos regresar”. Zairo Shachar Mohr Munder, sobrino de Abraham Munder —cuyo cuerpo fue recuperado en Gaza en agosto tras su secuestro el 7 de octubre de 2023— insistió en la necesidad de recuperar a todos los rehenes, vivos o muertos.

El acuerdo, anunciado el viernes y mediado por Trump, representa un punto de inflexión tras dos años de enfrentamientos en el territorio palestino. Según sus términos, Hamas tiene plazo hasta el lunes al mediodía para entregar a los 48 rehenes israelíes restantes—tanto vivos como fallecidos— de los 251 secuestrados hace dos años. Además, se espera la repatriación de los restos de un rehén capturado en 2014. A cambio, Israel excarcelará a centenares de presos palestinos.

La Plaza de los Rehenes lució camisetas con los rostros de quienes permanecen cautivos y fueron objeto de repetidos agradecimientos dirigidos a Trump. “Donald Trump, ¡Has hecho historia!”, gritó Efrat Machikawa, sobrina de Gadi Moses, liberado tras 482 días en cautiverio. “Estuviste a nuestro lado cuando más lo necesitábamos. Ahora es momento de terminar lo que empezamos”, añadió ante aplausos, mientras ondeaban algunas banderas estadounidenses entre el público israelí.

Foto tomada desde un dron de personas reunidas este sábado en la Plaza de los Rehenes tras la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamas en Gaza (REUTERS/Aviv Atlas)

El ambiente fue de júbilo al recibir a Witkoff en el escenario. El enviado especial aseguró a los rehenes que “volverán a casa” y reconoció el coraje de sus familiares, que “conmovió al mundo”. Previamente, Witkoff y Kushner visitaron también la Franja de Gaza, según detallaron los organizadores.

Hubo ovaciones al mencionar a Trump pero muestras de enfado cuando se alabó el papel de Netanyahu, a quien parte de las familias responsabilizan de haber puesto a los rehenes en situación de riesgo. Maia Kampeas, una ciudadana entre la multitud, expresó a AFP su “profunda emoción y gratitud” hacia el mandatario estadounidense. Benjy Maor, otro asistente, explicó que acudió cada semana durante dos años “para solidarizarse con las familias de los rehenes y exigir el fin de la guerra”, aunque reconoció que el momento “es profundamente complejo”, ya que mientras algunas familias podrían comenzar a preparar funerales, otras celebrarán el regreso de sus seres queridos.

El acuerdo llega tras dos treguas previas, en noviembre de 2023 y a principios de 2025, que permitieron la liberación de rehenes y palestinos antes de ser interrumpidas por la reanudación de las hostilidades. Nuevas negociaciones se esperan próximamente para la implementación del plan de paz por parte de Trump, en busca de una estabilidad duradera en la región.

(Con información de AFP y EP)