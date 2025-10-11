Mundo

Sébastien Lecornu, primer ministro de Francia, calificó de “ridículo” el estancamiento político que atraviesa el país

El funcionario reiteró su “misión” de aprobar unos nuevos presupuestos públicos antes del 31 de diciembre

El primer ministro francés, Sébastien
El primer ministro francés, Sébastien Lecornu. Martin Lelievre/Pool vía REUTERS

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha reconocido el “ridículo estancamiento” en el que se encuentra la política francesa y ha defendido su “misión” de aprobar unos nuevos presupuestos públicos antes del 31 de diciembre.

“Creo que lo ridículo es el estancamiento en el que se encuentra toda la escena política desde hace varios días”, ha afirmado Lecornu durante una visita a una comisaría de L’Hayles-Roses en el que supone su primer acto público desde que el viernes por la noche el presidente Emmanuel Macron le nombrara de nuevo primer ministro tras la dimisión de principios de esta semana.

“A principios de semana lo tuve claro: mi misión estaba cumplida”, ha explicado Lecornu, que ha insistido en que “no había muchos candidatos” para el cargo.

Lecornu ha planteado la “urgencia” de aprobar unos presupuestos y de otros “asuntos urgentes” como la situación política en Nueva Caledonia más allá de otros objetivos. “Para ser completamente transparente, (...) no tengo ninguna agenda. Mi única ambición es salir de este momento, que es objetivamente muy difícil para todos”, ha argüido.

En cuanto a las perspectivas de sumar apoyos a sus iniciativas en el Parlamento más allá del partido centrista renacimiento de Macron, Lecornu ha planteado que trabajará para lograr los respaldos necesarios.

El primer ministro francés Sebastien
El primer ministro francés Sebastien Lecornu en el Hotel Matignon, la residencia del primer ministro, el 8 de octubre del 2025. (Stephanie Lecocq, Pool via AP)

“O las fuerzas políticas me ayudan y trabajamos juntos para lograrlo, o no lo hacen. Así es como garantizamos que haya un presupuesto para la seguridad social para el 31 de diciembre”, ha apuntado.

Ha mencionado además la necesidad de mejorar la “seguridad cotidiana” y “el rechazo a esta violencia que crece en la sociedad” como punto que “puede generar un amplio consenso dentro de la clase política”.

El partido conservador Los Republicanos, considerado el más cercano a Macron en estos momentos, debate este mismo sábado su apoyo a Lecornu. Más lejano parece la posibilidad de que socialistas y comunistas respalden al nuevo gobierno.

En ese sentido, Lecornu ha hecho un guiño a la izquierda planteando la posibilidad de modificar la reforma que retrasó la edad de jubilación. “Todos los debates son posibles, siempre que se mantengan en un marco real y realista, incluso en cuestiones presupuestarias”, ha indicado. En cualquier caso, Lecornu ha abogado por un gobierno “libre”, que “no (esté) encarcelado por partidos”.

Lecornu dimitió el lunes a primera hora tras admitir que “no se dan las condiciones para gobernar” en medio de las difíciles conversaciones presupuestarias. Sin embargo, Macron nombró de nuevo para el cargo a Lecornu el viernes y éste aceptó por “deber”.

Se trata de la cuarta baja en apenas un año, tras la de Gabriel Attal en septiembre de 2024, la de Michel Barnier en diciembre de ese mismo año y la de François Bayrou hace menos de un mes.

Los Republicanos se niegan a participar en el segundo gobierno de Lecornu

El conservador partido francés de Los Republicanos ha anunciado este sábado su rechazo a participar en el segundo gobierno que prepara Lecornu, un cargo que ha asumido por segunda vez en cinco días tras presentar el lunes su dimisión, en medio de una grave crisis de estancamiento político en el país.

La líder ultraderechista francesa
La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen, Eric Ciotti, líder contendiente del partido conservador francés Les Republicains (Los Republicanos - LR), y Sebastien Chenu, vicepresidente del partido ultraderechista francés Reagrupamiento Nacional (Rassemblement National - RN) son rodeados por periodistas antes de una rueda de prensa de Jordan Bardella, presidente del partido Agrupación Nacional. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Lecornu ha acabado de nuevo como primer ministro en un intento para conseguir la esencial aprobación de los presupuestos para el 31 de diciembre entre quejas de los partidos políticos, completamente hastiados. La dimisión inicial de Lecornu del pasado lunes representó la cuarta baja en apenas un año, tras la de Gabriel Attal en septiembre de 2024, la de Michel Barnier en diciembre de ese mismo año y la de François Bayrou hace menos de un mes.

En un comunicado, la oficina política de Los Republicanos, teóricamente uno de los más próximos al presidente francés, Emmanuel Macron, reitera su respaldo al mandatario pero reniega de los vaivenes que están sacudiendo la política francesa.

“El Buró Político Republicano reafirma la necesidad de dotar a Francia de un presupuesto: por ello, los republicanos asumirán su responsabilidad y no serán los artífices del caos”, hace saber el partido en su cuenta de X.

A pesar de que declaran su respaldo al Gobierno, “texto por texto”, el partido que lidera el ministro del Interior, Bruno Retailleau, percibe que no existen ni las condiciones ni la confianza para que participen en el gobierno “en esta etapa”, concluyen en una resolución aprobada “por amplia mayoría” después de que algunos de sus diputados expresaran abiertamente sus dudas sobre la situación.

(Con información de Europa Press)

