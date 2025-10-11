Más de 800.000 personas recuperaron la electricidad en Kiev tras los ataques rusos a la red energética

El balcón carbonizado de un apartamento en un edificio que fue incendiado durante los ataques rusos con drones y misiles sobre la capital, en el transcurso del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania. 10 de octubre 2025. REUTERS/Thomas Peter

Más de 800.000 residentes en Kiev recuperaron el sábado el suministro eléctrico, un día después de que los importantes ataques de Rusia contra la red eléctrica ucraniana causaran apagones en gran parte del país y líderes europeos decidieron comenzar a utilizar cientos de miles de millones de activos rusos congelados para apoyar el esfuerzo bélico de Ucrania.

La mayor empresa energética privada del país, DTEK, afirmó el sábado que “las principales labores para restablecer el suministro eléctrico” se habían completado, pero apuntó que en la capital había aún algunos cortes localizados luego de los “masivos” ataques rusos de la víspera.

La ofensiva rusa con drones y misiles causó al menos 20 heridos en Kiev, daños en edificios residenciales y apagones en amplias zonas del país el viernes por la mañana.

La primera ministra, Yulia Svyrydenko, describió el operativo como “uno de los mayores ataques concentrados” contra la infraestructura energética ucraniana.

El Ministerio de Defensa de Rusia indicó el viernes que el objetivo de los ataques eran instalaciones energéticas que abastecen al ejército ucraniano. No ofreció detalles sobre esas instalaciones, pero apuntó que las fuerzas del Kremlin emplearon misiles hipersónicos Kinzhal y drones de ataque contra ellas.

Efectivos de los servicios de emergencias trabajan en la extinción de un incendio tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania, el 10 de octubre de 2025. (AP Foto/Dan Bashakov)

La fuerza aérea de Ucrania dijo el sábado que sus defensas antiaéreas interceptaron o bloquearon 54 de los 78 aviones no tripulados rusos lanzados contra Ucrania durante la noche, mientras que el Ministerio de Defensa en Moscú indicó que sus fuerzas derribaron 42 drones ucranianos sobre territorio ruso.

Al menos dos personas murieron y cinco resultaron heridas en ataques aéreos en Kostiantynivka, una ciudad en la región de Donetsk de Ucrania, señaló el sábado el gobernador regional Vadim Filashkin.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky sostuvo el sábado que tuvo una llamada “muy positiva y productiva” con el mandatario norteamericano Donald Trump.

En una publicación en X, Zelensky dijo que le contó a Trump sobre los ataques rusos al sistema energético de Ucrania, y que ambos discutieron oportunidades para fortalecer la defensa aérea de Ucrania. “Debe haber disposición por parte de Rusia para participar en una diplomacia real, esto se puede lograr a través de la fuerza”, escribió Zelenskyy.

El sector energético ha sido un campo de batalla clave desde que Rusia lanzó su invasión hace más de tres años.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ofrece una conferencia de prensa, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 10 de octubre de 2025. Servicio de prensa presidencial de Ucrania/Folleto vía REUTERS

Cada año, Moscú ha intentado paralizar la red eléctrica ucraniana antes de la dura temporada invernal, aparentemente con la esperanza de erosionar la moral pública. El clima invernal comienza a finales de octubre y dura hasta marzo, siendo enero y febrero los meses más fríos.

Zelensky dijo en su discurso nocturno del viernes que Rusia se aprovecha de que el mundo está “casi completamente centrado en la perspectiva de establecer la paz en Oriente Medio”, y pidió fortalecer los sistemas de defensa aérea de su país, además de imponer sanciones más severas al Kremlin.

“Los activos rusos deben ser utilizados completamente para reforzar nuestra defensa y asegurar la recuperación”, dijo en el video publicado en X.

Por su parte, el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alñemán Friedrich Merz expresaron en una declaración conjunta el viernes que estaban dispuestos para avanzar hacia el uso “de manera coordinada, del valor de los activos soberanos rusos inmovilizados para apoyar a las fuerzas armadas de Ucrania y así llevar a Rusia a la mesa de negociaciones.”

La declaración agregó su objetivo era hacerlo “en estrecha cooperación con Estados Unidos.”

Las necesidades presupuestarias y militares de Ucrania para 2026 y 2027 se estiman en alrededor de 130.000 millones de euros (153.000 millones de dólares). La Unión Europea ya ha aportado 174.000 millones de euros (alrededor de 202.000 millones de dólares) desde el inicio de la guerra en febrero de 2022.

El mayor fondo de recursos disponibles son los activos rusos congelados, la mayoría de los cuales están en Bélgica —alrededor de 194.000 millones de euros (225.000 millones de dólares) hasta junio—, y fuera de la Unión Europea en Japón, con cerca de 50.000 millones de dólares, y en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá en cantidades menores.

(Con información de AP)