El presidente de Taiwán se comprometió a acelerar la construcción del sistema de defensa aérea “T-Dome” ante la amenaza de China

El presidente de Taiwán, William Lai, anunció el nuevo y “riguroso sistema de defensa aérea” (EFE/RITCHIE B. TONGO)

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, anunció este viernes que su gobierno acelerará la construcción de un sistema de defensa aérea denominado “Escudo de Taiwán” o T-Dome ante la creciente amenaza militar de China.

Lai también se comprometió a aumentar el gasto en defensa a más del 3% del PIB, con la meta de alcanzar el 5% para 2030, destacando que este incremento busca contrarrestar amenazas enemigas y fomentar el desarrollo de la industria de defensa.

Durante su discurso en la celebración del Día Nacional de Taiwán, Lai definió a la isla como un “faro de democracia” en Asia, diferenciándose del régimen unipartidista de China. Señaló que Taiwán se esforzará por mantener el statu quo, proteger la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y promover la prosperidad y desarrollo regional.

William Lai aseguró que China es una amenaza constante en la región (EFE/RITCHIE B. TONGO)

Gran parte de su intervención también abordó la situación económica y comercial, incluida la respuesta de Taiwán a los elevados aranceles impuestos por Estados Unidos, mediante un plan de 93.000 millones de dólares taiwaneses (3.000 millones de dólares) para apoyar a empresas, trabajadores, agricultores y pescadores afectados. Lai añadió que participarán en negociaciones arancelarias recíprocas con Estados Unidos para asegurar tarifas razonables.

El presidente taiwanés subrayó la importancia de un riguroso sistema de defensa con capacidades avanzadas de detección e interceptación, haciendo referencia a la abreviatura “T-Dome”, similar al sistema Iron Dome israelí.

El Ministerio de Defensa de Taiwán informó que también está entrenando a soldados para derribar drones y busca adquirir sistemas de armas anti-drones en respuesta al aumento del desarrollo y uso de drones militares por parte de China.

Taiwán, hogar de 23 millones de personas, se gobierna de forma autónoma desde 1949, cuando el Partido Nacionalista se refugió en la isla tras perder la guerra civil con el Partido Comunista, aunque no ha declarado formalmente su independencia, un factor que podría provocar una respuesta militar del régimen chino.

Entrenadores de reactores avanzados AT-3 taiwaneses actúan durante las celebraciones del Día Nacional en el Edificio de la Oficina Presidencial en Taipei, Taiwán, 10 de octubre de 2025. (REUTERS/Ann Wang)

Beijing, por su parte, amenazó públicamente a una empresa taiwanesa por difundir supuestas desinformaciones y mensajes separatistas, difundiendo nombres y fotos de responsables vinculados a la firma WangShi Art & Design.

El mandatario también destacó que los desafíos globales, como la guerra entre Rusia y Ucrania, la agitación en Medio Oriente y la expansión militar de China, han generado un entorno de presión adicional.

Estados Unidos, aunque no reconoce a Taiwán como país, continúa suministrando equipamiento militar para su defensa y se opone al uso de la fuerza por parte de China. Trump ha instado previamente a Taiwán a aumentar su gasto militar al 10% del PIB, expectativa reiterada por un candidato a principal funcionario del Pentágono para la región Indo-Pacífica.

Helicópteros de la Fuerza Aérea de Taiwán sobrevuelan Taipei en el día nacional del país (EFE/Ritchie B. Tongo)

El Día Nacional de Taiwán, celebrado el 10 de octubre, conmemora el levantamiento de 1911 que llevó a la caída de la última dinastía imperial china, nueve días después del Día Nacional de China, cuando Mao Zedong proclamó la fundación de la República Popular China en 1949.

Esta combinación de refuerzo militar, modernización tecnológica, preparación económica y reafirmación democrática refleja la estrategia de Taiwán para enfrentar las crecientes tensiones con China, garantizar su seguridad y mantener la estabilidad regional.

(Con información de AP)