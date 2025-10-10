Mundo

El presidente de Taiwán se comprometió a acelerar la construcción del sistema de defensa aérea “T-Dome” ante la amenaza de China

El Ministerio de Defensa de Taiwán informó que también está entrenando a soldados para derribar drones y busca adquirir sistemas de armas anti-drones en respuesta al aumento del desarrollo y uso de drones militares por parte de Beijing

Guardar
El presidente de Taiwán, William
El presidente de Taiwán, William Lai, anunció el nuevo y “riguroso sistema de defensa aérea” (EFE/RITCHIE B. TONGO)

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, anunció este viernes que su gobierno acelerará la construcción de un sistema de defensa aérea denominado “Escudo de Taiwán” o T-Dome ante la creciente amenaza militar de China.

Lai también se comprometió a aumentar el gasto en defensa a más del 3% del PIB, con la meta de alcanzar el 5% para 2030, destacando que este incremento busca contrarrestar amenazas enemigas y fomentar el desarrollo de la industria de defensa.

Durante su discurso en la celebración del Día Nacional de Taiwán, Lai definió a la isla como un “faro de democracia” en Asia, diferenciándose del régimen unipartidista de China. Señaló que Taiwán se esforzará por mantener el statu quo, proteger la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y promover la prosperidad y desarrollo regional.

William Lai aseguró que China
William Lai aseguró que China es una amenaza constante en la región (EFE/RITCHIE B. TONGO)

Gran parte de su intervención también abordó la situación económica y comercial, incluida la respuesta de Taiwán a los elevados aranceles impuestos por Estados Unidos, mediante un plan de 93.000 millones de dólares taiwaneses (3.000 millones de dólares) para apoyar a empresas, trabajadores, agricultores y pescadores afectados. Lai añadió que participarán en negociaciones arancelarias recíprocas con Estados Unidos para asegurar tarifas razonables.

El presidente taiwanés subrayó la importancia de un riguroso sistema de defensa con capacidades avanzadas de detección e interceptación, haciendo referencia a la abreviatura “T-Dome”, similar al sistema Iron Dome israelí.

El Ministerio de Defensa de Taiwán informó que también está entrenando a soldados para derribar drones y busca adquirir sistemas de armas anti-drones en respuesta al aumento del desarrollo y uso de drones militares por parte de China.

Taiwán, hogar de 23 millones de personas, se gobierna de forma autónoma desde 1949, cuando el Partido Nacionalista se refugió en la isla tras perder la guerra civil con el Partido Comunista, aunque no ha declarado formalmente su independencia, un factor que podría provocar una respuesta militar del régimen chino.

Entrenadores de reactores avanzados AT-3
Entrenadores de reactores avanzados AT-3 taiwaneses actúan durante las celebraciones del Día Nacional en el Edificio de la Oficina Presidencial en Taipei, Taiwán, 10 de octubre de 2025. (REUTERS/Ann Wang)

Beijing, por su parte, amenazó públicamente a una empresa taiwanesa por difundir supuestas desinformaciones y mensajes separatistas, difundiendo nombres y fotos de responsables vinculados a la firma WangShi Art & Design.

El mandatario también destacó que los desafíos globales, como la guerra entre Rusia y Ucrania, la agitación en Medio Oriente y la expansión militar de China, han generado un entorno de presión adicional.

Estados Unidos, aunque no reconoce a Taiwán como país, continúa suministrando equipamiento militar para su defensa y se opone al uso de la fuerza por parte de China. Trump ha instado previamente a Taiwán a aumentar su gasto militar al 10% del PIB, expectativa reiterada por un candidato a principal funcionario del Pentágono para la región Indo-Pacífica.

Helicópteros de la Fuerza Aérea
Helicópteros de la Fuerza Aérea de Taiwán sobrevuelan Taipei en el día nacional del país (EFE/Ritchie B. Tongo)

El Día Nacional de Taiwán, celebrado el 10 de octubre, conmemora el levantamiento de 1911 que llevó a la caída de la última dinastía imperial china, nueve días después del Día Nacional de China, cuando Mao Zedong proclamó la fundación de la República Popular China en 1949.

Esta combinación de refuerzo militar, modernización tecnológica, preparación económica y reafirmación democrática refleja la estrategia de Taiwán para enfrentar las crecientes tensiones con China, garantizar su seguridad y mantener la estabilidad regional.

(Con información de AP)

Temas Relacionados

William LaiTawiánChinaÚltimas Noticias AméricaChen BinhuaT-Dome

Últimas Noticias

Volodimir Zelensky calificó de “cínico y calculado” el ataque ruso contra la infraestructura energética de Kiev

El presidente ucraniano advirtió que la infraestructura civil y energética es el principal objetivo de los ataques rusos en vísperas de la temporada de calefacción, e instó a los aliados occidentales a adoptar medidas firmes

Volodimir Zelensky calificó de “cínico

Estados Unidos y Finlandia construirán 11 rompehielos para ampliar su flota en el Ártico

El presidente estadounidense confirmó la fabricación conjunta de barcos especializados. Ambos países buscan de reforzar la seguridad y responder a la creciente actividad rusa y china en la región

Estados Unidos y Finlandia construirán

Del bombardeo de Doha a la nota de Rubio: así logró Trump el acuerdo de paz en Gaza

Una cronología de los acontecimientos que llevaron al acuerdo entre Israel y Hamas en la primera fase del plan estadounidense para el intercambio de rehenes por prisioneros

Del bombardeo de Doha a

Israel y Hamas comenzaron los preparativos para implementar el alto al fuego en la Franja de Gaza

Tras la aprobación formal de esta “primera fase”, el cese de hostilidades entrará en vigor este viernes, sin un horario confirmado hasta el momento. El ejército israelí, por su parte, se retirará a una línea que dejará bajo su control aproximadamente el 53% del enclave palestino

Israel y Hamas comenzaron los

Acuerdo entre Israel y Hamas: esto es lo que ocurrirá en los próximos días

Se implementará un alto el fuego, una retirada parcial de tropas israelíes y la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Además, se prevé el intercambio de 20 rehenes vivos, 28 fallecidos y cientos de presos palestinos

Acuerdo entre Israel y Hamas:
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Explosión de pipa de gas

Explosión de pipa de gas LP en Iztapalapa cumple un mes: quiénes fueron las 31 víctimas mortales y sus historias

Ciencia, alivio y esperanza: el camino compartido en cuidados paliativos

El desafío de la educación es conquistar al otro, y el de la política también

La Armada Española, un socio de los marines de EEUU a pesar de la tensión diplomática entre Donald Trump y Pedro Sánchez

Se espera un fin de semana inestable, tras otra alerta por ciclogénesis: cuándo llegarán las lluvias

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

El socio del partido gobernante de Japón rompe la coalición tras la elección de Takaichi

Tropas israelíes comienzan a replegarse de las áreas urbanas de Gaza

Detenida una joven italiana acusada de haber matado a sus tres hijos recién nacidos

Ataque ruso daña una central térmica y provoca cortes de luz en diez regiones ucranianas

Viernes, 10 de octubre de 2025 (07.30 GMT)

ENTRETENIMIENTO

“Baywatch”: Así luce Gena Lee

“Baywatch”: Así luce Gena Lee Nolin a más de 30 años del estreno de la serie

Assassin’s Creed, la superproducción que prometía revivir los videojuegos en el cine y terminó en polémica

Charlie Sheen sin filtro: los detalles del documental que muestra el lado oscuro del actor y su relación con Jon Cryer

Louis Tomlinson reveló cómo fue el último día de One Direction: “El ambiente se volvió frío”

“A Knight of the Seven Kingdoms”: HBO revela nuevo tráiler y fecha de estreno