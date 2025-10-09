Mundo

El Gobierno de Israel aprobó el acuerdo con Hamas para el intercambio de rehenes por prisioneros

“El gobierno acaba de aprobar el marco para la liberación de todos los rehenes, tanto los vivos como los fallecidos”, afirmó un comunicado de la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu

Guardar
Se trata de un paso
Se trata de un paso clave para implementar el alto el fuego y el intercambio de rehenes por prisioneros palestinos negociado por el presidente estadounidense Donald Trump

El Gabinete de Israel aprobó el borrador de un acuerdo para intercambiar los rehenes retenidos por Hamas por prisioneros palestinos, según informó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu la madrugada del viernes.

Se trata de un paso clave para implementar el alto el fuego y el intercambio de rehenes por prisioneros palestinos negociado por el presidente estadounidense Donald Trump. El breve comunicado publicado se centró en la liberación de los rehenes y no mencionó los demás aspectos del plan de Trump para poner fin a la guerra.

La liberación de los 48 rehenes (20 de ellos con vida), a cambio de unos 2.000 prisioneros de seguridad palestinos y una retirada parcial de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), constituye la primera fase del plan de paz para Gaza del presidente estadounidense Donald Trump.

La mayoría de los ministros del gabinete votaron a favor del acuerdo, incluido el ministro Ofir Sofer, del partido ultraderechista Sionismo Religioso del ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, cuyos demás ministros se opusieron al acuerdo. Lo mismo hicieron todos los miembros del partido ultranacionalista Otzma Yehudit.

El Ejército israelí se retirará ahora a nuevas líneas dentro de la Franja de Gaza, manteniendo un despliegue que controla alrededor del 53% del territorio gazatí, tras lo cual comenzará el plazo de 72 horas para que Hamas libere a todos los rehenes.

El jefe de la delegación
El jefe de la delegación negociadora de Hamas Khalil al-Hayya

Más temprano, un alto funcionario de Hamas y principal negociador pronunció un discurso en el que expuso los elementos centrales del acuerdo de alto el fuego: la liberación por parte de Israel de unos 2.000 prisioneros palestinos, la apertura del cruce fronterizo con Egipto, el acceso a la ayuda humanitaria y la retirada de Gaza.

Khalil al-Hayya afirmó que todas las mujeres y niños retenidos en cárceles israelíes también serán liberados. No ofreció detalles sobre el alcance de la retirada israelí de Gaza.

Al-Hayya afirmó que la administración Trump y los mediadores habían asegurado que la guerra había terminado y que Hamas y otras facciones palestinas se centrarían ahora en lograr la autodeterminación y establecer un Estado palestino.

Declaramos hoy que hemos llegado a un acuerdo para poner fin a la guerra y a la agresión contra nuestro pueblo”, declaró Al-Hayya en un discurso televisado el jueves por la noche.

El plan más amplio de alto el fuego impulsado por la administración Trump incluía muchas preguntas sin respuesta, como si Hamas se desarmaría y cómo, y quién gobernaría Gaza. Sin embargo, las partes parecían estar más cerca que en meses de poner fin a una guerra que ha matado a decenas de miles de palestinos, reducido gran parte de Gaza a escombros, provocado hambruna en partes del territorio y dejado a decenas de rehenes, vivos y muertos, en Gaza.

La guerra, que comenzó con el mortal ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, también ha desencadenado otros conflictos en la región, provocado protestas mundiales y dado lugar a acusaciones de genocidio que Israel niega.

Unas 1200 personas murieron en el asalto liderado por Hamás y 251 fueron tomadas como rehenes. En la ofensiva subsiguiente de Israel, más de 67.000 palestinos han muerto en Gaza y casi 170.000 han resultado heridos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes pero dice que aproximadamente la mitad de los muertos fueron mujeres y niños.

(Con información de AFP, EFE y AP)

Temas Relacionados

israelhamasgazaacuerdodonald trumprehenesprisioneros

Últimas Noticias

Las siete guerras que Trump reivindica haber resuelto en su carrera por el Nobel de la Paz

Aunque el mandatario estadounidense asegura haber puesto fin a conflictos en todo el mundo, especialistas subrayan que la mayoría de los acuerdos son temporales y mantienen tensiones abiertas

Las siete guerras que Trump

La ONU preparó un plan de emergencia de 60 días para asistir a la población de Gaza tras el alto el fuego

El organismo anunció que tiene listas 170.000 toneladas de ayuda humanitaria y equipos sobre el terreno para atender a más de dos millones de personas una vez que se formalice el cese de hostilidades

La ONU preparó un plan

El Mercosur y Canadá retomaron las negociaciones para un acuerdo de libre comercio tras cinco años de pausa

Las conversaciones se desarrollaron en Brasilia con el objetivo de actualizar los términos “a la luz del nuevo contexto internacional”

El Mercosur y Canadá retomaron

Hamas anunció que la guerra en Gaza “ha terminado” tras recibir garantías de Estados Unidos y países mediadores

El grupo terrorista palestino afirmó que Washington, Qatar, Egipto y Turquía confirmaron el fin de las hostilidades y la entrada en vigor de un alto el fuego permanente

Hamas anunció que la guerra

Los hutíes advirtieron que mantendrán la “alerta total” pese al acuerdo de Gaza impulsado por Trump

El líder rebelde Abdul Malik asegura que el conflicto con Israel “continúa” y se muestra reticente a que Tel Aviv cumpla el compromiso del alto el fuego

Los hutíes advirtieron que mantendrán
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gobierno estaría planeando intervenir las

Gobierno estaría planeando intervenir las ciudades: esta fue la alerta del alcalde Federico Gutiérrez tras marchas pro Palestina en Medellín

Paraguas provoca retrasos y suspensión temporal del servicio en Línea 2 del Metro CDMX

Costa norte del Perú será afectada por lluvias y ráfagas de viento desde este viernes, advierte Senamhi

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel

Salario mínimo 2026: así de alto quedaría el sueldo si el aumento se da por encima del dato de inflación del Dane

INFOBAE AMÉRICA
¿Qué necesita el Perú para

¿Qué necesita el Perú para crecer de manera sostenida? Exministros Carranza y Salardi coinciden en la receta

Principales titulares de los periódicos para el viernes 10 de octubre

Las siete guerras que Trump reivindica haber resuelto en su carrera por el Nobel de la Paz

(Crónica) Países Bajos, Dinamarca y Austria golean por el Mundial

(Crónica) La Inglaterra de Tuchel sigue con pegada y Marruecos gana con Brahim

ENTRETENIMIENTO

Louis Tomlinson reveló cómo fue

Louis Tomlinson reveló cómo fue el último día de One Direction: “El ambiente se volvió frío”

“A Knight of the Seven Kingdoms”: HBO revela nuevo tráiler y fecha de estreno

“Chicos, los caños podrían atravesarme el cráneo”: la advertencia de Tom Cruise en una de las escenas más peligrosas de su carrera

Max Ehrich, expareja de Demi Lovato, fue arrestado en Florida por violencia doméstica

Kris Jenner se reinventa a sus 69 años con un drástico cambio de look