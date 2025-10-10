El presidente palestino Mahmud Abbas celebró el acuerdo por Gaza: “Ha llegado el momento de una paz duradera”

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas (EP/Archivo)

El presidente palestino Mahmud Abbas expresó optimismo sobre la posibilidad de alcanzar la paz tras la firma del acuerdo de alto el fuego en Gaza entre Israel y el grupo terrorista Hamas. El mandatario compartió estas declaraciones en una inusual entrevista concedida el jueves a la cadena israelí Channel 12, donde subrayó la importancia del momento y expresó su esperanza de que se ponga fin al derramamiento de sangre en la región.

Abbas calificó el día como “un momento histórico” y afirmó que la prioridad de las autoridades palestinas es “poner fin a la violencia, ya sea en la Franja de Gaza, Cisjordania o Jerusalén Este”. Destacó que tras la firma del acuerdo,

“Hoy estamos muy felices de que el derramamiento de sangre haya cesado. Esperamos que siga así y que prevalezcan la paz, la seguridad y la estabilidad entre nosotros e Israel”, declaró el presidente de la Autoridad Palestina (AP).

Durante la entrevista, la Channel 12 realizó sus preguntas en hebreo, mientras que Abbas respondió en árabe. Al ser consultado sobre si la Autoridad Palestina ha implementado las reformas exigidas por el presidente estadounidense Donald Trump en su plan de 20 puntos para poner fin a la guerra en Gaza, Abbas aseguró que el proceso de reformas ya se encuentra en marcha.

“Quiero decir honestamente: hemos iniciado reformas”, declaró Abbas. “Estas reformas incluyen los salarios a los prisioneros que acordamos con Estados Unidos y que Estados Unidos aprobó”, añadió, refiriéndose a los pagos otorgados por la AP a familias de palestinos muertos por Israel o encarcelados, incluyendo a aquellos condenados por atentados.

En febrero, Abbas anunció una reforma en el esquema de pagos bajo presión de Estados Unidos e Israel, quienes han descrito estos fondos como “financiamiento al terrorismo”, un cambio que fue criticado por varios funcionarios palestinos. Además, durante la misma conversación con el medio israelí, Abbas indicó que “otras reformas en sectores como la educación, la economía, el sector sanitario y la seguridad ya están en marcha; algunas se han completado y otras siguen en desarrollo hasta que la AP se convierta en un modelo capaz de seguir liderando al pueblo palestino”.

El presidente palestino Mahmud Abbas habló a través de una pantalla en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2025 (REUTERS/Jeenah Moon/Archivo)

El plan de Trump, que cuenta con respaldo internacional, establece que el camino hacia la autodeterminación palestina y la condición de Estado debería estar basado en la aplicación rigurosa de estas reformas y el avance en la reconstrucción de Gaza.

En paralelo, en un comunicado difundido por la agencia WAFA, Abbas también celebró el acuerdo alcanzado por Israel y Hamas para implementar la primera fase del plan estadounidense y reiteró la urgencia de un alto el fuego “inmediato”. Exigió la liberación de todos los rehenes y prisioneros, la entrega urgente de ayuda humanitaria a través de las organizaciones de las Naciones Unidas, la ausencia de desplazamientos o anexiones, y el inicio del proceso de reconstrucción del enclave. El presidente palestino recalcó la disposición de las autoridades en Cisjordania para colaborar constructivamente con Trump, a quien agradeció sus “esfuerzos” en la resolución del conflicto.

Abbas extendió dicha voluntad de cooperación a “todos” los socios internacionales, entre los que mencionó a Francia, Arabia Saudita, los jefes de los grupos de trabajo y miembros de la Asamblea General de la ONU. Destacó la importancia de la comunidad internacional en el cumplimiento de la legalidad y la obligación de “forzar a Israel a poner fin a las acciones que violan el derecho internacional”, particularmente los asentamientos en Cisjordania, la violencia de colonos, los ataques a sitios religiosos y la retención de ingresos fiscales palestinos.

El líder palestino insistió en que “la soberanía sobre la Franja de Gaza pertenece al Estado de Palestina” y consideró fundamental la conexión institucional y administrativa entre Gaza y Cisjordania bajo la autoridad de instituciones palestinas y el respaldo árabe e internacional.

Palestinos corean consignas nacionales y muestran carteles con fotos del presidente Mahmud Abbas que dicen “Cumpliste tu promesa”, en una marcha de apoyo a Gaza y para celebrar el reciente reconocimiento de un Estado palestino por parte de naciones occidentales antes de las reuniones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la ciudad cisjordana de Ramallah el martes 23 de septiembre de 2025 (AP Photo/Nasser Nasser)

Abbas reafirmó su defensa de la solución de dos Estados, subrayando que “un Estado palestino independiente y soberano es el socio natural para la estabilidad junto a Israel” y manifestó que ha llegado “el momento de una paz duradera que garantice seguridad y justicia”.

En el exterior, Trump anunció el acuerdo a través de la red social Truth Social, donde declaró que en esta etapa inicial “todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida”. Además, Hamas afirmó que el acuerdo contempla el fin de la guerra, la retirada de la ocupación, la entrada de ayuda humanitaria y el intercambio de prisioneros, mientras que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu calificó la decisión como “un éxito diplomático y una victoria nacional y moral para Israel”.

El marco del acuerdo se produce después de dos años del ataque de Hamas contra territorio israelí, que dejó cerca de 1.200 víctimas y 250 secuestrados. En respuesta, la ofensiva israelí lanzada tras el 7 de octubre de 2023 ha dejado cerca de 67.200 palestinos muertos, de acuerdo con datos de las autoridades gazatíes controladas por Hamas, entre ellos 460 personas fallecidas por hambre o desnutrición, en medio de críticas internacionales por el bloqueo a la entrega de ayuda humanitaria, que ha llevado a declarar el norte de Gaza como zona de hambruna.

(Con información de AFP y EP)