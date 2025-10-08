Israel interceptó una nueva flotilla que intentaba llegar a Gaza y confirmó que los detenidos van a ser “deportados con prontitud”

Fuerzas israelíes interceptaron varios barcos de la Flotilla Sumud este miércoles (REUTERS)

El ejército de Israel interceptó el miércoles al menos ocho barcos de una nueva flotilla de ayuda humanitaria que intentaba llegar a la Franja de Gaza, informó la organización Global Sumud y confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí.

“Otro intento inútil por romper el bloqueo naval legal e ingresar a una zona de combate terminó en nada”, señaló el ministerio, que agregó que “los navíos y los pasajeros fueron transferidos a un puerto israelí” y que los detenidos “están a salvo y con buena salud”.

La cartera a cargo de Gideon Saar indicó que “se espera que sean deportados con prontitud”.

Por su parte, la organización denunció en X que “tres barcos (Gaza Sunbirds, Alaa Al-Najjar y Anas Al-Sharif) fueron atacados e interceptados ilegalmente por el ejército israelí”. El comunicado agregó que otra embarcación, con más de 90 personas a bordo, se encontraba “bajo ataque” en ese momento.

Esta acción ocurre una semana después de que la Armada israelí interceptara más de 40 buques de la Flotilla Sumud, el mayor movimiento activista que hasta el momento desafió el bloqueo de Gaza. Israel deportó a la mayoría de los 479 activistas de esa flotilla, incluida la activista sueca Greta Thunberg, conocida por su campaña contra el cambio climático.

Según los organizadores, uno de los barcos todavía en viaje fue “atacado por un helicóptero israelí” y transportaba a 93 periodistas, médicos y activistas.

“Nuestra flotilla se encuentra ahora a 150 millas náuticas de la costa de Gaza, acercándose a la zona donde misiones anteriores de la Flotilla de la Libertad y la Global Sumud flotilla sufrieron ataques israelíes. Mantengan los ojos en nuestra flotilla pero no pierdan de vista lo que está ocurriendo en Gaza”, indicó la organización en un mensaje publicado en Telegram horas antes de la detención.

El comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Isreal sobre la última flotilla interceptada (X)

La nueva flotilla está compuesta por ocho veleros que partieron el 27 de septiembre desde Catania, y por el barco “Conscience”, que ya había sido atacado en mayo en aguas internacionales frente a Malta y, tras reparaciones, zarpó el 30 de septiembre desde Otranto.

Israel ha bloqueado en los últimos meses varias flotillas de ayuda que intentaban alcanzar Gaza, territorio palestino devastado cuya población enfrenta hambruna, según la ONU.

La disputa entre activistas y el gobierno de Benjamin Netanyahu se enmarca en la conmemoración del segundo aniversario del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023, perpetrado por Hamas, que dejó 1.200 muertos, en su mayoría civiles, y 251 secuestrados. Desde el amanecer, Israel vivió un martes marcado por actos de memoria y exigencia de justicia en todo el territorio nacional.

Israel eliminó células de Hamas que planificaban ataques contra efectivos israelíes

Israel eliminó varias células terroristas de Hamas en medio de la negociación por la paz en Egipto (Europa Press)

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) intensificaron operaciones en la ciudad de Gaza, donde la División 98 eliminó varias células de Hamas que, según el Ejército, planeaban ataques contra efectivos israelíes.

Los hechos se produjeron el domingo y lunes, mientras en Egipto, delegaciones de Estados Unidos, Israel y Hamas avanzan en gestiones para implementar el plan de pacificación propuesto por Donald Trump y aceptado por Benjamín Netanyahu.

Israel desactivó cohetes de Hamas listo para atacar

De acuerdo con reportes de Tel Aviv, aviones de combate de la Fuerza Aérea de Israel, dirigidos por el Comando Sur y el Shin Bet, realizaron ataques selectivos contra grupos armados que preparaban asaltos con explosivos y morteros contra unidades israelíes presentes en la zona urbana.

En otro incidente, un escuadrón terrorista disparó un misil antitanque contra vehículos de ingeniería de la División 98, sin causar bajas. Posteriormente, la aviación israelí, guiada por la unidad de control de fuego de la 188 Brigada, bombardeó y destruyó la instalación desde la cual se realizó el ataque, completando lo que el Ejército calificó como un “cierre rápido del círculo”.

(Con información de AFP)