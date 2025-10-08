Mundo

Israel interceptó una nueva flotilla que intentaba llegar a Gaza y confirmó que los detenidos van a ser “deportados con prontitud”

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que “los navíos y los pasajeros fueron transferidos a un puerto israelí” y aseguró que los detenidos “están a salvo y con buena salud”

Guardar
Fuerzas israelíes interceptaron varios barcos de la Flotilla Sumud este miércoles (REUTERS)

El ejército de Israel interceptó el miércoles al menos ocho barcos de una nueva flotilla de ayuda humanitaria que intentaba llegar a la Franja de Gaza, informó la organización Global Sumud y confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí.

Otro intento inútil por romper el bloqueo naval legal e ingresar a una zona de combate terminó en nada”, señaló el ministerio, que agregó que “los navíos y los pasajeros fueron transferidos a un puerto israelí” y que los detenidos “están a salvo y con buena salud”.

La cartera a cargo de Gideon Saar indicó que “se espera que sean deportados con prontitud”.

Por su parte, la organización denunció en X que “tres barcos (Gaza Sunbirds, Alaa Al-Najjar y Anas Al-Sharif) fueron atacados e interceptados ilegalmente por el ejército israelí”. El comunicado agregó que otra embarcación, con más de 90 personas a bordo, se encontraba “bajo ataque” en ese momento.

“Otro intento inútil por romper
“Otro intento inútil por romper el bloqueo naval legal e ingresar a una zona de combate terminó en nada”, señaló el ministerio, que agregó que “los navíos y los pasajeros fueron transferidos a un puerto israelí” y que los detenidos “están a salvo y con buena salud”. (Europa Press)

Esta acción ocurre una semana después de que la Armada israelí interceptara más de 40 buques de la Flotilla Sumud, el mayor movimiento activista que hasta el momento desafió el bloqueo de Gaza. Israel deportó a la mayoría de los 479 activistas de esa flotilla, incluida la activista sueca Greta Thunberg, conocida por su campaña contra el cambio climático.

Según los organizadores, uno de los barcos todavía en viaje fue “atacado por un helicóptero israelí” y transportaba a 93 periodistas, médicos y activistas.

“Nuestra flotilla se encuentra ahora a 150 millas náuticas de la costa de Gaza, acercándose a la zona donde misiones anteriores de la Flotilla de la Libertad y la Global Sumud flotilla sufrieron ataques israelíes. Mantengan los ojos en nuestra flotilla pero no pierdan de vista lo que está ocurriendo en Gaza”, indicó la organización en un mensaje publicado en Telegram horas antes de la detención.

El comunicado del Ministerio de
El comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Isreal sobre la última flotilla interceptada (X)

La nueva flotilla está compuesta por ocho veleros que partieron el 27 de septiembre desde Catania, y por el barco “Conscience”, que ya había sido atacado en mayo en aguas internacionales frente a Malta y, tras reparaciones, zarpó el 30 de septiembre desde Otranto.

Israel ha bloqueado en los últimos meses varias flotillas de ayuda que intentaban alcanzar Gaza, territorio palestino devastado cuya población enfrenta hambruna, según la ONU.

La disputa entre activistas y el gobierno de Benjamin Netanyahu se enmarca en la conmemoración del segundo aniversario del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023, perpetrado por Hamas, que dejó 1.200 muertos, en su mayoría civiles, y 251 secuestrados. Desde el amanecer, Israel vivió un martes marcado por actos de memoria y exigencia de justicia en todo el territorio nacional.

Israel eliminó células de Hamas que planificaban ataques contra efectivos israelíes

Israel eliminó varias células terroristas
Israel eliminó varias células terroristas de Hamas en medio de la negociación por la paz en Egipto (Europa Press)

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) intensificaron operaciones en la ciudad de Gaza, donde la División 98 eliminó varias células de Hamas que, según el Ejército, planeaban ataques contra efectivos israelíes.

Los hechos se produjeron el domingo y lunes, mientras en Egipto, delegaciones de Estados Unidos, Israel y Hamas avanzan en gestiones para implementar el plan de pacificación propuesto por Donald Trump y aceptado por Benjamín Netanyahu.

Israel desactivó cohetes de Hamas listo para atacar

De acuerdo con reportes de Tel Aviv, aviones de combate de la Fuerza Aérea de Israel, dirigidos por el Comando Sur y el Shin Bet, realizaron ataques selectivos contra grupos armados que preparaban asaltos con explosivos y morteros contra unidades israelíes presentes en la zona urbana.

En otro incidente, un escuadrón terrorista disparó un misil antitanque contra vehículos de ingeniería de la División 98, sin causar bajas. Posteriormente, la aviación israelí, guiada por la unidad de control de fuego de la 188 Brigada, bombardeó y destruyó la instalación desde la cual se realizó el ataque, completando lo que el Ejército calificó como un “cierre rápido del círculo”.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaIsraelGazaFlotillaGreta ThunbergFranja de GazaHamas

Últimas Noticias

Roma, atascos y caos: el insólito tráfico de la antigüedad y por qué recuerda a las ciudades modernas

Congestión, quejas por el ruido y disputas por el espacio público eran parte habitual del día a día en la capital imperial, afirman desde Muy Interesante. Cómo la movilidad y el estacionamiento ya preocupaban a los romanos hace dos mil años

Roma, atascos y caos: el

China refuerza su alianza con Corea del Norte: el primer ministro viajará a Pyongyang

El líder chino encabezará una delegación oficial durante las celebraciones por el 80º aniversario del partido del régimen norcoreano

China refuerza su alianza con

Vladimir Putin declaró que Rusia capturó 5.000 kilómetros cuadrados de Ucrania en 2025

En su 73º cumpleaños, el presidente ruso celebró ante la cúpula militar avances en Donetsk, Sumy y Kharkiv, y aseguró que las tropas ucranianas “se repliegan en todos los frentes”. Kiev rechaza esa versión y sostiene que Moscú no ha tomado ninguna ciudad relevante este año

Vladimir Putin declaró que Rusia

Arte, juego y creatividad: así es la sorprendente colección que une a juguetes clásicos con maestros del arte contemporáneo

Barbie se viste de Van Gogh, Hot Wheels replica autos icónicos del MoMA y el clásico juego UNO suma obras de Monet, Dalí y Matisse. Estas son algunas de las figuras que protagonizan la nueva colección cápsula de Mattel, en alianza con el Museo de Arte Moderno de Nueva York

Arte, juego y creatividad: así

¿Mensajes secretos y sacrificios? Un grafiti hallado junto al altar de Zeus en Crimea intriga a la arqueología

El hallazgo, escondido bajo una losa en el antiguo santuario de Artezian, despierta nuevas preguntas sobre rituales ocultos, inscripciones enigmáticas y la compleja relación entre religión y comunicación en la antigüedad, según National Geographic

¿Mensajes secretos y sacrificios? Un
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los embalses de agua se

Los embalses de agua se encuentran al 54,13 % de su capacidad este miércoles 8 de octubre

Atacan a balazos a heladero mientras realizaba transmisión en vivo en Salvatierra: “Te amo, ya me mataron”

Daniel Palacios critica marchas pro Palestina: “Apoyan causas ajenas mientras Colombia tiene sus propios problemas”

Qué se celebra el 8 de octubre en el Perú: una fecha que entrelaza memoria, identidad y legado nacional

Científicos analizaron la huella de carbono de 54 ciudades con datos satelitales: cuál es la que más emite

INFOBAE AMÉRICA
Noem visita Oregón en medio

Noem visita Oregón en medio de las tensiones por el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Trump

La nueva flotilla a Gaza denuncia que Israel ha atacado al menos tres de sus barcos en aguas internacionales

Maduro dice que los autores del plan para atacar la Embajada de EEUU en Caracas están en suelo estadounidense

Suspendidas por dos días las protestas de la generación Z en Marruecos

Leonardo Padura, con Infobae: “Vivir en Cuba entre necesidades, apagones diarios y falta de dinero, ¿no es una derrota?

ENTRETENIMIENTO

Dick Van Dyke bromeó sobre

Dick Van Dyke bromeó sobre su cumpleaños número 100: “Sería gracioso si no llego”

Denise Richards testificó que Aaron Phypers la agredió mientras se recuperaba de una cirugía plástica

Taylor Swift respondió a las críticas de su álbum “The Life of a Showgirl”: “No soy la policía del arte”

De Divergente a la revolución de la moda sostenible: cómo Shailene Woodley inspira a una nueva generación con compromiso y originalidad

Charlie Hunnam: “Ed Gein intentaba sonar como la hija que su madre quería tener”