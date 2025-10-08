Mundo

EEUU, Qatar y Turquía se unen al tercer día de negociaciones entre Israel y Hamas para poner fin a la guerra en Gaza

Las delegaciones se reúnen en Egipto para continuar debatiendo el plan propuesto por Donald Trump. “Tenemos una real oportunidad de lograr algo”, afirmó el mandatario el martes desde el Salón Oval de la Casa Blanca

Guardar
EEUU, Qatar y Turquía se
EEUU, Qatar y Turquía se unen al tercer día de negociaciones entre Israel y Hamas para poner fin a la guerra en Gaza (REUTERS/Mahmoud Issa)

Qatar, Estados Unidos y Turquía participan en la tercera jornada de negociaciones indirectas entre Israel y Hamás, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto en Gaza. Los encuentros se basan en un plan de 20 puntos propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump y comenzaron el lunes en la ciudad turística egipcia de Sharm El-Sheikh.

Al encuentro asistirán el primer ministro de Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, el jefe de inteligencia turco Ibrahim Kalin, el enviado especial de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner.

El primer ministro de Qatar,
El primer ministro de Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani (REUTERS)

Trump dijo que existe una oportunidad de avanzar en la paz. "Existe una posibilidad real de que podamos lograr algo“, declaró el martes en la Oficina Oval.

”Creo que existe la posibilidad de que podamos tener paz en Medio Oriente. Es algo que va más allá de la situación en Gaza. Queremos la liberación inmediata de los rehenes“, señaló.

Según Trump, Estados Unidos hará "todo lo posible para garantizar que todos cumplan con el acuerdo" si Hamás e Israel acuerdan un alto el fuego.

Los representantes estadounidenses Steve Witkoff
Los representantes estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados especiales de Trump (REUTERS)

Por su parte, el principal negociador de Hamas, Khalil al-Hayya, expresó que el grupo busca "garantías del presidente Trump y de los países patrocinadores de que la guerra terminará de una vez por todas“.

El plan estadounidense contempla un alto el fuego, la liberación de todos los rehenes, el desarme de Hamas y una retirada gradual de tropas israelíes de Gaza.

Una fuente palestina cercana al equipo negociador, citada por la agencia AFP, informó que durante la sesión del martes Hamas discutió "los mapas iniciales presentados por la parte israelí sobre la retirada de las tropas, así como el mecanismo y el calendario para el intercambio de rehenes y prisioneros“.

El principal negociador de Hamas,
El principal negociador de Hamas, Khalil al-Hayya (REUTERS)

El inicio de las negociaciones coincide con la semana de la conmemoración del segundo aniversario de la masacre de Hamas el 7 de octubre de 2023.

Ese día, militantes del grupo terrorista palestino realizaron el ataque más mortífero en la historia de Israel durante el cierre de la festividad judía de Sucot, provocando la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, y la captura de 251 rehenes, de los cuales 47 permanecen cautivos, incluidos 25 que el ejército israelí considera muertos.

El conflicto desató una ofensiva masiva de Israel en Gaza, con graves consecuencias humanitarias. La presión internacional por poner fin al conflicto se intensifica ante la devastación en el territorio, que ha sufrido grandes daños, y la ONU declaró un riesgo de hambruna.

La situación actual en Gaza

La presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, a través de la portavoz La Neice Collins, calificó el martes de “política y moralmente inaceptable” la situación actual en la Franja de Gaza dos años después de los ataques de Hamas contra Israel.

La presidenta de la Asamblea
La presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock (REUTERS/Mike Segar)

Collins transmitió la posición de Baerbock y del secretario general António Guterres en rueda de prensa en Nueva York, reclamando un alto el fuego inmediato, la liberación de los rehenes, el desarme de Hamas y la entrada libre de ayuda humanitaria en Gaza.

La portavoz expresó su condena a la retención de rehenes, la muerte de miles de civiles, la destrucción de infraestructuras y el desplazamiento forzoso de la población local.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Estados UnidosQatarTurquíaGazaHamasIsraelMedio OrienteFranja de GazaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Plymouth, la ciudad dorada del Caribe que una erupción borró del mapa

La erupción del volcán Soufrière Hills en 1997 obligó al gobierno de Montserrat a trasladar su capital administrativa y enfrentó un éxodo masivo de la población de la isla

Plymouth, la ciudad dorada del

Keir Starmer llegó a India para fortalecer los lazos comerciales tras la firma del histórico acuerdo de libre comercio

El premier británico se reunirá con el primer ministro indio, Narendra Modi, el jueves y participará junto a él en una conferencia de tecnología financiera en Mumbai. El viaje cuenta con la participación de una delegación de 125 personas

Keir Starmer llegó a India

Rescataron a los cientos de escaladores y guías que estaban varados por una tormenta de nieve en el Monte Everest

Algunos de los rescatados presentaban hipotermia, y una docena recibió asistencia de equipos que proporcionaron alimentos, medicinas, calefacción y oxígeno, según la prensa estatal. La policía local confirmó que no se registraron víctimas fatales en el incidente

Rescataron a los cientos de

Tensión en Georgia: un tribunal ordenó la prisión preventiva para cinco líderes opositores tras las protestas contra el Gobierno en Tiflis

Las detenciones se sustentan en varios artículos del Código Penal georgiano, incluidos los que tipifican incitación a derrocar al Ejecutivo, daños a la propiedad, bloqueo de instalaciones estratégicas y participación en violencia grupal

Tensión en Georgia: un tribunal

Israel interceptó una nueva flotilla que intentaba llegar a Gaza y confirmó que los detenidos van a ser “deportados con prontitud”

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que “los navíos y los pasajeros fueron transferidos a un puerto israelí” y aseguró que los detenidos “están a salvo y con buena salud”

Israel interceptó una nueva flotilla
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Muere “Canelita”, perra que cayó

Muere “Canelita”, perra que cayó de un segundo piso en centro comercial de Toluca

Absolvieron al único acusado por matar a tiros a una familia de Rosario en 2022

Cuál es el fruto seco con más proteínas que el huevo y ayuda a reducir el colesterol

Joana Sanz y Dani Alves ya son padres de su primer hijo en común: la fecha y el lugar de nacimiento del bebé

Detienen al influencer Wero Bisnero por el feminicidio de Renata en Atizapán

INFOBAE AMÉRICA
Plymouth, la ciudad dorada del

Plymouth, la ciudad dorada del Caribe que una erupción borró del mapa

El Ibex 35 abre en positivo (+0,3%), con el oro en máximos

Sánchez reitera la disposición del Gobierno al diálogo para fortalecer el autogobierno vasco en sanidad

Mueren tres personas en un ataque con proyectiles de Ucrania contra la región rusa de Bélgorod

SoftBank Group comprará el negocio de robótica de ABB por 4.600 millones

ENTRETENIMIENTO

Dick Van Dyke bromeó sobre

Dick Van Dyke bromeó sobre su cumpleaños número 100: “Sería gracioso si no llego”

Denise Richards testificó que Aaron Phypers la agredió mientras se recuperaba de una cirugía plástica

Taylor Swift respondió a las críticas de su álbum “The Life of a Showgirl”: “No soy la policía del arte”

De Divergente a la revolución de la moda sostenible: cómo Shailene Woodley inspira a una nueva generación con compromiso y originalidad

Charlie Hunnam: “Ed Gein intentaba sonar como la hija que su madre quería tener”