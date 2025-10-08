Arte, juego y creatividad: así es la sorprendente colección que une a juguetes clásicos con maestros del arte contemporáneo

Mattel y el MoMA lanzan una colección cápsula que fusiona arte moderno y juguetes icónicos - (Mattel)

Una alianza inédita entre Mattel y el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) promete transformar la experiencia del arte y el juego. Ambas instituciones han anunciado el lanzamiento de una colección cápsula de productos inspirados en obras icónicas de la colección del museo, con el objetivo de acercar el arte moderno a nuevos públicos y fusionar creatividad, diseño y entretenimiento.

Según ARTnews y el comunicado oficial de Mattel, la colaboración, de alcance global y con una duración de cinco años, se presentó en las últimas horas y tendrá su primer gran hito el 11 de noviembre, cuando la colección salga a la venta, coincidiendo con la temporada navideña.

El acuerdo entre Mattel, una de las principales compañías de juguetes y entretenimiento familiar del mundo, y el MoMA, referente internacional en arte moderno y contemporáneo, abarca mucho más que el desarrollo de productos.

La alianza global incluye figuras de artistas, cartas UNO y Hot Wheels inspirados en obras del museo - (Mattel)

Además de la colección cápsula, Mattel se convierte en patrocinador del Samuel and Ronnie Heyman Family Art Lab, un espacio interactivo del museo dedicado a la educación artística de niños y familias, según detalló el comunicado de la empresa.

La colección cápsula, que se comercializará a través de la plataforma Mattel Creations, las tiendas físicas del MoMA en Nueva York y Japón, y las tiendas online y Mattel Creations, incluye siete productos de edición limitada que reinterpretan obras y artistas emblemáticos.

Entre las piezas más destacadas figura una muñeca Barbie Van Gogh vestida con un traje de noche estampado con la célebre “Noche estrellada” (1889) de Vincent van Gogh, actualmente expuesta en la Galería 501 del MoMA. La muñeca incorpora detalles como un crespón lunar en el peinado y tacones inspirados en el paisaje del cuadro, según el comunicado de Mattel.

La colección cápsula estará disponible desde el 11 de noviembre de 2025 en tiendas físicas y online - (Mattel)

La colección también presenta dos figuras de la línea Little People Collector inspiradas en Claude Monet, una de ellas con un atuendo que remite a sus famosos nenúfares, y otras dos figuras basadas en Salvador Dalí, una de las cuales luce un vestuario inspirado en “La persistencia de la memoria” (1931), obra que se exhibe en la Galería 522 del museo.

El juego de cartas UNO, en su edición especial MoMA, incorpora detalles de seis obras de la colección, entre ellas “La noche estrellada” de van Gogh, “Nenúfares” de Monet, “El estudio rojo” de Henri Matisse, “Objetos de una tienda de tintorero” de Liubov Popova, “Mercado portugués” de Sonia Delaunay y “Broadway Boogie Woogie” de Piet Mondrian, según ARTnews.

Completan la serie una Magic 8 Ball inspirada en la abstracción de Alma Woodsey Thomas, con frases motivacionales como “¡El color es vida!”, y dos réplicas Hot Wheels de automóviles emblemáticos de la colección de diseño del MoMA: el Jaguar E-Type Roadster de 1963 y el Citroën DS 23 Sedan de 1973.

Mattel patrocina el Family Art Lab del MoMA, reforzando su compromiso con la educación artística - (Mattel)

Ambos modelos, reconocidos por su innovación y estética, han formado parte de exposiciones recientes del museo.

La visión detrás de esta colaboración fue subrayada por Nick Karamanos, vicepresidente sénior de alianzas de entretenimiento de Mattel, quien afirmó en declaraciones recogidas por ARTnews y el comunicado de la empresa: “Aliarnos con el MoMA nos permite traducir algunas de las obras y artistas más icónicos del mundo en expresiones sorprendentes de cultura, diseño y narrativa que resonarán entre coleccionistas y aficionados durante años”.

Por su parte, Jesse Goldstine, director de retail del MoMA, destacó que la institución “ha defendido durante mucho tiempo el poder transformador del arte y el diseño como catalizadores de la educación y la creatividad”, y que esta alianza invita a nuevas generaciones a experimentar la colección del museo de formas que combinan arte contemporáneo, juego creativo e innovación en el diseño.

Barbie Van Gogh, figuras de Monet y Dalí, y autos clásicos Hot Wheels destacan en la colección - (Mattel)

El impacto educativo de la alianza se materializa en el patrocinio del Samuel and Ronnie Heyman Family Art Lab, un espacio interactivo en la planta baja del MoMA donde niños y adultos pueden explorar técnicas y conceptos del arte moderno y contemporáneo a través de la experimentación y el juego.

Tanto ARTnews como el comunicado de Mattel subrayan que este apoyo refuerza el compromiso de ambas instituciones con la educación artística y la accesibilidad cultural.

En cuanto a la disponibilidad, la colección cápsula estará a la venta a partir del 11 de noviembre de 2025 en las tiendas físicas del MoMA en Nueva York y Japón, así como en las plataformas digitales y Mattel Creations. Cada compra en la MoMA Design Store contribuye a financiar exposiciones, la preservación de la colección y programas educativos del museo, según el comunicado oficial.