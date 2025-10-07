Mundo

Masacre en Birmania: al menos 40 muertos y 80 heridos por un ataque de la junta militar contra un festival religioso

Un parapente motorizado lanzó bombas sobre cientos de personas reunidas en el municipio de Chaung U durante el festival budista de Thadingyut y una protesta contra el ejército

Foto referencial: Al menos 40 muertos y 80 heridos por un ataque de la junta militar contra un festival religioso

Un ataque aéreo perpetrado por el ejército de Birmania contra una multitud reunida en un festival religioso y una protesta en el municipio de Chaung U, en el centro del país, dejó al menos 40 personas muertas, incluidos varios niños. Testigos y organizadores confirmaron también alrededor de 80 heridos tras el bombardeo del lunes por la noche.

La población local participaba en el festival de luna llena de Thadingyut, una de las festividades budistas más importantes. Según relató una organizadora, la gente se congregaba hacia las siete de la tarde para la celebración y una manifestación contra la junta militar, cuando un parapente motorizado apareció sobrevolando la multitud.

El comité alertó a la gente y un tercio de la multitud logró huir. Pero de inmediato, un parapente motorizado voló justo sobre la multitud y dejó caer dos bombas en el centro de la reunión", señaló la mujer, que pidió mantener el anonimato por seguridad. ”Los niños quedaron completamente destrozados”, agregó.

Después de las explosiones, quienes habían logrado sobrevivir corrieron a auxiliar a los heridos. “Esta mañana todavía estábamos recogiendo restos del suelo: trozos de carne, extremidades, partes de cuerpos que habían quedado destrozados”, añadió la organizadora.

Personas encienden velas durante el Thadingyut, o Festival de las Luces, en la noche de luna llena en Yangón, Birmania, el 31 de octubre de 2020. (REUTERS/Shwe Paw Mya Tin)

Un residente de Chaung U, que estuvo presente en el festival, confirmó la magnitud de la masacre: “Mientras les decía a las personas ‘por favor, no corran’, el paramotor lanzó dos bombas. Dos de mis compañeros murieron justo delante de mí. Había aún más que murieron frente a mí”. Al día siguiente asistió al funeral de nueve de sus amigos.

Birmania vive una crisis profunda desde el golpe de Estado militar de febrero de 2021, que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi. Desde entonces, una amplia red de grupos prodemocracia y milicias étnicas se ha organizado para enfrentar al ejército, dando lugar a un conflicto armado que se extiende por gran parte del país.

Reacciones y condenas internationales

Organizaciones de derechos humanos condenaron de inmediato el ataque. Amnistía Internacional lo describió como una advertencia clara de la necesidad urgente de proteger a la población civil. “El ataque debe servir como una estremecedora señal de que los civiles en Birmania necesitan protección urgente”, declaró en un comunicado.

El investigador de la ONG, Joe Freeman, subrayó que “la comunidad internacional puede haberse olvidado del conflicto en Birmania, pero los militares birmanos están aprovechando la reducción del escrutinio para cometer crímenes de guerra con impunidad”.

Personas protestan contra Min Aung Hlaing, el dictador que ha gobernado Birmania desde 2021

Amnistía pidió a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que incremente la presión sobre la junta, especialmente en vísperas de la reunión que el bloque celebrará a finales de mes.

En este contexto, la junta ha anunciado elecciones para el 28 de diciembre como parte de un supuesto plan de reconciliación. Sin embargo, expertos internacionales cuestionan el proceso. Un relator de la ONU calificó los comicios de un “fraude”, mientras los grupos rebeldes han advertido que harán todo lo posible para impedir que se realicen.

Mientras tanto, los militares mantienen bajo asedio varias zonas rebeldes, en un intento de ampliar su control territorial antes de los comicios. El ataque en Chaung U es el último episodio de una campaña represiva que, según denuncian organizaciones humanitarias, busca sembrar terror entre la población civil.

(Con información de AFP)

