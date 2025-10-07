El presidente de Taiwán advirtió que una posible invasión china amenazaría a Estados Unidos

Fotografía cedida el pasado 13 de marzo por la Oficina Presidencial del Taiwán en la que se registró al presidente taiwanés, el soberanista William Lai, durante una alocución, en Taipéi. (EFE/Oficina Presidencial de Taiwán)

El presidente de Taiwán, William Lai, advirtió que una posible invasión de China a la isla amenazaría a Estados Unidos. Según el mandatario, “lo que está en juego no es solo la ‘anexión’ de Taiwán: Si China lograra apoderarse de la isla, ganaría aún más poder para competir con Estados Unidos en el ámbito internacional, alterando el orden mundial basado en reglas y perjudicando los intereses fundamentales del propio Estados Unidos”, señaló en una entrevista concedida a The Clay Travis and Buck Sexton Show, en medio de un creciente despliegue militar chino en la zona.

En declaraciones recogidas por el programa estadounidense, Lai afirmó que, de poder reunirse con el presidente Donald Trump, le advertiría que China no solo intensifica sus maniobras militares “cada vez más grandes” en torno a Taiwán, sino que “también expande su poderío militar en los mares de China Oriental y Meridional”.

“China realiza maniobras militares en el estrecho de Taiwán que destruyen la paz y la estabilidad de la región. Por tanto, quien rompe el statu quo en el Estrecho no es Taiwán, sino China”, remarcó al afirmar que la paz “solo puede alcanzarse mediante la fuerza”.

Además, Lai advirtió que “las maniobras del Ejército chino ya abarcan toda la región del Indopacífico: sus portaaviones han cruzado la primera y la segunda cadena de islas, la flota del Norte ha rodeado Japón durante sus ejercicios, e incluso ha efectuado disparos con munición real dentro de la zona económica exclusiva de Australia”, señaló, según la transcripción publicada por la Oficina Presidencial de Taiwán.

Donald Trump aseguró haber recibido de Xi Jinping la promesa de que no habría una ofensiva militar sobre Taiwán. (AFP)

Lai también destacó en la entrevista que la República de China (nombre oficial de Taiwán) y la República Popular China “no están subordinadas entre sí”, y afirmó que Beijing “no tiene derecho a violar o invadir” el territorio insular.

“Siempre que haya igualdad y respeto, Taiwán está dispuesta a entablar negociaciones con China y, mediante el diálogo y la cooperación, alcanzar el objetivo de la paz y la prosperidad compartida”, agregó.

De acuerdo con The Clay Travis and Buck Sexton Show, Lai manifestó su confianza en que la isla siga recibiendo el “respaldo” de Trump, quien mencionó haber recibido de Xi Jinping la promesa de que no habría una ofensiva militar sobre Taiwán durante su mandato en la Casa Blanca. “Si el presidente Trump logra que Xi Jinping renuncie para siempre al uso de la fuerza contra Taiwán, sin duda sería merecedor del Premio Nobel de la Paz”, añadió Lai.

Beijing considera a Taiwán una “parte inalienable de su territorio” y mantiene activa una campaña diplomática y militar para lograr la “reunificación nacional”, considerada por el líder Xi Jinping como un pilar para el “rejuvenecimiento” de la nación china.

Estados Unidos figura en el centro de estas disputas desde hace más de setenta años. Washington suministra armamento al gobierno de Taipéi y, aunque no reconoce diplomáticamente a la isla, podría intervenir en caso de conflicto armado con China, según analizaron diversas fuentes.

