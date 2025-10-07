Mundo

El presidente de Taiwán advirtió que una posible invasión china amenazaría a Estados Unidos

William Lai alertó que si Beijing lograra apoderarse de la isla, ganaría poder para competir con Washington y alterar el orden mundial

Guardar
Fotografía cedida el pasado 13
Fotografía cedida el pasado 13 de marzo por la Oficina Presidencial del Taiwán en la que se registró al presidente taiwanés, el soberanista William Lai, durante una alocución, en Taipéi. (EFE/Oficina Presidencial de Taiwán)

El presidente de Taiwán, William Lai, advirtió que una posible invasión de China a la isla amenazaría a Estados Unidos. Según el mandatario, “lo que está en juego no es solo la ‘anexión’ de Taiwán: Si China lograra apoderarse de la isla, ganaría aún más poder para competir con Estados Unidos en el ámbito internacional, alterando el orden mundial basado en reglas y perjudicando los intereses fundamentales del propio Estados Unidos”, señaló en una entrevista concedida a The Clay Travis and Buck Sexton Show, en medio de un creciente despliegue militar chino en la zona.

En declaraciones recogidas por el programa estadounidense, Lai afirmó que, de poder reunirse con el presidente Donald Trump, le advertiría que China no solo intensifica sus maniobras militares “cada vez más grandes” en torno a Taiwán, sino que “también expande su poderío militar en los mares de China Oriental y Meridional”.

“China realiza maniobras militares en el estrecho de Taiwán que destruyen la paz y la estabilidad de la región. Por tanto, quien rompe el statu quo en el Estrecho no es Taiwán, sino China”, remarcó al afirmar que la paz “solo puede alcanzarse mediante la fuerza”.

Además, Lai advirtió que “las maniobras del Ejército chino ya abarcan toda la región del Indopacífico: sus portaaviones han cruzado la primera y la segunda cadena de islas, la flota del Norte ha rodeado Japón durante sus ejercicios, e incluso ha efectuado disparos con munición real dentro de la zona económica exclusiva de Australia”, señaló, según la transcripción publicada por la Oficina Presidencial de Taiwán.

Donald Trump aseguró haber
Donald Trump aseguró haber recibido de Xi Jinping la promesa de que no habría una ofensiva militar sobre Taiwán. (AFP)

Lai también destacó en la entrevista que la República de China (nombre oficial de Taiwán) y la República Popular China “no están subordinadas entre sí”, y afirmó que Beijing “no tiene derecho a violar o invadir” el territorio insular.

“Siempre que haya igualdad y respeto, Taiwán está dispuesta a entablar negociaciones con China y, mediante el diálogo y la cooperación, alcanzar el objetivo de la paz y la prosperidad compartida”, agregó.

De acuerdo con The Clay Travis and Buck Sexton Show, Lai manifestó su confianza en que la isla siga recibiendo el “respaldo” de Trump, quien mencionó haber recibido de Xi Jinping la promesa de que no habría una ofensiva militar sobre Taiwán durante su mandato en la Casa Blanca. “Si el presidente Trump logra que Xi Jinping renuncie para siempre al uso de la fuerza contra Taiwán, sin duda sería merecedor del Premio Nobel de la Paz”, añadió Lai.

Beijing considera a Taiwán una “parte inalienable de su territorio” y mantiene activa una campaña diplomática y militar para lograr la “reunificación nacional”, considerada por el líder Xi Jinping como un pilar para el “rejuvenecimiento” de la nación china.

Estados Unidos figura en el centro de estas disputas desde hace más de setenta años. Washington suministra armamento al gobierno de Taipéi y, aunque no reconoce diplomáticamente a la isla, podría intervenir en caso de conflicto armado con China, según analizaron diversas fuentes.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

TaiwanEstados UnidosChinaUltimas noticias America

Últimas Noticias

El mensaje de Netanyahu en el segundo aniversario de la masacre de Hamas: “Seguiremos actuando para lograr todos los objetivos de la guerra”

“Estamos en días decisivos”, aseguró el primer ministro israelí

El mensaje de Netanyahu en

Eslovaquia confirmó un paquete de ayuda a Ucrania con tecnología de desminado y un apoyo humanitario, sin incluir armamento

El ministro de Defensa Robert Kalinak firmó en Kiev un memorando que contempla nuevas entregas de equipos y colaboración en infraestructura energética

Eslovaquia confirmó un paquete de

Hamas busca “retirar todos los obstáculos” para un alto el fuego en Gaza tras el inicio de contactos en Egipto

El grupo terrorista exige la retirada total del Ejército israelí y alerta contra los intentos de Netanyahu de “obstruir” las negociaciones como hizo en rondas anteriores

Hamas busca “retirar todos los

Trump aseguró que hay una “posibilidad real” de lograr un acuerdo de paz en la Franja de Gaza tras dos años de guerra

El presidente de EEUU afirmó que su gobierno está “muy cerca de conseguir un pacto sobre Medio Oriente que llevará paz a la región”. El plan de Washington, negociado en Egipto, prevé la liberación de rehenes, el desarme de Hamas y una administración transitoria en el enclave

Trump aseguró que hay una

Trump recibió a Carney en la Casa Blanca para negociar sobre aranceles y comercio bilateral

Empresarios, trabajadores y líderes políticos observaron con cautela el resultado del encuentro, conscientes del impacto que las decisiones bilaterales pueden tener sobre el empleo, la inversión y la estabilidad económica nacional

Trump recibió a Carney en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Jhon Jairo habría sido el

Jhon Jairo habría sido el cerebro detrás de las extorsiones, asesinatos y amenazas de ‘Los injertos de Lima Norte’

Pensión Mujeres Bienestar 2025: cómo saber cuándo y dónde recoger tu tarjeta

“Mi tren sigue, pero con un asiento vacío”: Maru Campos dedica mensaje a su esposo Víctor, que falleció por cáncer

Confusión militar en Tamaulipas provoca la muerte de cinco presuntos trabajadores tras ataque armado

Pan de muerto fit: la receta saludable para disfrutar sin culpa este Día de Muertos

INFOBAE AMÉRICA
El mensaje de Netanyahu en

El mensaje de Netanyahu en el segundo aniversario de la masacre de Hamas: “Seguiremos actuando para lograr todos los objetivos de la guerra”

Rodríguez Uribes: "Sacar partidos fuera de España no es algo que veamos justificado"

VÍDEO: Embajador palestino ve en el plan Trump una oportunidad, pero dice que "el diablo está en los detalles"

La inflación de Costa Rica mantiene una tendencia negativa al situarse en el -1% interanual en septiembre

Eslovaquia confirmó un paquete de ayuda a Ucrania con tecnología de desminado y un apoyo humanitario, sin incluir armamento

ENTRETENIMIENTO

Victoria Beckham lleva 25 años

Victoria Beckham lleva 25 años comiendo lo mismo a diario y esta es la razón

Ozzy Osbourne reveló que Matthew Perry lo visitaba durante su rehabilitación del alcoholismo: “Intentó todo para mantenerse limpio”

Charlie Hunnam y el miedo detrás de su papel como Ed Gein en ‘Monstruo’: “No había vuelta atrás”

El hijo de Ozzy Osbourne rompió en llanto al recordar el último concierto de su padre: “Fue como un velorio en vida”

Ben Stiller reconoció sentirse un “fracasado” tras su separación de Christine Taylor