Netanyahu advirtió que no procederá con el resto del plan para Gaza hasta que Hamas libere a todos los rehenes

El mandatario israelí estableció la liberación de cautivos como condición previa para implementar el plan de 20 puntos de Trump. Las negociaciones indirectas entre Israel y el grupo terrorista comienzan el lunes en Egipto

“No avanzaremos con ninguno de los artículos del plan hasta que se cumpla la liberación de los secuestrados, vivos y muertos, y sean trasladados a territorio israelí”, declaró Netanyahu. (Europa Press)

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu advirtió el domingo que no procederá con el resto del plan de paz propuesto por Estados Unidos hasta que el grupo terrorista palestino Hamas libere a todos los rehenes, vivos y muertos, que mantiene en su poder, estableciendo una condición previa para la implementación de la hoja de ruta presentada por el presidente Donald Trump.

“No avanzaremos con ninguno de los artículos del plan hasta que se cumpla la liberación de los secuestrados, vivos y muertos, y sean trasladados a territorio israelí”, declaró Netanyahu durante un foro, según recogió el Canal 12 de la televisión israelí.

Las declaraciones del mandatario israelí se producen mientras Israel y Hamas se preparan para iniciar el lunes negociaciones indirectas en la ciudad egipcia de El Arish sobre el plan de 20 puntos de Trump, que propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes y la formación de un gobierno de transición para Gaza.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, adoptó una postura aún más contundente y advirtió a Hamas que los rehenes serán liberados “de una forma u otra”. “Si Hamás se niega a liberar a los rehenes, las FDI intensificarán el fuego hasta derrotar a Hamas y garantizar el regreso de todos”, declaró durante su visita a un memorial por las víctimas de la guerra de Yom Kipur de 1973.

La negociación se anticipa extremadamente complicada. Aunque Hamas se ha declarado dispuesto a liberar a todos los rehenes, ha exigido que el intercambio vaya acompañado simultáneamente de un alto el fuego y una primera retirada parcial del Ejército israelí de sus posiciones actuales en el enclave, particularmente alrededor de la Ciudad de Gaza.

Netanyahu, sin embargo, insiste en marcar los tiempos de ejecución del acuerdo, considerando la liberación de rehenes como la primera y principal cuestión entre los 20 puntos de la propuesta estadounidense.

En este contexto, el líder de la delegación negociadora de Hamas, Jalil Al Haya, reapareció el sábado en una entrevista con la cadena catarí Al Araby tras casi un mes sin mostrarse públicamente, después del ataque israelí del 9 de septiembre contra la residencia de los negociadores en Doha, que causó la muerte de cinco miembros de Hamas, entre ellos su propio hijo.

El líder de la delegación negociadora de Hamas, Jalil Al Haya (REUTERS/Yamam al Shaar/archivo)

En su intervención, Al Haya no hizo alusiones directas a la propuesta de Trump, enfocándose en cambio en lamentar el ataque contra la delegación negociadora. “Pedimos a Dios Todopoderoso que conceda paciencia, consuelo y tranquilidad a nuestro pueblo, y que derrote a nuestro enemigo”, afirmó.

Los países islámicos: “oportunidad real” la disposición de Hamas a negociar

Se espera que tanto la delegación de Hamas como la de Qatar, Estado mediador junto a Estados Unidos y Egipto, lleguen a El Cairo el lunes para abordar el diálogo indirecto, según la cadena catarí Al Jazeera. El enviado estadounidense en Oriente Medio, Steve Witkoff, viajó el sábado a Egipto para participar en las conversaciones.

Mientras, varios países árabes e islámicos celebraron el domingo la disposición de Hamas a negociar, calificándola de “oportunidad real” para el fin de la guerra. En una declaración conjunta, los ministros de Exteriores de Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudita, Qatar y Egipto acogieron con satisfacción los pasos dados por Hamas.

Los ministros también celebraron el llamamiento de Trump para que Israel “cese de inmediato sus bombardeos” y aplaudieron el anuncio de Hamas sobre su disposición a ceder la administración de Gaza a un comité administrativo de transición compuesto por tecnócratas independientes.

Palestinos observan cómo se eleva el humo tras las explosiones en la ciudad de Gaza, visto desde el centro de la Franja de Gaza. 5 de octubre de 2025. REUTERS/Mahmoud Issa

Trump escribió el sábado en su red Truth Social que “tras las negociaciones, Israel ha aceptado la línea inicial de retirada, la cual hemos mostrado y compartido con Hamas. Cuando Hamas la confirme, el alto el fuego será INMEDIATO”.

Los plazos de la retirada de las tropas israelíes y los lugares donde Israel mantendrá presencia tras su retirada siempre han sido puntos de fricción durante las conversaciones entre las partes. El plan de Trump contempla la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado por Netanyahu.

El ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 causó la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según cifras oficiales israelíes.

La ofensiva de represalia de Israel ha causado la muerte de al menos 67.139 palestinos, según cifras del Ministerio de Salud del territorio controlado por Hamas que las Naciones Unidas consideran fiables.

