Marco Rubio dijo que Israel debe detener los bombardeos sobre Gaza para lograr la liberación de los rehenes

Marco Rubi instó a Israel a detener los bombardeos para lograr la liberación de los rehenes en Gaza (Charly Triballeau/Pool vía REUTERS)

Israel debe detener los bombardeos sobre Gaza para que el grupo terrorista palestino Hamas pueda liberar a los rehenes, afirmó el domingo el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

“Creo que tanto los israelíes como todo el mundo reconocen que no se puede liberar a los rehenes en medio de los ataques, por lo que estos deben cesar”, declaró Rubio en la cadena CBS News.

"No puede haber una guerra en medio de todo esto", agregó.

En un intercambio de mensajes de texto con un reportero de CNN publicado el domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió “sí” cuando se le preguntó si el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, estaba de acuerdo con poner fin a la campaña militar en Gaza.

Los negociadores de Israel y Hamas tenían previsto celebrar conversaciones en la ciudad turística egipcia de Sharm El-Sheikh, y Netanyahu expresó su esperanza de que los rehenes retenidos en Gaza pudieran ser liberados en unos días.

La iniciativa diplomática se produce tras la respuesta positiva del grupo terrorista palestino a la hoja de ruta de Trump para poner fin a los combates y liberar a los cautivos en Gaza a cambio de los palestinos recluidos en cárceles israelíes.

Rubio, que apareció en varios programas de entrevistas dominicales para hablar de la situación en Gaza, dijo en “Meet the Press” de la NBC que había “retos logísticos” que abordar para allanar el camino para la liberación de los rehenes.

También predijo que los objetivos a largo plazo serían “aún más difíciles” de alcanzar, en términos de cómo se gobernará el territorio devastado por la guerra y se desarmará a los militantes.

“No se puede establecer en tres días una estructura de gobierno en Gaza que no sea Hamas. Quiero decir, lleva tiempo”, declaró Rubio a la NBC.

Trump declaró a la CNN que esperaba que “pronto” se aclarara si el grupo terrorista palestino —que llevó a cabo el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel que desencadenó el conflicto— estaba comprometido con la paz.

El presidente estadounidense añadió que, si Hamas se negaba a ceder el poder, se enfrentaría a una “¡destrucción total!“.