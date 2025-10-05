Mundo

El gobierno de Macron anunció la conformación del nuevo gabinete en medio de la crisis política en Francia

El primer ministro Sébastien Lecornu mantiene a la mayoría de los ministros clave en sus carteras, aunque ahora deberá negociar para sobrevivir al Parlamento. Marine Le Pen calificó el anuncio de “patético”

El secretario general francés del Palacio del Elíseo, Emmanuel Moulin, anuncia el primer grupo de nombres de los nuevos ministros que componen el nuevo gabinete, en el Palacio del Elíseo, en París (Christophe Petit Tesson/Pool via REUTERS)

El presidente francés, Emmanuel Macron, nombró un nuevo gobierno el domingo, conformando un equipo bajo la dirección del primer ministro Sébastien Lecornu, mientras lucha por sacar al país de la crisis política.

La nueva composición del gabinete se dio a conocer casi un mes después del nombramiento de Lecornu, el séptimo primer ministro de Macron.

El último primer ministro corre el riesgo de ser derrocado por la oposición en un parlamento profundamente dividido, a pesar de sus esfuerzos por obtener el apoyo de todos los partidos.

Bruno Le Maire, quien fue ministro de Economía de 2017 a 2024, fue nombrado ministro de Defensa.

Emmanuel Macron junto al primer ministro francés Sebastien Lecornu (LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS)

Roland Lescure fue nombrado para asumir la cartera de Economía, con la difícil tarea de presentar un plan presupuestario de austeridad para el próximo año.

Muchos de los demás ministros clave conservaron sus puestos.

El ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, mantuvo su cargo, según informó la presidencia.

El ministro del Interior, Bruno Retailleau, quien se ha comprometido a combatir la inmigración ilegal, y el ministro de Justicia, Gerald Darmanin, permanecieron en sus puestos.

Rachida Dati, ministra de cultura envuelta en escándalos y que será juzgada por corrupción el próximo año, también permaneció en su cargo.

La presidencia reveló un total de 18 nombres, y se anunciarán más nombramientos próximamente.

La líder de extrema derecha, Marine Le Pen, calificó la nueva composición del gabinete de “patética”.

Jordan Bardella, líder de 30 años de su partido, Agrupación Nacional, también se burló del gobierno y reiteró la amenaza de censura.

Marine Le Pen calificó de "patética" la conformación del nuevo gobierno francés (REUTERS/Benoit Tessier)

Le dejamos claro al primer ministro: o rompemos con el pasado o le damos una moción de censura”, declaró en X.

Bardella afirmó que la composición del gabinete “se centraba totalmente en la continuidad y no en la ruptura con el pasado que esperan los franceses”.

Le Pen ha declarado que espera escuchar el discurso de política general de Lecornu el martes antes de decidir cualquier otra acción.

El partido Agrupación Nacional de Le Pen percibe su mejor oportunidad para llegar al poder y ha instado a Macron a convocar elecciones legislativas anticipadas.

“Se oscurece el ánimo”

Lecornu podría ser derrocado a finales de la próxima semana, según Mujtaba Rahman, director para Europa de la firma de análisis de riesgos Eurasia Group.

“Para mí, la cuestión no es tanto la composición del gobierno, sino la supervivencia de Lecornu”, declaró a la AFP. “El ánimo se está oscureciendo”.

Los dos predecesores inmediatos de Lecornu, François Bayrou y Michel Barnier, fueron destituidos en un impasse legislativo por el presupuesto de austeridad francés.

Francia se encuentra sumida en un estancamiento desde que Macron apostó por las elecciones anticipadas a mediados del año pasado con la esperanza de reforzar su autoridad.

Aviso de cierre en la Torre Eiffel por una nueva ronda de huelgas y protestas contra el gobierno, el jueves 2 de octubre de 2025 en París (AP Foto/Michel Euler)

La maniobra fracasó, y los votantes eligieron un parlamento dividido entre tres bloques rivales.

A principios de septiembre, Macron nombró a Lecornu, de 39 años, en un intento por desactivar la creciente crisis política. Optó por uno de sus aliados más cercanos en lugar de buscar ampliar el atractivo del gobierno a todo el espectro político.

Durante el último mes, Lecornu ha mantenido una serie de consultas con aliados centristas y líderes de la oposición de izquierda y derecha en un intento por acordar un pacto de no agresión en el parlamento y aprobar el presupuesto.

Varios partidos de izquierda han amenazado con presentar una moción de censura contra Lecornu.

En los últimos días, Lecornu ha anunciado varias concesiones, incluyendo la promesa de no aprobar a la fuerza su presupuesto de austeridad en el parlamento sin votación, pero miembros de la oposición expresaron su deseo de más.

Durante el fin de semana, Lecornu envió una carta a los líderes del bando centrista de Macron y a los republicanos conservadores pidiendo unidad. “Con una mayoría muy estrecha, el gobierno deberá llegar a acuerdos con otros grupos políticos, sin abandonar sus convicciones”, indica la carta, a la que tuvo acceso la AFP.

(Con información de AFP)

