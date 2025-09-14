Marine Le Pen vaticinó que una moción de censura tumbará al nuevo primer ministro francés “en algunas semanas o meses”

Marine Le Pen, diputada francesa y líder parlamentaria del partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN), hace un gesto durante un mitin político de RN en Burdeos (REUTERS/Stephane Mahe)

Marine Le Pen, líder opositora del ultraderechista Agrupación Nacional (RN), vaticinó este domingo que habrá una moción de censura “en algunas semanas o meses” que hará caer al nuevo Gobierno de Sébastien Lecornu, lo que forzará al presidente de Francia, Emmanuel Macron, a convocar legislativas anticipadas.

“Este Gobierno sufrirá una moción de censura, probablemente en algunas semanas o meses. Habrá elecciones y tendrán la posibilidad de escoger a Jordan Bardella como nuestro primer ministro”, declaró Le Pen en un mitin celebrado en Burdeos (suroeste de Francia).

La tres veces candidata al Elíseo dio por hecho esa llamada a las urnas en caso de otra moción, a pesar de que el poder de convocar legislativas anticipadas reside en el presidente del país, quien puede designar a un primer ministro, como ya hizo tras la caída de François Bayrou el pasado lunes.

El RN ha sido determinante para tumbar a los dos últimos gobiernos franceses, el de Michel Barnier (finales de 2024) y el de François Bayrou (desde diciembre de 2024 hasta esta semana), en respectivas mociones en la Asamblea Nacional, en las que votaron conjuntamente con la izquierda.

En su intervención ante miles de militantes, la líder del RN fue muy crítica con Macron, cuyo poder estimó que “está desgastado, sin energía ni visión ni apoyo popular”.

El recién nombrado primer ministro de Francia, Sebastien Lecornu (LUDOVIC MARIN/Pool vía REUTERS/Archivo)

Insistió en un regreso a las urnas como mejor solución a la crisis política francesa abierta desde las legislativas anticipadas de mediados de 2024, decididas por Macron tras el batacazo de su partido en las europeas.

Le Pen, quien espera poder presentarse a las presidenciales de 2027 si su juicio en apelación de 2026 rebaja la condena que la inhabilita durante cinco años por un caso de malversación, afirmó que la conquista de la jefatura de Gobierno por parte de su candidato Bardella anticipará la del Elíseo.

“La única solución a corto plazo es disolver la Asamblea Nacional” ante una Francia “paralizada” por dos fuerzas “cuyo proyecto es el bloqueo”. Macron está “agotado hasta los huesos” y “se ha echado sobre el balón para impedir que se juegue el partido”, mientras que La Francia Insumisa, “esos guevaristas carnavalescos (...) pretenden bloquear el país haciendo que la pequeña burguesía encapuchada queme contenedores de basura”, dijo Le Pen.

La dirigente de ultraderecha volvió a recordar las medidas políticas que pondrán en marcha si gobiernan, como la “preferencia nacional” que otorgará más derechos a los franceses a la hora de recibir prestaciones o beneficios sociales, y la lucha contra la inmigración.

Marine Le Pen, líder del partido Agrupación Nacional, busca instalar a Jordan Bardella como próximo primer ministro de Francia (REUTERS/Stephane Mahe)

Lo dicho por Le Pen, también fue ratificado por Bardella, quien advirtió este domingo que Lecornu “caerá” como François Bayrou, si no “rompe” con las políticas del presidente Emmanuel Macron.

“Si el nuevo primer ministro no rompe con la política de Emmanuel Macron, caerá naturalmente”, afirmó Bardella y subrayó que su partido “no está en venta al mejor postor macronista”.

“Los únicos responsables de la inestabilidad política no son los que defienden a Francia, sino los que la traicionan”, añadió Bardella. “Para quienes aún no lo han entendido, no somos como ellos. Nuestra única brújula es el interés superior de la nación y la defensa del pueblo francés”, añadió.

Tras la caída de Bayrou, Bardella considera que “estamos en un punto de inflexión en nuestra democracia” y dio por hecho la llegada al poder de su formación, que “tendrá el coraje de reducir el gasto del Estado (...) para sanear todo lo innecesario y que ningún francés tenga que preguntarse dónde va su dinero”.

Según una encuesta de Ipsos publicada este domingo, los políticos más populares para sustituir a Macron en la Presidencia francesa en 2027 son Bardella, con un 35 % de opiniones favorables, y Le Pen, con un 32 %.

(Con información de EFE y Europa Press)