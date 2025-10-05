Mundo

El deshielo de permafrost en Alaska revela riesgos invisibles para infraestructuras y clima global

A medida que el calentamiento global avanza, el descongelamiento en ciudades como Nunapitchuk expone no solo casas y carreteras, sino también enormes reservas de carbono listas para escapar a la atmósfera

Por Joaquín Bahamonde

Guardar
Nunapitchuk, en el norte de
Nunapitchuk, en el norte de Alaska, enfrenta la transformación de su entorno mientras el deshielo avanza y modifica el diario vivir de la comunidad (State of Alaska)

El suelo de Nunapitchuk, pequeña localidad del norte de Alaska, enfrenta una grave inestabilidad: grietas que atraviesan viviendas, filtraciones de aguas residuales, erosión que deja edificios al borde del colapso y charcos persistentes evidencian el rápido avance del deshielo del permafrost, según MIT Technology Review.

Este proceso, impulsado por el cambio climático, no solo altera la vida diaria de las comunidades árticas, sino que también amenaza infraestructuras críticas y plantea desafíos de seguridad y adaptación a nivel global.

El permafrost es una capa de suelo congelada durante al menos dos años, que cubre cerca del 15% del hemisferio norte y sirvió durante siglos como base para pueblos en el Ártico. El calentamiento global, que afecta con mayor intensidad a las regiones polares, está provocando el desmoronamiento de esta base, ocasionando problemas estructurales y ambientales de gran alcance.

En Nunapitchuk, la población debe decidir entre reparar viviendas dañadas o trasladarse a zonas más estables. Los científicos, apoyados en datos satelitales y trabajo en terreno, colaboran con estas comunidades para anticipar riesgos y orientar reubicaciones o refuerzos de infraestructuras.

Las casas construidas cerca del
Las casas construidas cerca del nivel del suelo resultan especialmente vulnerables ante el deterioro repentino del terreno (KYUK)

Riesgos para infraestructuras y tensiones geopolíticas

Los efectos del deshielo no se limitan a la vivienda civil. La infraestructura militar de Alaska —seis bases, cuarenta y nueve puestos de la Guardia Nacional y 21 estaciones de radar para la detección de misiles— se encuentra en situación vulnerable.

Según MIT Technology Review, el 85% del estado se asienta sobre permafrost, exponiendo a la mayoría de estas instalaciones a daños actuales o inminentes.

La Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA) de Estados Unidos incrementó su interés en comprender la dinámica del permafrost, ya que la estabilidad de estas infraestructuras resulta esencial para la seguridad nacional.

El debilitamiento del permafrost expone
El debilitamiento del permafrost expone instalaciones clave a daños, afectando la capacidad de defensa y las rutas estratégicas en el Ártico (KYUK)

El foco de atención también se dirige a infraestructuras estratégicas de países árticos como Rusia, amenazadas en su red vial, oleoductos y bases militares.

En Rusia, el permafrost abarca el 60% del territorio y, según datos oficiales citados por MIT Technology Review, más del 40% de los edificios en el norte sufrieron daños.

El descongelamiento masivo ya provoca
El descongelamiento masivo ya provoca daños en edificaciones y estructuras vitales para ambos países, con efectos en la logística y la seguridad energética (Centro de Investigación Climática Woodwell)

Innovaciones en detección y monitoreo

La dimensión del problema impulsó el desarrollo de nuevas tecnologías de monitoreo. Tradicionalmente, los estudios requerían costosos y extensos trabajos de campo, como la perforación de núcleos de suelo.

Desde 2009, científicos como Kevin Schaefer, del Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences de la Universidad de Colorado Boulder, aplicaron radares satelitales para medir cambios en la elevación y estimar la cantidad de hielo en la capa activa, la franja superficial que alterna entre deshielo y recongelación cada año. Esta técnica permite identificar regiones con exceso de hielo, especialmente propensas a la inestabilidad del terreno.

El avance en teledetección fue notable. Simon Zwieback, especialista en geoespacial y medio ambiente de la Universidad de Alaska Fairbanks, creó algoritmos que, usando datos de radar y temperaturas, modelan digitalmente el subsuelo y estiman el contenido de hielo en grandes áreas.

Estos modelos se validan mediante la comparación con muestras físicas tomadas sobre el terreno, demostrando su utilidad para ingenieros y planificadores civiles y militares.

“Para planificar en estos entornos, realmente necesitamos saber cuánta cantidad de hielo hay, o dónde se encuentran esas zonas ricas en hielo”, explicó Zwieback a MIT Technology Review. Sin embargo, la exactitud de los modelos depende de la comprobación en campo, ya que variables como la humedad y la vegetación pueden variar incluso dentro de una misma zona registrada por satélite.

Herramientas satelitales y modelos digitales
Herramientas satelitales y modelos digitales abren nuevas sendas para pronosticar zonas frágiles y anticipar colapsos en el terreno helado (KYUK)

Adaptación y colaboración para la resiliencia

La cooperación entre científicos y comunidades locales es clave en la búsqueda de soluciones. El proyecto “Permafrost Pathways”, financiado con USD 41 millones por TED Audacious Project, implementa redes de monitoreo terrestre que se complementan con datos satelitales y el saber local.

En Nunapitchuk, la reubicación de la comunidad solo se decidió tras validar con investigadores la estabilidad del nuevo asentamiento, sobre una zona elevada de arena compacta.

Iniciativas como “Weather Stream”, dirigida por Schaefer, buscan que la información científica llegue a los responsables de infraestructuras antes de eventuales colapsos. Sin embargo, la transferencia del conocimiento científico a la ingeniería aplicada continúa siendo un reto.

“Resulta frustrante cuando mucha de esta información que conocemos desde la ciencia, y que ha llegado a la ingeniería, no se ha traducido realmente en la construcción sobre el terreno”, señaló Erin Trochim, geocientífica de la Universidad de Alaska Fairbanks, en declaraciones tomadas por MIT Technology Review.

La coordinación entre científicos y
La coordinación entre científicos y residentes impulsa decisiones informadas frente a las transformaciones aceleradas del clima polar (KYUK)

Las consecuencias del deshielo del permafrost tienen impacto global. Esta capa congelada contiene el doble de carbono que el presente en la atmósfera. Su descongelación libera gases de efecto invernadero y metales pesados, generando un ciclo que acelera el calentamiento global.

Entender la magnitud del fenómeno es esencial para diseñar respuestas eficaces. La ciencia y la colaboración comunitaria emergen como herramientas indispensables para afrontar los desafíos del deshielo del permafrost en el Ártico.

Temas Relacionados

NunapitchukAlaskaDeshieloPermafrostCambio ClimáticoInfraestructuraÁrticoEstados UnidosAgencia Nacional De Inteligencia GeoespacialCalentamiento GlobalNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

La UE dijo que Rusia oculta su “fracaso” militar en Ucrania “con ataques terroristas” contra la población civil

Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea, aseguró que el bloque continental seguirá apoyando a Kiev “el tiempo que sea necesario”. Este domingo Moscú lanzó un bombardeo masivo que dejó al menos cinco muertos

La UE dijo que Rusia

Un veterano israelí de 73 años comparó la Guerra de Yom Kippur con Gaza: “Esta es la más larga y más dura que hemos tenido”

El teniente coronel Shlomo Nachma combatió en 1973 contra ejércitos convencionales durante 19 días. Ahora lleva casi dos años movilizado contra Hamas. “Cuando luchas contra ejércitos sabes con quién hablar. Con los terroristas, no sabes nada”, afirma en una entrevista con Infobae

Un veterano israelí de 73

Netanyahu ordenó pausar “ciertos ataques” en Gaza antes de las negociaciones con los terroristas de Hamas

El Ejército israelí solo permitirá acciones defensivas antes de las conversaciones previstas para el lunes en El Cairo. La portavoz del premier aclaró que no hay cese de hostilidades oficial

Netanyahu ordenó pausar “ciertos ataques”

Tragedia en Indonesia: aumentó a 40 la cifra de muertos tras el colapso de una escuela en Java

Los equipos de emergencia intensificaron la búsqueda de estudiantes desaparecidos tras el derrumbe de una sala de oración en Sidoarjo, mientras crece la indignación por la construcción ilegal que habría provocado la tragedia

Tragedia en Indonesia: aumentó a

La OPEP+ aumentará su producción de crudo en noviembre a 137.000 barriles diarios

Se trata del octavo incremento mensual consecutivo

La OPEP+ aumentará su producción
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ministro de Defensa negó cualquier

Ministro de Defensa negó cualquier posibilidad de envío de tropas a Palestina: “Quien diga lo contrario es un mitómano”

Chats, armas y cupos: los secretos del ‘Monstruo’ y su red criminal que operó por años con apoyo policial en el Cono Norte

El exministro Daniel Palacios criticó a los tres precandidatos del Pacto Histórico: “Los tres mosqueteros del mal”

Tras escándalos en 1er año de gobierno, Sheinbaum advierte: “Quien traiciona al pueblo enfrenta a la justicia”

Exministro José Manuel Restrepo lanzó duras críticas contra Ángela María Robledo por Ecopetrol: “Hace rato usted no estaría”

INFOBAE AMÉRICA
Al menos 22 activistas de

Al menos 22 activistas de la flotilla están en huelga de hambre, seis de ellos españoles

Netanyahu confirma el envío de una delegación a Egipto para negociar sobre Gaza

(Crónica) El City impone la ley de Haaland y Grealish hace ganar al Everton

La UE dijo que Rusia oculta su “fracaso” militar en Ucrania “con ataques terroristas” contra la población civil

Hansi Flick: "Cuando volvamos del parón lucharemos por todo"

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny inauguró la temporada

Bad Bunny inauguró la temporada de “SNL” con un mensaje sobre su elección para el Super Bowl y un sketch en homenaje a “El Chavo del 8”

Por qué la nueva canción de Taylor Swift está reavivando el interés por Elizabeth Taylor

El bailarín que participó como testigo en el juicio contra Diddy Combs opinó sobre la sentencia: “Siento mucha empatía”

La dura confesión de la primera hija de Martin Scorsese: “Veía a mi papá una o dos veces al año”

El príncipe William confesó que es fan de “American Pie” y reveló con quién la vio por primera vez