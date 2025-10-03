Los apellidos más comunes del mundo y su historia en cada continente

El análisis global revela que Wang es el apellido más común del mundo, con más de 106 millones de personas (Imagen ilustrativa Infobae)

La presencia de ciertos apellidos en millones de personas refleja recorridos históricos de migraciones, colonización y desarrollo cultural en todo el mundo. Los apellidos más frecuentes en cada continente tienen orígenes diversos y sus historias permiten comprender dinámicas sociales, religiosas y políticas que marcaron comunidades enteras.

Según el sitio web de genealogía Forebears, en África el apellido más común es Mohamed, que pertenece a unos 7,5 millones de habitantes en el continente. Le siguen apellidos con ligeras variaciones fonéticas, como Mohammed (4,9 millones), Muhammed (1,8 millones) y Mahamat (829.000), todos de raíz similar. En conjunto, suman cerca de 15 millones de personas que comparten apellidos derivados de Mahoma. De acuerdo con el portal HowStuffWorks, la diseminación de estos nombres está ligada a la expansión del Islam y a los procesos de colonización musulmana en el norte y parte del oeste de África.

El predominio de apellidos en Asia también encierra fenómenos de larga data. Según Forebears, Wang es el apellido más frecuente del mundo y encabeza la lista de Asia, con más de 106 millones de personas. Li sigue en importancia, con alrededor de 105 millones. Esta distribución se explica, en parte, por la densidad de la población china y la antigüedad de registros genealógicos. De acuerdo con el mismo sitio, otros apellidos destacados en Asia incluyen Kim, Lee y Park, que predominan en Corea, así como Devi en la India y Nguyen en Vietnam, cada uno con significados históricos y tradiciones propias en sus respectivos países.

En Europa, el apellido García lidera el ranking, con 1,7 millones de personas que lo portan, siendo también el más popular de España. Según HowStuffWorks, García proviene del término vasco para “oso”. Otros apellidos representativos del continente son Müller, el que indica el oficio de molinero y se encuentra en países de habla alemana, así como en adaptaciones en España (Molina) y Ucrania (Melnik). Este patrón ilustra cómo los apellidos ocupacionales se difundieron en áreas agrícolas donde el oficio de molinero tuvo gran relevancia.

García encabeza la lista de apellidos en Europa, con raíces vascas y presencia destacada en España (ABC)

De acuerdo con el mismo portal, otros apellidos sobresalientes en Europa, especialmente en Irlanda y el Reino Unido, son Murphy (en Irlanda, relacionado con el término “guerrero del mar”), Smith (el más común en Escocia y también popular en Inglaterra, propio de herreros o artesanos) y Jones (predominante en Gales). Estas denominaciones reflejan profesiones o características familiares heredadas por generaciones.

El análisis de los apellidos en Norteamérica muestra una fuerte influencia de la colonización. Según los datos de Forebears, los apellidos más comunes en el continente son de origen hispano, pues la región incluye a México, Centroamérica y el Caribe, zonas de amplia colonización española. No obstante, si el análisis se centra exclusivamente en Canadá y Estados Unidos, el apellido Smith ocupa el primer lugar, seguido por Johnson, Williams, Brown y Jones. Estos nombres se relacionan con los apellidos de colonizadores europeos de origen inglés, escocés y galés. De acuerdo con HowStuffWorks, Smith es también el apellido más frecuente en Inglaterra, donde su origen se vincula al trabajo de herreros.

En Oceanía, continente que abarca las islas del Pacífico, Australia y Nueva Zelanda, las tradiciones en cuanto a apellidos tuvieron desarrollos distintos. Según Forebears, antes de la colonización europea muchos pueblos originarios de la región carecían de apellidos. Con la llegada de los colonizadores británicos, parte de la población local adoptó apellidos basados en los nombres que sus conquistadores les otorgaron. De acuerdo con el sitio HowStuffWorks, en la actualidad predominan los apellidos anglosajones debido a la influencia y migración de personas de Reino Unido e Irlanda a Australia y Nueva Zelanda, países que reúnen casi tres cuartas partes de la población de la región.

En África, Mohamed y sus variantes lideran por influencia de la expansión islámica y la colonización musulmana (Foto: Andina)

En Sudamérica, los apellidos más comunes no siempre corresponden a raíces españolas. Según Forebears, aunque una gran parte de los habitantes de los países sudamericanos desciende de españoles, Brasil —donde vive aproximadamente la mitad de la población sudamericana— fue colonizado por Portugal. Por esa razón, los apellidos portugueses son predominantes. De acuerdo con HowStuffWorks, algunos de los más extendidos son Ferreira (relacionado con el oficio de herrero) y Da Silva (ligado a zonas boscosas). Otros apellidos típicos de la región tienen significados similares y variaciones según las lenguas de origen.

La elección y permanencia de un apellido dependen de múltiples factores. Muchas sociedades utilizaron apellidos para describir rasgos personales, oficios, ubicaciones geográficas, filiaciones familiares o características físicas. Sin embargo, no todos se ajustan perfectamente a estas categorías. En algunos casos, el apellido fue impuesto. Según fuentes históricas, durante la esclavitud en Estados Unidos, muchas personas negras adoptaron los apellidos de quienes los subyugaron, como Williams, Davis o Jackson.

Con el tiempo, las migraciones influyeron en la adaptación y transformación de estos apellidos. De acuerdo con HowStuffWorks, muchos inmigrantes al llegar a países de destino modificaron o acortaron sus apellidos para adaptarse a la lengua, ortografía y pronunciación del lugar. Ejemplos abundan entre familias de origen polaco, ruso u otras nacionales, cuyos apellidos cambiaron de forma por espejismos administrativos o por elección personal.

A nivel global, Wang sobresale como el apellido más frecuente, asociado a más de 106 millones de personas y traducido del mandarín como “príncipe” o “rey”. Según el análisis de HowStuffWorks, el origen de esta prevalencia se remonta a la dinastía Xin en China, cuando familias reales adoptaron el apellido Wang como estrategia de protección. Esta costumbre inició una tradición que persiste hasta hoy, reforzada por el tamaño de la población china y la herencia cultural milenaria.

Los apellidos narran historias colectivas de orígenes y trayectorias. Desde la expansión religiosa y política hasta las migraciones modernas, cada uno encierra un fragmento de la memoria y la identidad de millones de personas a lo largo del tiempo.