Ministros de Defensa de Rusia y Corea del Norte inauguraron un monumento a la "hermandad militar" entre ambas naciones

El ministro de Defensa de Rusia, Andrei Belousov, se reunió este miércoles en la región de Moscú con su homólogo de Corea del Norte, No Gwang-chol, según informó la agencia estatal rusa TASS. Ambos participaron en una ceremonia donde se inauguró un monumento conmemorativo en honor a los partisanos coreanos que lucharon junto a las fuerzas soviéticas durante la Segunda Guerra Mundial.

En el evento, se destacó el papel de la “hermandad inquebrantable” entre ambos pueblos, así como la importancia que ambos gobiernos otorgan a los lazos históricos y militares que se han forjado a lo largo de las décadas.

Durante el acto, Belousov fue citado en el canal oficial de Telegram del Ministerio de Defensa ruso diciendo: “Este monumento puede considerarse con razón un símbolo de la inquebrantable hermandad de nuestros pueblos. Durante años de duras pruebas, nuestros camaradas coreanos marcharon junto al Ejército Rojo hacia la tan ansiada victoria, la independencia y el renacimiento de la patria”.

El ministro de Defensa ruso también aprovechó la ocasión para subrayar la continuidad de la cooperación, aludiendo al apoyo reciente de soldados norcoreanos en la región de Kursk, donde, en agosto de 2024, el ejército ucraniano irrumpió en territorio ruso, siendo posteriormente expulsado en primavera.

Como muestra de gratitud, Belousov otorgó a la delegación norcoreana una réplica en miniatura de la estatua inaugurada, destinada al dictador norcoreano Kim Jong-un.

El ministro de Defensa de Rusia, Andrei Belousov, recibió en Moscú a su homólogo de Corea del Norte, No Gwang-chol

El acto fue respaldado además por palabras del asesor presidencial ruso y ex ministro de Cultura, Vladimir Medinski, quien resaltó el carácter histórico de la relación entre ambos países y definió el monumento como “un símbolo de una hermandad militar forjada a sangre y fuego.”

La delegación norcoreana, por su parte, se comprometió a “apoyar plenamente la lucha del gobierno, el ejército y el pueblo de Rusia”, mostrando una vez más la sintonía estratégica entre Moscú y Pyongyang. Este apoyo ha sido objeto de atención en los informes de inteligencia. Un documento presentado por el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur (NIS), y revelado en abril ante el Parlamento surcoreano, estimó que Corea del Norte ha enviado a Rusia unos 15.000 efectivos, de los cuales aproximadamente 4.700 habrían causado baja, incluyendo unas 600 muertes.

A principios de mes, medios rusos informaron de la participación de soldados ucranianos en tareas de desminado en la región de Kursk. Esta información añade complejidad a la situación militar en la zona, marcada por la constante presencia de fuerzas extranjeras.

En el contexto de los crecientes vínculos diplomáticos, Moscú y Pyongyang firmaron este verano un acuerdo de cooperación cultural que refuerza el intercambio y la colaboración bilateral. Sin embargo, la agencia TASS no proporcionó detalles sobre otros temas tratados durante la visita de la delegación norcoreana a Rusia.

(Con información de EFE y Reuters)