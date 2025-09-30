Un buque neerlandés quedó a la deriva en el mar Rojo tras un ataque atribuido a los rebeldes hutíes de Yemen (ARCHIVO)

Un buque mercante con bandera de Países Bajos permanece a la deriva en el mar Rojo tras ser atacado el lunes frente a las costas de Yemen, donde operan los rebeldes hutíes que ocupan la región, según confirmó la misión naval de la Unión Europea (UE) ‘Aspides’ este martes. El MV Minervagracht, operado por la empresa neerlandesa Spliethoff, sufrió “daños considerables” y un incendio a consecuencia del ataque, que dejó, al menos, dos tripulantes heridos.

‘Aspides’ explicó en un comunicado que, tras el ataque, el buque quedó inmovilizado y que las operaciones de evacuación y asistencia médica concluyeron con éxito, trasladando a los 19 tripulantes del carguero a Yibuti. Según esta misión europea, diez de los evacuados fueron transportados a bordo del HS Spetsai, ocho por una fragata francesa, mientras que un tripulante gravemente herido fue evacuado mediante un helicóptero francés.

La empresa Spliethoff, con sede en Ámsterdam, informó previamente a Europa Press que dos miembros de la tripulación resultaron heridos y que la extensión de las lesiones aún se desconoce. Según la compañía, el ataque involucró un artefacto explosivo no identificado, provocando el incendio en el barco, que se encontraba navegando en el golfo de Adén. La firma añadió que las labores de rescate fueron realizadas con la colaboración de distintos buques en la zona y que los heridos recibieron atención médica de inmediato.

El ataque contra el carguero se registró frente las costas de Yemen controladas por los rebeldes hutíes (AP/ARCHIVO)

Aunque ningún grupo ha reivindicado el ataque, varias fuentes, incluyendo a Aspides, apuntan a los rebeldes hutíes como posibles responsables, debido al incremento de su ofensiva contra embarcaciones en el mar Rojo y el golfo de Adén desde el inicio del conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas en Gaza. Los hutíes, respaldados por Irán y controladores de amplias zonas de Yemen, han prometido intervenir contra intereses israelíes y han advertido contra la navegación de naves que hayan visitado puertos israelíes.

De acuerdo con la información de la United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), el ataque al MV Minervagracht ocurrió a 128 millas náuticas al sur del puerto de Adén a las 08:22 GMT del lunes. UKMTO recibió el reporte del incidente que luego fue confirmado por la empresa propietaria del buque. Además, la compañía de seguridad marítima británica Ambrey señaló que la misma nave había sido objeto de un intento previo de ataque el pasado 23 de septiembre durante su trayecto hacia Yibuti.

El MV Minervagracht había zarpado de Yibuti el 26 de este mes y se dirigía al puerto de Bombai, en India. Según puntualizó ‘Aspides’, la embarcación representa actualmente un peligro para la navegación en la zona, por lo que instó a “actuar con cautela” y elevó su preocupación por las amenazas constantes a la libertad de navegación y la seguridad de la tripulación y la región.