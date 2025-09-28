Mundo

Un ex primer ministro italiano vio a Putin en China y dijo que quedó “impactado” por su estado: “Parecía Berlusconi al final”

Massimo D’Alema coincidió con el líder ruso durante las celebraciones del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en Beijing. Dijo que lo vio “muy fatigado” y que “tenía a su lado dos personas que lo sostenían”

Guardar
El presidente chino, Xi Jinping,
El presidente chino, Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladimir Putin, caminan en la residencia personal del líder chino Zhongnanhai en Beijing, China, el 2 de septiembre de 2025. (Sputnik/Alexander Kazakov/REUTERS)

El ex primer ministro italiano Massimo D’Alema reveló que quedó “impactado por las condiciones de Vladimir Putin” durante un encuentro en Beijing, describiendo al líder ruso como “muy fatigado” y comparándolo con “el último Berlusconi”, según reportó el diario Corriere della Sera.

D’Alema confió a algunos amigos que Putin le “pareció muy fatigado” tras regresar de China, donde había sido invitado por el gobierno de Beijing para las celebraciones del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial hace un par de semanas.

Según el relato del ex primer ministro italiano, recogido por el Corriere della Sera, Putin “tenía a su lado dos personas que lo sostenían” durante el encuentro. El periódico no especificó cuándo ni dónde D’Alema observó esta escena, pero aseguró que quienes escucharon su testimonio “le dieron crédito”.

“Parecía ver a Silvio Berlusconi en el último período”, habría declarado D’Alema, según el reporte, estableciendo una comparación con el ex primer ministro italiano —fallecido en 2023 por una leucemia mielomonocítica crónica— en sus últimos meses.

D’Alema, quien fue primer ministro de Italia entre 1998 y 2000 y posteriormente viceprimer ministro y ministro de Exteriores entre 2006 y 2008 en gobiernos de centroizquierda, es una figura prominente de la política italiana.

El candidato a primer ministro
El candidato a primer ministro Romano Prodi, en el centro, y Massimo d'Alema, entonces líder del Partido Demócrata de Izquierda, en una foto de 1996. (Foto AP/Massimo Sambucetti)

Las observaciones de D’Alema reavivan las especulaciones sobre el estado de salud del presidente ruso, tema que ha sido objeto de rumores persistentes desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

El Corriere della Sera señaló que D’Alema “abstuvo cuidadosamente de aventurar un diagnóstico” y “se limitó a una representación del episodio”, sin hacer afirmaciones médicas específicas sobre el estado del líder ruso.

Las especulaciones sobre la salud de Putin se han intensificado en los últimos meses. En marzo pasado, el presidente ucraniano Volodímir Zelensky declaró en una entrevista que Putin “morirá pronto”, afirmando que “eso es un hecho, y llegará a su fin”.

Entre los rumores que han circulado figuran supuestos padecimientos como accidentes cardiovasculares, varios tipos de cáncer y la enfermedad de Parkinson. El ex asesor del Kremlin Abbas Gallyamov, quien fue redactor de discursos de Putin, sugirió que el mandatario podría haber sufrido un “mini accidente cerebrovascular” en 2022.

El Kremlin ha rechazado sistemáticamente todas estas afirmaciones. El portavoz presidencial Dmitri Peskov ha calificado los rumores sobre la salud de Putin como “noticias falsas” y ha insistido en que el presidente “goza de buena salud”.

La inteligencia occidental también ha desestimado las especulaciones. En julio de 2022, el director de la CIA, William Burns, declaró durante el Foro de Seguridad de Aspen: “Hay muchos rumores sobre la salud del presidente Putin y, por lo que podemos decir, está completamente demasiado sano”.

Richard Moore, jefe del MI6 británico, coincidió con la evaluación estadounidense: “No hay evidencia de que Putin esté sufriendo una enfermedad grave”.

No obstante, se sabe que Putin mantiene medidas extremas de privacidad médica. Durante sus viajes al extranjero, agentes del Servicio de Seguridad Federal ruso recolectan sus desechos biológicos para evitar que sean analizados y se pueda obtener información sobre su estado de salud o posibles medicamentos.

Vladimir Putin acompañado al baño por seis miembros de su séquito durante un viaje en 2019

Durante el mismo evento en Beijing, surgió también una conversación captada por micrófonos abiertos entre Putin y Xi Jinping sobre la longevidad humana. En el intercambio, Xi comentó que “antes, la gente rara vez vivía hasta los 70 años, pero hoy en día, a los 70 años todavía se es un niño”. Putin respondió que “con el desarrollo de la biotecnología, los órganos humanos pueden trasplantarse continuamente y las personas pueden vivir cada vez más jóvenes, e incluso alcanzar la inmortalidad”. Xi concluyó afirmando que “las predicciones apuntan a que, en este siglo, existe la posibilidad de vivir hasta los 150 años”.

Putin, Xi y Kim hablan de “alcanzar la inmortalidad” en una conversación captada con micrófonos abiertos

Putin posteriormente confirmó la conversación en una rueda de prensa, señalando que los avances médicos modernos hacen prever que “la esperanza de vida aumentará significativamente” y que “debemos pensar en ello”.

Los rumores sobre líderes autoritarios han sido históricamente comunes, con especulaciones similares sobre la salud del líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente chino Xi Jinping durante la pandemia de coronavirus.

Temas Relacionados

Vladimir PutinMassimo D’AlemaRusiaItaliaLa Salud De PutinChinaUltimas noticias américa

Últimas Noticias

El auge del ciberespionaje chino enciende las alarmas en Occidente

Expertos advierten sobre el impacto de las operaciones encubiertas del Ministerio de Seguridad del Estado de China en infraestructuras críticas de Estados Unidos y Europa, generando preocupación por la seguridad tecnológica global

El auge del ciberespionaje chino

Dinamarca prohibió el vuelo de drones civiles para reforzar la seguridad durante la cumbre de líderes de la Unión Europea

La decisión se produce tras una serie de avistamientos de aparatos desconocidos en varias zonas del país desde el pasado 22 de septiembre

Dinamarca prohibió el vuelo de

El papa León XIV proclamará “Doctor de la Iglesia” al cardenal inglés John Henry Newman

El próximo 1 de noviembre el teólogo del siglo XIX obtendrá uno de los mayores honores eclesiásticos por su influencia en la renovación espiritual y su papel clave en el desarrollo del pensamiento cristiano

El papa León XIV proclamará

El papa León XIV expresó su dolor por las víctimas y desaparecidos por los tifones en Asia

Durante el rezo del Ángelus, el pontífice manifestó su solidaridad con las comunidades afectadas por los recientes desastres naturales en Filipinas, Taiwán, Hong Kong, Guangdong y Vietnam, resaltando la difícil situación de los más vulnerables

El papa León XIV expresó

Israel celebró la reimposición de sanciones contra el régimen de Irán: “Es un avance importante”

El Ministerio de Exteriores israelí insistió en la necesidad de evitar que la República Islámica tenga armas nucleares. Las restricciones incluyen embargo de armas, congelamiento de activos y prohibiciones bancarias

Israel celebró la reimposición de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Si haces estas cosas, arruinarás

Si haces estas cosas, arruinarás la vida de tus hijos, según una psicóloga

Caviar mexicano: el alimento que posee 80 por ciento de proteína y cero grasa, ideal para aumentar masa muscular

Tripre femicidio narco: la madre de una de las víctimas puso en duda la autoría de “Pequeño J”

¿Sabes italiano? Suiza busca trabajadores por un sueldo medio de 70.000 euros al año

Así reaccionaron las redes sociales a la cancelación del concierto de Kendrick Lamar: memes y mucha ironía fueron las estrellas de la noche

INFOBAE AMÉRICA
(Previa) El Valencia quiere hacerse

(Previa) El Valencia quiere hacerse fuerte en Mestalla ante el necesitado Oviedo

Feijóo presume junto a sus 'barones' de un PP unido pero con "matices y acentos": "No soy un déspota ni hago purgas"

Aena aconseja consultar vuelos por el aviso rojo de lluvias torrenciales en Valencia, Castellón y Tarragona

El Nobel de Economía Stiglitz habla de "claro genocidio" en Gaza

Las milicias de Hamás anuncian que han perdido contacto con dos de los rehenes israelíes

ENTRETENIMIENTO

Kunal Nayyar revela cómo las

Kunal Nayyar revela cómo las risas con Simon Helberg marcaron el rodaje de “The Big Bang Theory”

El papel de una prueba de ADN en el reencuentro de Billy Idol con un hijo desconocido tras más de 30 años de silencio

Clint Eastwood y John Wayne: cómo “Harry, el Sucio” los enfrentó y transformó el cine de acción para siempre

“Manual de supervivencia escolar de Ned”: así luce el elenco a 18 años del final de la querida serie de Nickelodeon

El podcast que destapa las consecuencias negativas de America’s Next Top Model