Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un creen que los hombres van a poder vivir 150 años y hablaron de “alcanzar la inmortalidad”

Putin, Xi y Kim hablan de “alcanzar la inmortalidad” en una conversación captada con micrófonos abiertos

El presidente chino, Xi Jinping, comentó la posibilidad de que las personas vivan hasta los 150 años durante un momento en el que los micrófonos estaban abiertos con sus homólogos ruso y norcoreano, una rara oportunidad de escuchar una conversación espontánea entre tres de los autócratas más prominentes del mundo.

La conversación entre Xi, Vladimir Putin y Kim Jong-un fue captada en directo mientras los líderes subían a la Puerta de Tiananmen en Beijing, donde iban a asistir a una ceremonia conmemorativa del 80º aniversario de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial el miércoles. Los primeros en señalarlo fueron los usuarios de las redes sociales que veían las celebraciones en torno al desfile militar de China.

El audio de la conversación sobre la longevidad duró menos de un minuto, se cortó en algunos momentos y solo se captaron fragmentos de la interacción. Se escuchó a Xi decir en mandarín “hoy en día” y “70 años”.

A continuación, se oyó a un traductor, aparentemente transmitiendo las palabras de Xi, decir en ruso: “Antes, la gente rara vez vivía hasta los 70 años, pero hoy en día, a los 70 años todavía se es un niño”.

Putin respondió entonces, gesticulando con los dedos mientras hablaba, con un comentario que no se pudo oír claramente en la transmisión.

“Alcanzar la inmortalidad”

A continuación, un traductor pareció transmitir los comentarios del líder ruso, diciendo en mandarín: “Con el desarrollo de la biotecnología, los órganos humanos pueden trasplantarse continuamente y las personas pueden vivir cada vez más jóvenes, e incluso alcanzar la inmortalidad”.

A continuación, se oyó a otro traductor repetir en coreano una referencia a los trasplantes de órganos.

Xi volvió a hablar en mandarín en el comentario final, mientras la cámara cortaba la imagen: “Las predicciones apuntan a que, en este siglo, existe la posibilidad de vivir hasta los 150 años”.

Putin confirmó la conversación en respuesta a una pregunta en una rueda de prensa con periodistas rusos al final de su visita a China.

Vladimir Putin afirma que habló sobre la longevidad con Xi Jinping

Los avances de la medicina moderna, incluida la cirugía de sustitución de órganos, hacen prever que “la esperanza de vida aumentará significativamente”, afirmó Putin. “Esto tendrá consecuencias sociales, políticas y económicas. Por supuesto, también debemos pensar en ello”.

La conversación tuvo lugar pocos minutos antes de que Xi pronunciara un discurso para conmemorar la victoria de China contra la agresión japonesa, seguido de un elaborado desfile de nuevas armas en una muestra del creciente poderío de la nación. Los traductores caminaban detrás de los tres líderes, con Xi flanqueado por Putin a su derecha y Kim a su izquierda.

La edad y la salud han sido motivo de preocupación para los tres líderes, ninguno de los cuales ha nombrado sucesores claros. Xi, de 72 años, puso fin a los límites del mandato presidencial y se dispone a iniciar un posible cuarto mandato al frente de China en 2027, mientras que Putin, también de 72 años, ha modificado las leyes de su país para poder gobernar Rusia durante más tiempo. Kim, de 41 años, llevó a su hija a Beijing, lo que alimentó las especulaciones de que la está preparando para ser su sucesora.

El momento destacó en un evento muy coreografiado en el centro del poder de una nación que controla estrictamente la información y el mensaje que quiere transmitir al mundo exterior.

Las interacciones improvisadas son poco frecuentes en China. En 2022, a mitad de la sesión de clausura de la reorganización de la dirección del Partido Comunista, que se celebra dos veces por década, el antiguo líder Hu Jintao fue sacado del escenario en una misteriosa salida que acaparó los titulares del evento. La agencia oficial de noticias Xinhua dijo más tarde que Hu no se encontraba bien y necesitaba descansar.

Xi también fue sorprendido por un micrófono abierto en 2022 en la cumbre del Grupo de los 20 en Indonesia, cuando acusó al ex primer ministro canadiense Justin Trudeau de filtrar detalles de una reunión privada.

(Con información de Bloomberg)