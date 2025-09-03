Mundo

Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un creen que los hombres van a poder vivir 150 años y hablaron de “alcanzar la inmortalidad”

En una charla sin percatarse que tenían micrófonos abiertos, dialogaron sobre de avances biotecnológicos y trasplantes de órganos. El jefe del Kremlin lo admitió ante la prensa y dijo: “Debemos pensar en ello”

Guardar
Putin, Xi y Kim hablan de “alcanzar la inmortalidad” en una conversación captada con micrófonos abiertos

El presidente chino, Xi Jinping, comentó la posibilidad de que las personas vivan hasta los 150 años durante un momento en el que los micrófonos estaban abiertos con sus homólogos ruso y norcoreano, una rara oportunidad de escuchar una conversación espontánea entre tres de los autócratas más prominentes del mundo.

La conversación entre Xi, Vladimir Putin y Kim Jong-un fue captada en directo mientras los líderes subían a la Puerta de Tiananmen en Beijing, donde iban a asistir a una ceremonia conmemorativa del 80º aniversario de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial el miércoles. Los primeros en señalarlo fueron los usuarios de las redes sociales que veían las celebraciones en torno al desfile militar de China.

El audio de la conversación sobre la longevidad duró menos de un minuto, se cortó en algunos momentos y solo se captaron fragmentos de la interacción. Se escuchó a Xi decir en mandarín “hoy en día” y “70 años”.

A continuación, se oyó a un traductor, aparentemente transmitiendo las palabras de Xi, decir en ruso: “Antes, la gente rara vez vivía hasta los 70 años, pero hoy en día, a los 70 años todavía se es un niño”.

Putin respondió entonces, gesticulando con los dedos mientras hablaba, con un comentario que no se pudo oír claramente en la transmisión.

“Alcanzar la inmortalidad”

A continuación, un traductor pareció transmitir los comentarios del líder ruso, diciendo en mandarín: “Con el desarrollo de la biotecnología, los órganos humanos pueden trasplantarse continuamente y las personas pueden vivir cada vez más jóvenes, e incluso alcanzar la inmortalidad”.

A continuación, se oyó a otro traductor repetir en coreano una referencia a los trasplantes de órganos.

Xi volvió a hablar en mandarín en el comentario final, mientras la cámara cortaba la imagen: “Las predicciones apuntan a que, en este siglo, existe la posibilidad de vivir hasta los 150 años”.

Putin confirmó la conversación en respuesta a una pregunta en una rueda de prensa con periodistas rusos al final de su visita a China.

Vladimir Putin afirma que habló sobre la longevidad con Xi Jinping

Los avances de la medicina moderna, incluida la cirugía de sustitución de órganos, hacen prever que “la esperanza de vida aumentará significativamente”, afirmó Putin. “Esto tendrá consecuencias sociales, políticas y económicas. Por supuesto, también debemos pensar en ello”.

La conversación tuvo lugar pocos minutos antes de que Xi pronunciara un discurso para conmemorar la victoria de China contra la agresión japonesa, seguido de un elaborado desfile de nuevas armas en una muestra del creciente poderío de la nación. Los traductores caminaban detrás de los tres líderes, con Xi flanqueado por Putin a su derecha y Kim a su izquierda.

La edad y la salud han sido motivo de preocupación para los tres líderes, ninguno de los cuales ha nombrado sucesores claros. Xi, de 72 años, puso fin a los límites del mandato presidencial y se dispone a iniciar un posible cuarto mandato al frente de China en 2027, mientras que Putin, también de 72 años, ha modificado las leyes de su país para poder gobernar Rusia durante más tiempo. Kim, de 41 años, llevó a su hija a Beijing, lo que alimentó las especulaciones de que la está preparando para ser su sucesora.

El momento destacó en un evento muy coreografiado en el centro del poder de una nación que controla estrictamente la información y el mensaje que quiere transmitir al mundo exterior.

Las interacciones improvisadas son poco frecuentes en China. En 2022, a mitad de la sesión de clausura de la reorganización de la dirección del Partido Comunista, que se celebra dos veces por década, el antiguo líder Hu Jintao fue sacado del escenario en una misteriosa salida que acaparó los titulares del evento. La agencia oficial de noticias Xinhua dijo más tarde que Hu no se encontraba bien y necesitaba descansar.

Xi también fue sorprendido por un micrófono abierto en 2022 en la cumbre del Grupo de los 20 en Indonesia, cuando acusó al ex primer ministro canadiense Justin Trudeau de filtrar detalles de una reunión privada.

(Con información de Bloomberg)

Temas Relacionados

Xi JinpingVladimir PutinKim Jong-unRusiaChinaCorea del NorteUltimas noticias américa

Últimas Noticias

El terremoto en Afganistán: una tragedia que desnuda la vulnerabilidad estructural de un país en crisis

La devastación causada por el sismo en Kunar reveló la magnitud de la fragilidad institucional y humanitaria del país, donde la emergencia se agrava por décadas de conflicto y abandono estructural

El terremoto en Afganistán: una

Ucrania calificó de inaceptable el desafío de Putin, que “invitó” a Zelensky a viajar a Moscú

El canciller de Kiev aseguró que “al menos siete países están dispuestos a ser anfitriones de una reunión entre ambos líderes para poner fin a la guerra”

Ucrania calificó de inaceptable el

La muerte que sacude Necker Island, la isla privada de Richard Branson y los secretos de un refugio exclusivo

Un enclave de lujo convertido en escenario de dramas y supervivencia. Entre huracanes, incendios y visitas ilustres, la isla esconde historias que pocos conocen

La muerte que sacude Necker

Israel aseguró haber descabezado por cuarta vez al grupo armado Brigadas Muyahidín en un ataque en Gaza

La operación fue perpetrada la semana pasada en Nuseirat contra Mesbá Salim Dayá, el hombre que estuvo detrás del reclutamiento de terroristas en Cisjordania

Israel aseguró haber descabezado por

“Abajo el fascismo rojo”: la singular protesta que desafió al régimen chino antes del Desfile de la Victoria

Frases críticas al Partido Comunista fueron proyectadas en un edificio de Chongqing, al suroeste del territorio, mientras en Beijing celebraban el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial con exhibicionismo militar

“Abajo el fascismo rojo”: la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Avance contra la demencia: dos

Avance contra la demencia: dos vacunas destinadas a otras enfermedades podrían reducir el riesgo de demencia

Papá de Valeria Afanador tomó decisión con la continuidad de sus otros hijos en el colegio de Cajicá

Impiden entrar al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, al recinto del Senado para la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional: “Y dicen que el dictador es Petro”

La Policía Nacional sorprende de madrugada a un niño que transportaba droga, un arma y cartuchos: había aceptado el encargo a cambio de 20 euros

Sheinbaum exige respeto a la ley tras resistencia el cambio en el Poder Judicial

INFOBAE AMÉRICA
El terremoto en Afganistán: una

El terremoto en Afganistán: una tragedia que desnuda la vulnerabilidad estructural de un país en crisis

El sorprendente destino de las turbinas eólicas desechadas: viviendas únicas y sostenibles

Álvaro Morata: "A la selección hay que venir aunque sea para llevar el material"

Elecciones Buenos Aires 2025: los candidatos a senadores provinciales en la Quinta sección

VÍDEO: Putin reta a Zelenski a viajar a Moscú para una reunión

ENTRETENIMIENTO

Dwayne “La Roca” Johnson sorprende

Dwayne “La Roca” Johnson sorprende en Venecia con “The Smashing Machine”

Travis Kelce habló sobre su compromiso con Taylor Swift: “Todavía me emociono”

Sabrina Carpenter defendió su imagen y estilo actual: “Me siento más sexy cuando me siento yo misma”

“Merlina”: así fue el cameo de Lady Gaga en la temporada 2 de la serie

El hijo de Ozzy Osbourne arremetió contra Roger Waters por sus comentarios despectivos hacia el fallecido rockero