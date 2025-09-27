Kim Jong-un ordenó que todos los recursos de Corea del Norte sean destinados a su programa nuclear

El dictador norcoreano Kim Jong-un se reunió con científicos y técnicos de campos relacionados con la energía nuclear para debatir sobre la producción de materiales nucleares y armas nucleares, en Corea del Norte, el 26 de septiembre de 2025, en esta fotografía publicada este 27 de septiembre de 2025 por la agencia oficial de noticias norcoreana Korean Central News Agency (KCNA vía REUTERS)

El dictador norcoreano Kim Jong-un ha ordenado que todos los recursos nacionales sean destinados al fortalecimiento del programa nuclear del país con el objetivo de garantizar la soberanía y la seguridad nacional, según informaron este sábado los medios estatales norcoreanos. Esta instrucción constituye la más reciente reafirmación del compromiso de Corea del Norte con el desarrollo de su arsenal atómico, en un contexto de creciente tensión en la región.

De acuerdo con la agencia estatal de noticias KCNA, Kim mantuvo reuniones el viernes con los principales funcionarios y científicos de los institutos de investigación de armas nucleares del país. En ese encuentro, Kim remarcó que el avance en la capacidad de respuesta nuclear constituye la “máxima prioridad esencial” para Corea del Norte.

“Debemos afilar y renovar constantemente el escudo y la espada nucleares que pueden garantizar de forma fiable la soberanía, la seguridad y los intereses nacionales y el derecho al desarrollo”, transmitió el dirigente, según declaraciones difundidas por KCNA.

El presidente surcoreano Lee Jae Myung en la Asamblea General de la ONU (REUTERS/MIKE SEGAR)

El programa nuclear norcoreano se ha mantenido activo durante décadas e incluye operaciones encubiertas para el enriquecimiento de uranio. Este desarrollo habría permitido la producción de hasta 20 armas nucleares anualmente, según estimó Lee Jae-myung, presidente de Corea del Sur, en declaraciones emitidas durante una visita oficial a Nueva York.

Lee afirmó que Corea del Norte se encuentra en la “fase final” de desarrollo de un misil balístico intercontinental (ICBM, por sus siglas en inglés) con capacidad de alcanzar territorio estadounidense equipado con ojivas nucleares. El mandatario precisó que, aunque Pyongyang aún no ha alcanzado la última etapa tecnológica —en particular, el dominio de la tecnología de reentrada—, se encuentra cerca de lograrlo.

Lee subrayó el riesgo creciente que supone el ritmo de producción nuclear por parte de Corea del Norte. Calculó que el régimen está generando material suficiente para fabricar “entre 15 y 20 bombas nucleares adicionales cada año”, y advirtió que, de no contenerse, el número de artefactos y la sofisticación de sus misiles continuará incrementándose.

Kim Jong-un visitó el entrenamiento de tiro con munición real de los graduados de la 75ª promoción de la Academia de Artillería O Jin U, en un lugar no revelado de Corea del Norte, en esta fotografía facilitada por la agencia oficial de noticias norcoreana Korean Central News Agency el 6 de octubre de 2024 (KCNA vía REUTERS)

El enfrentamiento entre las dos Coreas sigue vigente, dado que el conflicto de 1950-1953 concluyó con un armisticio y no con un tratado de paz formal. En este marco, se produjo un incidente en la frontera marítima el viernes por la mañana. El ejército surcoreano efectuó disparos de advertencia a un buque mercante norcoreano que cruzó la Línea Limítrofe Norte (NLL), situada al noroeste de la isla de Baengnyeong. “Nuestras fuerzas emitieron avisos por radio y realizaron disparos de advertencia, tras lo cual el buque se retiró más allá de nuestras aguas”, informó el ejército surcoreano a través de un comunicado.

Este episodio siguió a ejercicios de fuego real realizados por Corea del Norte cerca de la línea marítima, frontera que el régimen norcoreano se niega a reconocer formalmente. En respuesta a estos acontecimientos, Lee reiteró durante su visita a la Bolsa de Nueva York que su Gobierno se compromete a buscar una política más moderada en el trato con el Norte, al tiempo que enfatizó su intención, expuesta días antes ante las Naciones Unidas, de romper el “círculo vicioso” de las tensiones y de no impulsar un cambio de régimen en Pyongyang.

(Con información de AFP, EP y Reuters)