Mundo

Kim Jong-un ordenó que todos los recursos de Corea del Norte sean destinados a su programa nuclear

El dictador norcoreano instruyó a científicos y funcionarios a priorizar el desarrollo atómico como garantía de seguridad nacional, mientras Seúl advierte que Pyongyang está en la “fase final” del desarrollo de un misil balístico capaz de alcanzar a EEUU

Guardar
El dictador norcoreano Kim Jong-un
El dictador norcoreano Kim Jong-un se reunió con científicos y técnicos de campos relacionados con la energía nuclear para debatir sobre la producción de materiales nucleares y armas nucleares, en Corea del Norte, el 26 de septiembre de 2025, en esta fotografía publicada este 27 de septiembre de 2025 por la agencia oficial de noticias norcoreana Korean Central News Agency (KCNA vía REUTERS)

El dictador norcoreano Kim Jong-un ha ordenado que todos los recursos nacionales sean destinados al fortalecimiento del programa nuclear del país con el objetivo de garantizar la soberanía y la seguridad nacional, según informaron este sábado los medios estatales norcoreanos. Esta instrucción constituye la más reciente reafirmación del compromiso de Corea del Norte con el desarrollo de su arsenal atómico, en un contexto de creciente tensión en la región.

De acuerdo con la agencia estatal de noticias KCNA, Kim mantuvo reuniones el viernes con los principales funcionarios y científicos de los institutos de investigación de armas nucleares del país. En ese encuentro, Kim remarcó que el avance en la capacidad de respuesta nuclear constituye la “máxima prioridad esencial” para Corea del Norte.

“Debemos afilar y renovar constantemente el escudo y la espada nucleares que pueden garantizar de forma fiable la soberanía, la seguridad y los intereses nacionales y el derecho al desarrollo”, transmitió el dirigente, según declaraciones difundidas por KCNA.

El presidente surcoreano Lee Jae
El presidente surcoreano Lee Jae Myung en la Asamblea General de la ONU (REUTERS/MIKE SEGAR)

El programa nuclear norcoreano se ha mantenido activo durante décadas e incluye operaciones encubiertas para el enriquecimiento de uranio. Este desarrollo habría permitido la producción de hasta 20 armas nucleares anualmente, según estimó Lee Jae-myung, presidente de Corea del Sur, en declaraciones emitidas durante una visita oficial a Nueva York.

Lee afirmó que Corea del Norte se encuentra en la “fase final” de desarrollo de un misil balístico intercontinental (ICBM, por sus siglas en inglés) con capacidad de alcanzar territorio estadounidense equipado con ojivas nucleares. El mandatario precisó que, aunque Pyongyang aún no ha alcanzado la última etapa tecnológica —en particular, el dominio de la tecnología de reentrada—, se encuentra cerca de lograrlo.

Lee subrayó el riesgo creciente que supone el ritmo de producción nuclear por parte de Corea del Norte. Calculó que el régimen está generando material suficiente para fabricar “entre 15 y 20 bombas nucleares adicionales cada año”, y advirtió que, de no contenerse, el número de artefactos y la sofisticación de sus misiles continuará incrementándose.

Kim Jong-un visitó el entrenamiento
Kim Jong-un visitó el entrenamiento de tiro con munición real de los graduados de la 75ª promoción de la Academia de Artillería O Jin U, en un lugar no revelado de Corea del Norte, en esta fotografía facilitada por la agencia oficial de noticias norcoreana Korean Central News Agency el 6 de octubre de 2024 (KCNA vía REUTERS)

El enfrentamiento entre las dos Coreas sigue vigente, dado que el conflicto de 1950-1953 concluyó con un armisticio y no con un tratado de paz formal. En este marco, se produjo un incidente en la frontera marítima el viernes por la mañana. El ejército surcoreano efectuó disparos de advertencia a un buque mercante norcoreano que cruzó la Línea Limítrofe Norte (NLL), situada al noroeste de la isla de Baengnyeong. “Nuestras fuerzas emitieron avisos por radio y realizaron disparos de advertencia, tras lo cual el buque se retiró más allá de nuestras aguas”, informó el ejército surcoreano a través de un comunicado.

Este episodio siguió a ejercicios de fuego real realizados por Corea del Norte cerca de la línea marítima, frontera que el régimen norcoreano se niega a reconocer formalmente. En respuesta a estos acontecimientos, Lee reiteró durante su visita a la Bolsa de Nueva York que su Gobierno se compromete a buscar una política más moderada en el trato con el Norte, al tiempo que enfatizó su intención, expuesta días antes ante las Naciones Unidas, de romper el “círculo vicioso” de las tensiones y de no impulsar un cambio de régimen en Pyongyang.

(Con información de AFP, EP y Reuters)

Temas Relacionados

Corea del NorteKim Jong-unarmas nuclearesúltimas noticias américaCorea del Surarmas

Últimas Noticias

Europa acordó crear un muro de drones para proteger sus fronteras orientales ante la creciente amenaza rusa

Un aumento de incursiones de vehículos aéreos no tripulados genera preocupación en los países fronterizos, mientras las autoridades buscan nuevas respuestas ante riesgos en constante evolución

Europa acordó crear un muro

El presidente de Siria abogó por la unidad nacional de su país en su histórico discurso ante la ONU

Ahmed al Sharaa compartió ante representantes globales los principales retos y aspiraciones de la nueva etapa política, con el foco puesto en la reconstrucción y en el fortalecimiento de la convivencia interna

El presidente de Siria abogó

Donald Trump advirtió que las negociaciones sobre Gaza son “intensas” y que continuarán hasta lograr un acuerdo de paz

El presidente de Estados Unidos aseguró que el proceso involucra a todos los países de la región y que tanto Israel como el grupo terrorista Hamas siguen de cerca las discusiones

Donald Trump advirtió que las

Amnistía Internacional denunció más de 1.000 ejecuciones en Irán en lo que va de 2025

La organización advirtió que el régimen alcanzó la cifra anual más alta en quince años y utiliza la pena de muerte como mecanismo de represión contra disidentes y minorías. Reclamó mayor presión internacional para frenar la escalada

Amnistía Internacional denunció más de

Crisis en Rusia: la escasez de combustible provoca largas filas y dolores de cabeza a los automovilistas

La crisis, que afecta tanto a regiones centrales como a áreas periféricas, ha obligado al Kremlin a tomar medidas excepcionales

Crisis en Rusia: la escasez
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Quién es Angie Miller, modelo

¿Quién es Angie Miller, modelo relacionada al caso de B-King y Regio Clown?

¿Información sobre tu viaje? Estos son los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Realizan protesta previo a la disculpa pública de Francisco Garduño por la muerte de migrantes

El inesperado giro de Liam Gallagher: de ícono rebelde a ejemplo de autocuidado

Pacho Santos ‘estalló’ contra Netanyahu y Juan Manuel Santos, al compararlos: “Ganaron batallas, pero perdieron la guerra”

INFOBAE AMÉRICA
Un reptil jurásico hallado en

Un reptil jurásico hallado en Alemania revela secretos de la vida marina de hace 180 millones de años

Maduro advierte de que activará el "estado de conmoción exterior" si Venezuela "es agredida militarmente"

Europa acordó crear un muro de drones para proteger sus fronteras orientales ante la creciente amenaza rusa

Trump informa de "intensas negociaciones" con países de Oriente Próximo para un acuerdo de paz en Gaza

El presidente de Siria abogó por la unidad nacional de su país en su histórico discurso ante la ONU

ENTRETENIMIENTO

Super Junior llega a la

Super Junior llega a la CDMX con un show imperdible para todos los amantes del K-Pop: conciertos de octubre

‘La ley y el orden: SVU’ abrió su temporada 27 con la muerte de un querido personaje

‘La Red Social 2′ cambia de nombre y anuncia nueva fecha de estreno

Pedro Pascal se convirtió en dueño de uno de los objetos más icónicos del cine de horror

Keira Knightley rechaza volver en la nueva secuela de “Piratas del Caribe”: “Esos días terminaron”