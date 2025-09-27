Alemania evalúa permitir que los militares derriben drones que sobrevuelen su territorio

Miembros de la unidad de Misiones en el Extranjero y Operaciones Especiales (BKA ASE) hacen guardia, mientras el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt (no en la foto), visita una unidad especial de la agencia de aplicación de la ley BKA, en Berlín. REUTERS/Nadja Wohlleben

Alemania quiere autorizar a sus fuerzas armadas a derribar drones, declaró el sábado el ministro del Interior, tras el avistamiento de un enjambre de drones sobre el norte del país.

Esto se produce tras una serie de avistamientos de drones cerca de aeropuertos y bases militares en Dinamarca y Noruega en los últimos días.

Las sospechas recaen sobre Rusia, aunque no se han hecho públicas pruebas definitivas. Moscú ha rechazado las insinuaciones de que esté detrás de los incidentes daneses.

En el incidente alemán, el enjambre de drones fue avistado el viernes sobre el estado norteño de Schleswig-Holstein, fronterizo con Dinamarca, según declaró el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, en rueda de prensa.

Si bien los avistamientos de drones han ido en aumento en Alemania desde la invasión rusa de Ucrania, este tipo de enjambres no se habían producido antes, afirmó.

No dio más detalles sobre los lugares sobrevolados por los drones ni sobre los responsables, pero Berlín lleva tiempo acusando a Rusia de realizar operaciones de espionaje y vigilancia.

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt. REUTERS/Liesa Johannssen

“Estamos viendo una amenaza híbrida constante”, declaró Dobrindt. Dobrindt ya había anunciado a principios de esta semana planes para reforzar las defensas antidrones del país, como parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer las fuerzas armadas tras la invasión rusa de Ucrania.

El sábado confirmó su intención de revisar las leyes de seguridad aérea para permitir el derribo de drones por parte de las fuerzas armadas.

“Estamos presenciando una carrera armamentística: una carrera armamentística entre las amenazas de los drones y la defensa contra ellos. Debemos prepararnos para ello”, declaró.

Actualmente, la policía tiene la principal responsabilidad de la defensa contra los drones y, según él, se necesitaban cambios.

El tabloide Bild informó que el derribo de drones por parte de los militares solo se permitiría en determinadas circunstancias, como si representan un peligro grave para la vida humana o infraestructuras críticas.

Alemania, uno de los principales aliados de Ucrania en su lucha contra Rusia, se había mostrado hasta ahora reacia a derribar drones por temor a que los restos pudieran causar víctimas. El sindicato policial GdP expresó su oposición al plan de Dobrindt, declarando al periódico Rheinische Post que la seguridad nacional era responsabilidad de la policía, no del ejército.

La guerra con drones ha sido un elemento central del conflicto en Ucrania, y los países de la OTAN fronterizos con Rusia esperan construir un “muro de defensa antidrones”: una red de soluciones tecnológicas y militares para contrarrestar estas amenazas aéreas.

(Con información de AFP)