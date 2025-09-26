Lo atacó un tiburón de 1,8 metros y casi pierde la mano: “Me colgaba la muñeca”

El padre de familia que sobrevivió al brutal ataque de un tiburón mientras hacía pesca submarina en las Bahamas (Captura de video)

La pesca submarina, una actividad habitual para Eddie Jarmakowicz, terminó convirtiéndose en una experiencia aterradora el pasado 16 de agosto cuando un tiburón lo atacó mientras pescaba con arpón en las aguas de Gran Cayo, en las Bahamas. Lo que comenzó como una expedición de tres días junto a amigos derivó en una lucha por la supervivencia que puso a prueba tanto su resistencia física como su espíritu.

El ataque en aguas cristalinas

Eddie Jarmakowicz estaba haciendo snorkel y pesca con arpón cuando lo atacó un tiburón (Captura de video)

Según informaron los medios 25 WPBF, CBS12 y WSVN, Eddie Jarmakowicz, residente de Riviera Beach, Florida, esposo y padre de tres hijos, se encontraba haciendo snorkel y pesca con arpón a una profundidad de entre seis y siete metros. Según el propio Jarmakowicz, acababa de arponear un pargo y nadaba hacia la superficie cuando, de forma repentina, un tiburón de arrecife, de casi dos metros de largo, emergió de las profundidades. El tiburón se lanzó hacia el pez y, en el proceso, atrapó también la mano izquierda del pescador. “Creo que mi mano estaba completamente dentro de la boca del tiburón por las laceraciones que subían por el antebrazo”, relató más tarde a CBS12.

La víctima recordó claramente la intensidad del ataque. “Mi muñeca colgaba hacia abajo y podía ver la carne”, comentó Jarmakowicz. El depredador marino desapareció sin dar tiempo al pescador a reaccionar. Su compañero, que también estaba en el agua, declaró que el animal nadó detrás de ellos y, aunque intentaron repelerlo utilizando una lanza, el tiburón alcanzó a causarles graves heridas antes de alejarse.

Los primeros auxilios

Eddie Jarmakowicz sufrió graves lesiones por el ataque de un tiburón de arrecife (Captura de video)

La mordida dejó a Jarmakowicz con la mano izquierda gravemente dañada, con múltiples laceraciones que alcanzaron incluso el antebrazo. A pesar de la gravedad de la herida y del dolor, Jarmakowicz logró nadar de regreso al bote, consciente de que su vida dependía de actuar con rapidez.

En el barco, las prioridades estaban claras: frenar la hemorragia y regresar a la costa lo antes posible. Sus acompañantes le aplicaron un torniquete en la mano para evitar una mayor pérdida de sangre. El regreso a tierra llevó unos 45 minutos, durante los cuales la incertidumbre dominaba, pues la magnitud del daño no hacía prever una salida sencilla.

El rescate: coordinación y traslados urgentes

Un piloto local trasladó a Jarmakowicz al hospital (Captura de video)

La situación exigía reacción inmediata. Tras el largo trayecto de vuelta, un piloto local trasladó a Jarmakowicz de Gran Cayo al Hospital HCA Florida Lawnwood, en Fort Pierce, Florida. Cuando llegó al centro médico, el torniquete todavía seguía apretando su mano, después de más de cuatro horas desde el ataque, pero había perdido cerca de un litro de sangre.

Ya en el hospital, los médicos comprendieron que estaban ante una emergencia de envergadura. La cirugía se preparó rápidamente; cada minuto era fundamental para evitar la pérdida total de la mano y reducir riesgos mayores.

La cirugía y el diagnóstico

La intervención requirió más de cuatro horas y estuvo a cargo de la doctora Aleta Paschal, cirujana traumatóloga, quien explicó que por la lesión podía casi hablarse de una extremidad destrozada. “Tenía una lesión grave, con múltiples músculos expuestos y tendones afectados. Pude ver hasta el hueso y el antebrazo”, detalló Paschal. El equipo médico evaluó cuidadosamente el flujo sanguíneo, y pese a la gravedad, lograron mantener la irrigación en la zona.

Durante la intervención, se repararon ocho tendones principales en el antebrazo y otros varios más pequeños en la muñeca, ya que el tiburón había infligido lesiones adicionales en esa área. A pesar del daño, las expectativas de los médicos fueron cautelosamente optimistas tras la operación.

Recuperación y futuro incierto

La rápida intervención médica permitió salvar la mano del pescador tras una cirugía de emergencia (Captura de video)

Sorprendentemente, Eddie Jarmakowicz fue dado de alta al día siguiente de la cirugía. El proceso de recuperación será largo: tendrá que afrontar varios meses de fisioterapia para recuperar funcionalidad y fuerza en la mano y los dedos. Aunque los médicos consideran que sobrevivir y conservar parte de la movilidad es poco menos que un milagro, todavía existen incógnitas sobre el alcance de la recuperación total.

Una reacción serena ante la adversidad

A pesar de la experiencia traumática, Jarmakowicz ha declarado que no planea abandonar el mar. Valora la experiencia de la pesca submarina como un contacto con la naturaleza y mantiene el deseo de seguir explorando el océano. “Me encanta estar en el agua. Es absolutamente hermoso. Es muy relajante”, recalcó tras el accidente. Su filosofía de vida, marcada por la resiliencia, se mantiene intacta, dispuesto a volver al mar, aunque ahora con una cicatriz que siempre le recordará aquel fatídico encuentro con un tiburón.