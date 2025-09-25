Seychelles: el país más pequeño de África elegirá presidente en medio de una crisis por el alto consumo de heroína

Una mujer emite su voto en la escuela English River en Victoria, Seychelles, el jueves 25 de septiembre de 2025. (Foto AP/Emilie Chetty)

La votación anticipada comenzó el jueves en Seychelles mientras las preocupaciones por la crisis de las drogas y los desafíos ambientales que enfrenta el país pesan en las mentes de muchos mientras eligen un nuevo presidente y parlamento.

El presidente Wavel Ramkalawan espera conservar el máximo cargo en este paraíso turístico y el país más pequeño de África, tanto en superficie como en población.

Las papeletas se enviaron por avión a las islas periféricas y se abrieron colegios electorales especiales para la votación anticipada de personas mayores y trabajadores esenciales, según informó la jefa de la comisión electoral, Manuella Amesbury. Las elecciones presidenciales y parlamentarias se celebrarán el sábado.

Contendientes principales

Ramkalawan, un sacerdote anglicano convertido en político, se convirtió en el primer líder de la oposición desde 1976 en derrotar al partido gobernante cuando hizo su sexta candidatura, y la primera exitosa, para la presidencia en 2020.

Esta vez, él y su partido Linyon Demokratik Seselwa hicieron campaña basándose en los esfuerzos por la recuperación económica, el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental.

El presidente de Seychelles, Wavel Ramkalawan, de la coalición Linyon Demokratik Seselwa, posa para una fotografía después de una entrevista con Reuters antes de las próximas elecciones generales en Victoria, Seychelles, el 23 de septiembre de 2025. REUTERS/Gabriel Robert-Gironcelle/Foto de archivo

Su principal rival político, Patrick Herminie, del Partido Seychelles Unidos, en el poder desde hace mucho tiempo, es un veterano legislador que fue presidente de la Asamblea Nacional entre 2007 y 2016.

El presidente es elegido por un período de cinco años. Si ningún contendiente obtiene más del 50% de los votos, los dos candidatos mejor posicionados pasan a una segunda vuelta.

Problemas de drogas

Seychelles ha luchado contra una creciente crisis de drogas. Un informe de las Naciones Unidas de 2017 describió al país como una importante ruta de tránsito de drogas. El Índice Mundial de Delincuencia Organizada indicó en 2023 que la nación insular tiene una de las tasas más altas de adicción a la heroína del mundo.

Se estima que 6.000 personas de los 120.000 habitantes de Seychelles consumen esta droga, mientras que analistas independientes afirman que las tasas de adicción se acercan al 10%. La mayor parte de la población del país reside en la isla de Mahé, donde se encuentra la capital, Victoria.

Los críticos afirman que Ramkalawan ha fracasado en gran medida en frenar la crisis de drogas. Su rival, Herminie, también fue criticado por no haber logrado frenar las tasas de adicción mientras presidía la Agencia para la Prevención del Abuso de Drogas y la Rehabilitación del país, de 2017 a 2020.

Personal de la comisión electoral supervisa la votación en un aula, mientras los votantes emiten su voto en el colegio electoral de la escuela English River en Victoria, Seychelles, el jueves 25 de septiembre de 2025. (Foto AP/Emilie Chetty)

Gerald Edwin Julie, exgerente de programas de la agencia, dijo que era simplemente “una herramienta política” para Herminie, quien, según él, “no tenía conocimiento previo de adicción a las drogas cuando fue designado”.

Preocupaciones ambientales y de otro tipo

El archipiélago de 115 islas en el Océano Índico se ha convertido en sinónimo de viajes de lujo y ecológicos, lo que ha ayudado a situar a Seychelles en el primer puesto de la lista de los países más ricos de África por producto interno bruto per cápita, según el Banco Mundial.

Eso también ha alimentado una clase media creciente y la oposición al partido gobernante.

Una semana antes de las elecciones, activistas presentaron una demanda constitucional contra el actual gobierno, impugnando su reciente decisión de arrendar a largo plazo una parte de la isla Assomption, la isla más grande del país, a una empresa qatarí para el desarrollo de un hotel de lujo.

El contrato de arrendamiento, que incluye la reconstrucción de una pista de aterrizaje para facilitar el acceso de vuelos internacionales, ha provocado críticas generalizadas de que el acuerdo favorece los intereses extranjeros por encima del bienestar a largo plazo de Seychelles y la soberanía sobre su territorio.

La gente hace fila para emitir su voto en la escuela English River en Victoria, Seychelles, el jueves 25 de septiembre de 2025. (Foto AP/Emilie Chetty)

Assomption se encuentra cerca del atolón de Aldabra, una reserva marina reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Grupos ambientalistas han exigido una mayor supervisión y mayor transparencia en las decisiones gubernamentales relacionadas con la soberanía de Seychelles.

Con su territorio extendido a lo largo de una extensión del Océano Índico de casi 390.000 kilómetros cuadrados (unas 150.579 millas cuadradas), Seychelles es uno de los países más vulnerables al cambio climático, incluido el aumento del nivel del mar, según el Banco Mundial y el Grupo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

“El desarrollo hotelero en Assomption se ha visto envuelto en controversia”, dijo Victoria Duthil, quien estuvo entre quienes presentaron el caso contra el gobierno.

“Las imágenes recientes de una tortuga herida y el dragado que han surgido han puesto de relieve la urgencia de la situación”, añadió. El dragado consiste en la extracción de sedimentos de los cuerpos de agua e incluye la excavación submarina.

Preocupaciones por la corrupción

Aunque Seychelles lidera África en indicadores de desarrollo y tiene los índices de corrupción más bajos del África subsahariana, la corrupción desenfrenada durante la presidencia de tres décadas de Francia-Albert René, que terminó en 2004, sigue fresca en la mente de muchos.

Las tensiones en torno a cuestiones de transparencia resurgieron durante esta campaña electoral, con otra candidata presidencial, Kisna Louise, bajo escrutinio en medio de una investigación legal, mientras que otro, Maarco Francis, enfrenta acusaciones de tener un título universitario falsificado.

Paul Harry Michaud, un empresario retirado, dijo que el presidente debería tener un mandato adicional.

“Wavel debería tener cinco años más”, dijo. “La oposición tuvo 43 años y no hizo nada”, añadió.

Pero Barry Gappy, un oficial retirado del ejército, expresó su apoyo a la oposición, diciendo que “su manifiesto era mejor que el del partido gobernante”.

