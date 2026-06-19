Colombia

General retirado por participar en un presunto complot contra el presidente Petro solicitó su reintegro a la Policía

Edwin Masleider Urrego, además, reclama una indemnización por el tiempo en el que permaneció fuera del servicio

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El brigadier general Edwin Masleider Urrego fue destituido de la Policía Nacional de Colombia tras acusaciones por supuesto sabotaje al presidente Gustavo Petro - crédito Presidencia de la República
General retirado solciitó su reintegro a la Policía Nacional tras su salida ordenada por Petro por presunto complot contra el presidente - crédito Presidencia de la República

El general en retiro Edwin Masleider Urrego solicitó su reintegración a la Policía Nacional de Colombia con una solicitud de conciliación extrajudicial presentada ante la Procuraduría General de la Nación luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, ordenara su desvinculación de la institución.

La petición pretende que sean citados el Ministerio de Defensa Nacional, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y la Policía Nacional para establecer un acuerdo previo a una demanda judicial y obtener su regreso al cuerpo armado.

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La defensa de Urrego pidió que se declare “la nulidad del acto administrativo contenido en el Decreto 147 del 11 de febrero de 2026 dictado por el Gobierno nacional, por medio de la cual se causó el retiro de la Policía Nacional”. Si esa pretensión no es aceptada, se interpondrá una demanda para conseguir el reintegro, según informó Semana.

La defensa pide anular el decreto de retiro y restituir el cargo

El nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cali es el brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza - crédito redes sociales
Edwin Masleider Urrego, además, reclama una indemnización por el tiempo en el que permaneció fuera del servicio - crédito Policía Nacional

La solicitud no se limita al regreso del oficial retirado. También reclama que Urrego sea reincorporado con el mismo grado con el que salió de la institución, con los ascensos meritorios que habrían correspondido y una indemnización por el tiempo en el que permaneció fuera del servicio, señala el documento.

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La respuesta directa al núcleo del caso es esta: el general retirado busca revocar su salida de la Policía Nacional porque sostiene que el acto que la ordenó fue irregular. Su defensa afirmó en el documento que los actos administrativos que llevaron a su retiro “se encuentran viciados por expedición irregular, indebida y falsa motivación y desviación de poder, entre otras”, citó el medio referenciado.

Cabe recordar que el retiro se produjo después de que el Gobierno nacional asegurara tener información de inteligencia conforme la cual Urrego, junto con el teniente coronel en retiro Oscar Miguel Moreno, habría conspirado para sabotear una reunión del presidente de la República, Gustavo Petro, con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Entre esas versiones figuraba incluso una supuesta implantación de drogas en camionetas.

Las acusaciones públicas y el reclamo por falta de pruebas

La petición pretende que sean citados el Ministerio de Defensa Nacional, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) - crédito Procuraduría General de la Nación/Policía Nacional de Colombia
La petición pretende que sean citados el Ministerio de Defensa Nacional, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) - crédito Procuraduría General de la Nación/Policía Nacional de Colombia

En la argumentación presentada ante la Procuraduría, la defensa incorporó referencias a declaraciones públicas de funcionarios del Gobierno. El documento menciona acusaciones de Armando Benedetti, ministro del Interior, quien señaló a Urrego de “entrampamiento” y de aliarse con “otras fuerzas políticas para delinquir”.

Además, se cita a Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia, a quien el documento atribuye haber dicho en medios de comunicación que “había que buscarle la caída a Urrego”. La defensa interpreta esas expresiones como parte de lo que describe como una persecución contra el oficial.

El texto alude a personas “de carne y hueso” detrás de esa persecución. Para entonces, Urrego se desempeñaba como comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

El punto central de la estrategia jurídica es que, aunque se conoció un informe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) sobre el supuesto complot, nunca aparecieron pruebas contra Urrego más allá de anónimos. Sobre esa base, el general retirado activó la vía de la conciliación extrajudicial antes de pasar a la demanda si no obtiene respuesta favorable a sus pretensiones.

Mientras se define el futuro legal del general en retiro Edwin Masleider Urrego, el presidente Petro sigue con los cambios dentro de la entidad, puesto que pidió investigar a 200 policías por presunto constreñimiento electoral.

Gustavo Petro solicitó a la Procuraduría investigar a 17.000 funcionarios de alcaldías y 200 policías por presunto constreñimiento electoral - crédito Gustavo Petro/X
Gustavo Petro solicitó a la Procuraduría investigar a 17.000 funcionarios de alcaldías y 200 policías por presunto constreñimiento electoral - crédito Gustavo Petro/X

“Le solicito a la Procuraduría investigar a los 200 miembros de Policía y los 17.000 funcionarios de alcaldías locales que están constriñendo a centenares de miles de electores. La Presidencia debe pasar la lista a la Fiscalía y las veedurías internacionales”, escribió Petro en su cuenta de X.

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